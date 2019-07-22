Красивые поздравления с днем свадьбы на 22 июля своими словами

Поздравления на свадьбе – обязательная часть торжества. Иногда они могут длиться часами, поэтому наслушавшись "приторных" стихов из свадебных открыток, хочется сказать простые слова от чистого сердца. Но нередко бывает так, что в самый ответственный момент мысли начинают путаться и пожелание получается смазанным.

Мы рекомендует вам подготовиться заранее и подобрать душевные слова для молодых. Мы приготовили самые искренние и теплые пожелания молодоженам в прозе, выбор за вами!

Поздравления

Секрет счастья — это внимание друг к другу. Счастье составляется из отдельных минут, из маленьких удовольствий — от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви нужна ежедневная поддержка, чтобы она она могла делать вас по-настоящему счастливыми. Я желаю вам всегда помнить об этом, и пусть всегда в вашем доме будет все прекрасно. Берегите друг друга, старайтесь понимать и прощать, вместе переживать все радости и вместе преодолевать трудности. Пусть союз ваш будет крепким и долгим, пусть ваш дом будет наполнен детским смехом, уютом и теплом. Будьте всегда счастливы и здоровы!

Дорогие мои молодожены! Хочу от всего сердца поздравить вас с этим прекрасным и знаменательным событием — созданием новой семьи. Желаю вам, чтобы ваши семейные узы были неразрывны на протяжении всей жизни. Будьте счастливы, всегда любите друг друга, цените и берегите ваши чувства. Пусть ваше семейное счастье будет красочным, наполненным любовью, нежностью и страстью. Будьте терпеливы друг к другу, понимайте и прощайте друг друга. А еще я хочу пожелать вам самого главного — чтобы ваш дом в ближайшем будущем был наполнен детским радостным смехом.

Дорогие молодожены! Мы от всей души поздравляем вас с днем бракосочетания! Желаем долгие годы смотреть в глаза друг другу так нежно, как вы смотрите сегодня. Оберегайте свои чувства, будьте верны друг другу, проявляйте заботу. Чтобы ваша семья была крепкой и счастливой!

Дорогие наши, я желаю, чтобы жених стал достойным мужем, а невеста - прекрасной женой, чтобы ваша семья выросла большая, крепкая и дружная. Понимания вам, терпения, больше позитивных и радостных событий на пути. Получайте удовольствие и от простых радостей, и от больших побед. Желаем, чтобы все ваши мечты сбывались! Идите по дороге жизни, крепко держась за руки. Идите друг за другом, идите рядом, смотрите в одну сторону, но мыслите по-разному и дополняйте друг друга. И пусть у вас будет самая прекрасная и счастливая семья!

Любовь по праву считается самым прекрасным чувством в жизни человека. Настоящая любовь с годами только крепчает. Именно этого и хочется пожелать вам: пусть ваши чувства со временем становятся еще более сильными и не теряют нежности. Относитесь друг к другу с уважением и вниманием. Умейте выслушать и закрыть глаза на слабости, подходите с юмором к различным жизненным ситуациям. От всей души поздравляем вас с созданием семьи!

Поздравляю с прекрасным, незабываемым днем рождения семьи! Нелегкий труд — создать, хранить и беречь любовь. Желаю этот труд превратить в игру и с легкостью справляться с этой и другими задачами: радовать свою половину при любых обстоятельствах, баловать, относиться с юмором к жизненным ситуациям. Желаю подарить кому-то жизнь или несколько, ценить моменты, поступки, улыбку друг друга. Этот неповторимый миг волшебства пусть длится бесконечно. Пусть дни будут радужными, наполненными смыслом. Берегите понимание и терпение, шагайте рука об руку, ведь вся сила заключена в семейном счастье. Будьте самой неповторимой парой на Земле и примером для подражания!

Примите мои искреннейшие поздравления с вашим замечательным праздником — днем свадьбы! Желаю вам долгой, наполненной счастьем и свершениями, жизни. Пусть полное взаимопонимание, нежность и забота витают в вашем браке. Будьте надежным дополнением друг друга, любимы, красивы и неповторимы!

Дорогие молодожены, примите поздравления в этот радостный и трогательный день! Желаем вам всегда идти рука об руку по жизни, делить все радости и печали, понимать друг друга, оберегать, ценить. Помогайте друг другу, выручайте, прислушивайтесь и поменьше солите, а побольше подслащайте. Пускай в ваш дом поскорей прилетят аисты с пополнением, будьте для ваших деток опорой и гордостью. Любви вам, нежности, и бесконечной радости от того, что вы есть друг у друга!