Красивые поздравления с днем рождения на 18 июля в прозе

Вы родились 18 июля, знак зодиака Рак. У вас развито воображение и вы готовы упорно работать для достижения своей мечты.

Вы вдумчивы, умны и стремитесь к знаниям. Честолюбивая личность с твердыми убеждениями, вы обладаете динамической энергией и умением убеждать. Самоуверенный, привлекательный, с хорошо развитой интуицией, вы независимы во взглядах и хорошо мыслите логически.

Вы практичны и получаете удовольствие от интеллектуальных задач, но в своих попытках упражняться в острословии вы можете зайти слишком далеко и стать склочным или упрямым.

Вы можете проявить многосторонность и энтузиазм благодаря своему живому уму и широкому кругу интересов.

Чтобы повысить свои шансы на успех, обязательно получите образование.

Вы хорошо владеете собой и много знаете, но настоящее вдохновение, к которому вы так стремитесь, может лежать в области эмоционального удовлетворения и реализации потенциальных возможностей.

Подавляя людей своим умственным превосходством, вы ничуть не выигрываете от этого; напротив, проявляя широту мировоззрения, любезность и сострадание, вы приобретаете любовь и привязанность.

После 4 лет повышаются ваши шансы на развитие смелости, так как возрастают ваши силы, уверенность в себе и творческие способности. Около 34 лет происходит очередное изменение в вашей жизни: вы становитесь разборчивее и рациональнее.

Следующий решающий момент наступает в 64 года, когда приобретают важность проблемы, связанные с родственными отношениями, любовью, красотой и гармонией.

Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.

Поздравляю с днем рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца.

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С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы все начинания сопровождали вдохновение и успех. Пусть все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в собственных силах и поддержка близких людей станут неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла Вашему дому!

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Хочу поздравить с днем рожденья и пожелать добра, любви, здоровья, мира, преуспевать во всех начинаниях, а еще чтобы деньги водились. Желаю яркой жизни, чтобы новый день не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в работе, а в доме — уюта и тепла.

Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю друзей, которым можно позвонить в любое время и услышать в ответ: «Сейчас приеду». Большой любви, от которой сносит крышу и хочется петь. Здоровья, которое позволяет гулять ночь напролет и утром с улыбкой выйти на работу. Счет в банке, который позволит осуществлять заветные желания. Гармонии в душе и ощущения, что каждый прожитый день является самым счастливым!

Пусть в Вашей жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желанья. Пусть Ваш дом будет уютным теплым гнездышком, в котором поселятся вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу!

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С днем рождения, от души! Во-первых, желаю самого главного — это, конечно же, здоровья, без него не будет ничего, кроме огорчения. Во — вторых, крепкого фундамента и заветного места в жизни, где пахнет теплом, нежностью и уютом. В-третьих, всего приходящего, но лишь положительного и доброго — материальной прибыли, хорошей работы, верных друзей, крепкой любви и радужного настроения.

С днем рождения тебя! Желаю вечного блага, всего только хорошего, нежного и воздушного. Разноцветных дней тебе, безупречных замыслов и их реализации. Пусть придет все желанное и необходимое. Здоровье только радует, настроение всегда будет на высокой ноте, и счастье не покидает стен твоего дома.

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Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.