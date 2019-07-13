Душевные поздравления со свадьбой на 13 июля: проза и стихи

"Счастья, здоровья и детишек". Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом.
Если вы не знаете, как поздравить молодожен в день их свадьбы, то эти поздравления придут вам на помощь.
Поздравления
Сегодня Вы узаконили свои отношения, надели кольца верности и пообещали любить друг друга вечно. Самое время подумать и о сохранении трепетных отношений в семье. Хотим дать Вам советы. Жене нужно вознести своего супруга мысленно на пьедестал — только он должен быть идеалом, а муж должен в своих мыслях представить свою жену на таком же пьедестале. И все года возвышайте друг друга, любите и преклоняйтесь перед своей половинкой. Это лучшая тактика сохранения отношений на годы. За долгую, счастливую и идеальную семейную жизнь наших молодоженов!
Всего у вас сегодня много:
Друзей, улыбок и цветов,
Одна у вас теперь дорога,
Мечта одна, одна любовь.
И этот день не повторится,
Сумейте счастьем дорожить.
И дай вам Бог, как говорится,
С пути широкого не сбиться,
Не оплошать, не оступиться,
Еще сильнее вам влюбиться.
Как известно, любовь творит чудеса, а семья — самое прекрасное из ее чудес. Я хочу от всей души поздравить вас с этим замечательнейшим днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваша совместная жизнь напоминала никогда не заканчивающийся праздник. Чтобы счастье, любовь и взаимопонимание стали неотъемлемой частью вашей жизни. Поздравляю!
Желаем вам сладких горячих ночей,
Счастливых, веселых, радостных дней.
Квартирку побольше, дачку, машину.
Муж на работу, жена в магазины.
Детишек послушных: сына и дочку.
Казалось бы, можно поставить и точку.
Нет, главное, молодожены —
Любите друг друга сквозь бури и громы,
Храните любовь, берегите и только.
Добавить теперь остается нам "горько"!
Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!
Два белоснежных голубя
С гнезда сорвались ввысь
И вместе к жизни взрослой
На крыльях унеслись.
Любите, будьте счастливы
Дарите всем тепло.
Мы вам желаем много лет
Лететь к крылу крыло.