Милые поздравления с днем свадьбы 27 июля: проза и открытки

Свадьба – это возможность двух любящих сердец стать одним целым, это залог взаимной поддержки и уважения, доверия и любви в любых жизненных ситуациях.

Как приятно поздравлять молодых с днем свадьбы! Молодожены долго и тщательно готовятся к этому событию: выбирают время и место для проведения церемонии, составляют список гостей, а уж что говорить про покупку нарядов. Понятно, что в момент торжества они ждут поздравлений и проявления восторгов со стороны семьи и родственников. Поздравления для молодых могут быть разные, и конечно, лучше всего поздравлять счастливую пару лично. А если они в этот знаменательный день далеко?

Мы подобрали для Вас несколько красивых пожеланий новоиспеченной семье.

Поздравления

Поздравляю вас с началом новой жизни, с рождением новой замечательной семьи! И отправляясь в увлекательное и полное испытаний плаванье под названием "семейная жизнь", примите пожелания любви, поддержки, взаимовыручки, терпения, энергии, вдохновения друг от друга, ясных и радостных дней без штормов и качки.

Не стоит обещать огородить друг друга от всех бед, переживаний, плохого настроения, все равно не получится - это часть нашей жизни, без которой было бы сладко, но тошно. Но можно быть рядом, несмотря ни на что. В горе и в радости, в болезни и в здравии, в достатке и нет. Желаю следовать истинному предназначению любви, не давать пустых обещаний и быть самыми близкими друг другу людьми на земном шаре. С днем свадьбы!

Кричим сегодня вам "горько", но желаем, чтобы жилось вам сладко. С днем свадьбы, дорогие мои. Будьте всегда счастливы, взаимно любимы и воодушевлены нежными чувствами на большие победы.

С днем свадьбы. Желаю, чтобы корабль вашей молодой семьи уверенно шел по курсу благополучия, чтобы в вашей жизни не было штормов, а только чистое небо, ясная погода, солнечное счастье и достаток.

С днем свадьбы, дорогие. Ребята, я желаю вам суметь построить крепкую семью, которая многие годы будет расти и развиваться под солнцем счастья, под небом радости, на просторах больших надежд и исполненных мечтаний.

Кричу вам "горько", поздравляю и желаю сто лет жить в мире и согласии, согревая друг друга нежностью и лаской, одаривая друг друга мечтами и улыбками. С днем свадьбы. Пусть этот день всегда будет ярким и радостным праздником в вашей жизни, пусть семья ваша будет крепка и неутомимо счастлива.

С днем свадьбы. Желаю вам, молодые, счастливой и долгой семейной жизни, в которой вам будет не до скуки и печали, в которой вы всегда будете добиваться своего и приятно удивлять друг друга. Желаю крепкого дома, крепкой любви, крепких уз и крепкого здоровья вашей семье.

Поздравляю молодых и от всей души желаю крепкой дружной семьи, в которой муж будет умной головой, а жена - уверенной шеей. Желаю счастья вам и мира, здоровья вам и вашим будущим деткам, удачи на пути к совместным мечтам и супружеским победам. Горько!

Любить Вам навеки теперь суждено, хранить верность друг другу и беречь половинку от всего, что может ей навредить. Пусть ваша новая и такая еще молодая семья будет крепкой ячейкой общества, с которой будут брать пример.

Уважаемые молодожены, желаю вам вместе пройти огонь, воду и медные трубы. Решайте все проблемы вместе, живите в мире и любви. И конечно же, что бы ни случилось, поддерживайте друг друга.