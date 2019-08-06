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Милые поздравления с днем свадьбы 6 августа в прозе и открытках

Милые поздравления с днем свадьбы 6 августа в прозе и открытках
16:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично.

Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом. если же природа не наделила Вас острым умом, на помощь придут готовые тексты, которыми пестрит Всемирная паутина.

Поздравления

Пусть ваша семейная жизнь будет бумажной, оловянной, деревянной, хрустальной, ситцевой, серебряной, бронзовой... В общем, всякой, вплоть до золотой. Пускай она будет наполнена нежностью, счастьем и любовью. Пусть на свете для вас не будет ничего дороже и ценнее вашего союза. Берегите и уважайте друг друга. С днем свадьбы!

Поздравляю вас, вы не только замечательная пара, а теперь уже и счастливая семья. От души желаю неугасаемых и нежных чувств, постоянного блага и радости в вашем доме, взаимной поддержки и понимания во всем! Совет да любовь.

У вас теперь семья, дорогие мои, и совершенно другая жизнь - счастливая, красивая, но и с большой ответственностью! Поздравляю вас и желаю, чтобы вы были счастливы от того, что вы вместе, что вы нужны друг другу! Пусть в вашей семье главным правилом на все годы станут правила любви, терпения и уступчивости, а также понимания и поддержки! Пусть не увянет чувство, которое сегодня буйно цветет, а со временем вырастет в большое дерево, приносящее хорошие и добрые плоды! Не уставайте говорить друг другу о любви и делами подтверждайте свои слова!

Нежные поздравления со свадьбой на 5 августа в прозе и открытках

Как известно, любовь творит чудеса, а семья - самое прекрасное из ее чудес. Я хочу от всей души поздравить вас с этим замечательнейшим днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваша совместная жизнь напоминала никогда не заканчивающийся праздник. Чтобы счастье, любовь и взаимопонимание стали неотъемлемой частью вашей жизни. Поздравляю!

Поздравляем с самым счастливым днем в вашей жизни. Сегодня день рождения новой семьи. Желаем, чтобы она с каждым днем становилась только крепче и росла с годами. Пусть ваша семья будет основана на взаимопонимании, поддержке, нежности и безграничной любви. А все преграды, которые неизбежны на жизненном пути, сделают вас только мудрее и сплоченней.

Трогательные поздравления со свадьбой

Поздравляю с днем рождения вашего брака, вашей прекрасной семьи. Желаю лебединой верности, юных мечтаний, нежных чувств, вечной влюбленности и светлого счастья. Пусть для вашей семьи не будет трудных времен, пусть для вашей любви не будет ничего невозможного, пусть для вас всегда горит звезда доброй удачи. Желаю слышать друг друга и понимать, уважать личные интересы и быть надежной опорой в стремлениях.

Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!

 

Трогательные поздравления с днем свадьбы в стихах на 3 августа

Поздравляю с днем заключения союза и от души желаю, чтобы союз этот был крепким, прочным, долгим и нерушимым. Ребятушки, будьте счастливы - и не просто на словах, а по-настоящему. Живите весело, интересно и благополучно. Удивляйте и радуйте друг друга, берегите и наполняйте любовью очаг своей прекрасной семьи.

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