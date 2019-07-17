Скачать
Среда, 17.07.2019
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
США отказались от поставок F-35, а Германия продолжает экспорт оружия в Турцию
США отказались от поставок F-35, а Германия продолжает экспорт оружия в Турцию
Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту
Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью

Оригинальные поздравления с днем свадьбы 17 июля: проза и открытки

Смотрите фото (5)
Оригинальные поздравления с днем свадьбы 17 июля: проза и открытки
15:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Свадьба - это всегда серьезный шаг в жизни человека.

Ни одно такое торжество не проходит без поздравлений в адрес молодых и их родителей.

Поздравления

В добрый путь, молодые, в долгий совместный и счастливый путь! Поздравляю вас с днем свадьбы и от всей души желаю крепкой здоровой семьи, вечной верной любви, полного доверия и взаимопонимания, высокого достатка в доме и смеха чудных детишек.

* * *

С этого дня ваша жизнь кардинально изменится, потому что теперь вы вместе и вы связаны нерушимыми узами любви и брака! От всей души поздравляю вас со свадьбой и верю, что вы созданы друг для друга! Желаю вам всегда прислушиваться к друг другу, находить компромиссы во всем, поддерживать любые начинания вашего любимого человека и не переставать верить в романтику и в настоящую любовь!

С праздником создания семьи! Пусть в вашем доме всегда царит уют и взаимопонимание, пусть растут здоровыми детки, пусть цветут цветы, а радость от создания союза никогда не покидает. Пусть сердце будет наполнено любовью и трепетом друг к другу. Семейная жизнь - это целое путешествие, захватывающее и неповторимое! Так пусть же свадьба станет первым шагом на пути к неизведанным далям и еще непокоренным вершинам.

* * *

если рог - то изобилия, если птицу - то синюю, если чашу - то полную, если в дорогу - то непременно вместе. Пусть в вашем доме всегда пылает очаг взаимопонимания, поддержки и неиссякаемой любви. Долголетия вам и вашей семье. Поздравления великолепному жениху и очаровательной невесте!

Дорогие и замечательные ребята, сегодня вы связали прочным узами свои жизни и судьбы, поздравляю с днем бракосочетания и искренне желаю никогда не сомневаться друг в дружке, всегда стремиться сделать ярким и добрым мир для своей половинки, дорожить своей семьей и с каждым днем просыпаться счастливчиком в объятиях любимого человека.

* * *

Поздравляю вас, прекрасные молодые с рождением новой, счастливой и успешной семьи! Вам очень повезло друг-друга повстречать, и пары лучше я не представляю! Живите дружно, весело, игриво, храните чувство красоты и гармонии в вашей замечательной семье! Желаю вам, здоровья, удачи, мудрости и терпения. И пусть ваша лодка любви проливает долгий, захватывающий и интересный путь. Цените друг-друга и то, что имеете, и пусть ваша семья растет и развивается! Будьте счастливы!

Поздравляем молодоженов с началом новой семейной жизни. От себя мы желаем, чтобы ваша совместная жизнь была бы как можно более долгой и обязательно счастливой, а счастливой она может быть только тогда, когда вы вместе, под руку, поддерживая друг друга будете преодолевать все препятствия на вашем пути. И никакая буря не сможет разрушить вашу семейную лодку при этом условии. еще раз желаем вам счастья, любви и всех жизненных благ, дорогие наши жених и невеста!

* * *

Поздравляем новобрачных! Желаем большой любви и глубокого уважения. Будут ссоры и недопонимания, но пусть это лишь подстегивает и сближает вас. Будет биться посуда, но пусть она бьется на праздники и под звонкий смех. Будет все трещать по швам, но пусть это будут трещать карманы от количества денег. Лишь держась крепко за руки и смотря в одном направлении, можно построить свое уютное гнездышко, создать счастливую семью, а у вас для этого все есть. И пусть результат этих отношений, в виде маленьких карапузов не дадут себя долго ждать.

Нежные поздравления со свадьбой в стихах

Желаю, чтоб ваша будущая семейная жизнь была как первая брачная ночь - полная страсти, любви, приятных неожиданностей... С огоньком, перчинкой, смешинкой, но главное чтобы без скуки и без долгой разлуки!

* * *

В этот чудесный день молодоженам пожелания любви и радостного, прекрасного и яркого, как солнце настроения, удачи в дальнейшем построении совместной жизни, здоровья и сил для совместных дел, благополучия и процветания вашей новой семьи. Пусть общение между вами взаимно приносит только самые положительные эмоции и будет поводом крепче любить вторую половинку! Заботьтесь друг о друге, помните, что если совместно идти по жизни рука об руку, можно преодолеть любые трудности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Открытки, День свадьбы, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Прикольные поздравления, 17 июля, Поздравления своими словами, Открытки с поздравлениями, Поздравления с днем свадьбы, Открытки с днем свадьбы, День свадьбы 17 июля, Свадьба 17 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь