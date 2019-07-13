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Душевные поздравления со свадьбой на 13 июля: проза и стихи

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Душевные поздравления со свадьбой на 13 июля: проза и стихи
16:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Мы выбрали для Вас самые неизбитые поздравления на свадьбу в прозе и в стихах.

"Счастья, здоровья и детишек". Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом.

Если вы не знаете, как поздравить молодожен в день их свадьбы, то эти поздравления придут вам на помощь.

Поздравления

Сегодня Вы узаконили свои отношения, надели кольца верности и пообещали любить друг друга вечно. Самое время подумать и о сохранении трепетных отношений в семье. Хотим дать Вам советы. Жене нужно вознести своего супруга мысленно на пьедестал — только он должен быть идеалом, а муж должен в своих мыслях представить свою жену на таком же пьедестале. И все года возвышайте друг друга, любите и преклоняйтесь перед своей половинкой. Это лучшая тактика сохранения отношений на годы. За долгую, счастливую и идеальную семейную жизнь наших молодоженов!

Всего у вас сегодня много:

Друзей, улыбок и цветов,

Одна у вас теперь дорога,

Мечта одна, одна любовь.

И этот день не повторится,

Сумейте счастьем дорожить.

И дай вам Бог, как говорится,

С пути широкого не сбиться,

Не оплошать, не оступиться,

Еще сильнее вам влюбиться.

Как известно, любовь творит чудеса, а семья — самое прекрасное из ее чудес. Я хочу от всей души поздравить вас с этим замечательнейшим днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваша совместная жизнь напоминала никогда не заканчивающийся праздник. Чтобы счастье, любовь и взаимопонимание стали неотъемлемой частью вашей жизни. Поздравляю!

Желаем вам сладких горячих ночей,

Счастливых, веселых, радостных дней.

Квартирку побольше, дачку, машину.

Муж на работу, жена в магазины.

Детишек послушных: сына и дочку.

Казалось бы, можно поставить и точку.

Нет, главное, молодожены —

Любите друг друга сквозь бури и громы,

Храните любовь, берегите и только.

Добавить теперь остается нам "горько"!

Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!

Два белоснежных голубя

С гнезда сорвались ввысь

И вместе к жизни взрослой

На крыльях унеслись.

Любите, будьте счастливы

Дарите всем тепло.

Мы вам желаем много лет

Лететь к крылу крыло.

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