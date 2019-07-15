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Понедельник, 15.07.2019
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Оригинальные поздравления с днем рождения на 15 июля в прозе

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Оригинальные поздравления с днем рождения на 15 июля в прозе
10:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы наделены ярким воображением и экстрасенсорными способностями. Вы независимы и целеустремленны, ясно и глубоко мыслите и готовы упорно трудиться.

Ваши отличительные черты — способность логически мыслить, сильная интуиция и склонность командовать. Вы чувствительны, инстинктивны и восприимчивы, но часто руководствуетесь умом, а не сердцем.

Вы родились 15 июля, знак зодиака Рак. Ваш интеллект — самое ценное из ваших достоинств и для того, чтобы полностью использовать свой потенциал, вы должны поднять силу знаний.

Присущее вам сочетание консерватизма и идеализма предполагает, что вы колеблетесь между чрезмерной самоуверенностью и склонностью к неуверенности в себе. По природе вы прагматик и можете иногда быть резким или поступать нетрадиционно, но остерегайтесь вступать в противоречия из-за простого упрямства.

Вы компетентны, хорошо информированы и чаще всего любите самостоятельно принимать решения и контролировать ситуацию. Женщины, родившиеся в этот день, также не позволяют сердцу взять верх над разумом.

Так как окружающие быстро понимают вашу силу, вы обычно поднимаетесь на руководящие должности.

Вы становитесь увереннее и способнее к самовыражению после 7 лет. В 37 лет наступает очередной поворот в вашей жизни. После этого момента ваши цели, вероятно, становятся практичнее и реалистичнее, а ваше терпение и квалификация возрастают.

В 67 лет на первый план выходят родственные отношения и потребность в расширении круга общения.

 

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

***

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

Красивые поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

***

Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

***

С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства — как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и "неубиваемости"!

Прикольные СМС-поздравления с днем рождения

Все, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чем мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

***

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

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