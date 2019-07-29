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Трогательные поздравления с днем свадьбы своими словами на 29 июля

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Трогательные поздравления с днем свадьбы своими словами на 29 июля
16:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Свадьба – это не просто праздник двух любящих сердец. Это точка отсчета новой, часто непростой, но счастливой жизни.

Воспоминания о дне бракосочетания семейная пара трепетно хранит годами в альбоме с фотографиями, поздравительных открытках и видео. Неудивительно, что в этот памятный день молодые ждут красивых и трогательных пожеланий от тех, кто пришел разделить с ними это радостное событие.

Свадьба – это всегда волнующее, торжественное событие, поздравления, которые звучат из уст гостей, должны быть тактичными, немного романтичными, добрыми и душевными.

Поздравления:

Вы сегодня виновники застолья – тожества, наши дорогие молодожёны. От всей души поздравляем вас с таким знаменательным и радостным событием в вашей жизни. Пусть у вас сложится всё отлично, пусть любовь будет крепкой, как гранит, и выдержит все испытания. Жизнь прожить – не поле перейти. Желаем, чтоб ваше поле было широким, бескрайним, и полно чудес. Пусть ваш дом будет полной чашей, пусть в нём слышится радостный смех детей. Пусть только солнечная погода будет в вашей семейной жизни.

Дорогие мои молодожены! Хочу от всего сердца поздравить вас с этим прекрасным и знаменательным событием — созданием новой семьи. Желаю вам, чтобы ваши семейные узы были неразрывны на протяжении всей жизни. Будьте счастливы, всегда любите друг друга, цените и берегите ваши чувства. Пусть ваше семейное счастье будет красочным, наполненным любовью, нежностью и страстью. Будьте терпеливы друг к другу, понимайте и прощайте друг друга. А еще я хочу пожелать вам самого главного — чтобы ваш дом в ближайшем будущем был наполнен детским радостным смехом.

Поздравляю с прекрасным, незабываемым днем рождения семьи! Нелегкий труд — создать, хранить и беречь любовь. Желаю этот труд превратить в игру и с легкостью справляться с этой и другими задачами: радовать свою половину при любых обстоятельствах, баловать, относиться с юмором к жизненным ситуациям. Желаю подарить кому-то жизнь или несколько, ценить моменты, поступки, улыбку друг друга. Этот неповторимый миг волшебства пусть длится бесконечно. Пусть дни будут радужными, наполненными смыслом. Берегите понимание и терпение, шагайте рука об руку, ведь вся сила заключена в семейном счастье. Будьте самой неповторимой парой на Земле и примером для подражания!

Поздравляем с рождением новой семьи. Подобно младенцу она появилась на свет, впереди у нее долгая жизнь, полная удач и мелких неурядиц. Важно быть надежным тылом друг для друга, беречь чувства, ценить и уважать. Каждый день вдохновлять своего избранника и быть для него недостающей половинкой пазла, идеальным дополнением. Будьте счастливы и любите друг друга.

Как важно, чтобы люди находили друг друга, находили свою любовь и половинку! Вы нашли! Я вас поздравляю со свадьбой, с любовью, с новой жизнью! Желаю много очень крепкой, верной, всепобеждающей любви, но и не меньше терпения и смирения! Понимайте друг друга, прощайте друг другу, учитесь быть вместе с радостью в сердце! Приятных вам долгих дней и жарких ночей! Не серых, а цветных будней, ярких выходных и праздников! Детишек вам полный дом и благополучия!

Сегодня самый главный праздник в вашей жизни – вы стали мужем и женой. Уже нет двух половинок, вы – одно целое. От всей души желаем вам пронести эти нежные, сильные чувства через всю жизнь. Желаем вам жить красиво и счастливо. Пусть ваши сердца стучат в унисон, пусть сбываются все мечты, пусть рождаются вам на радость дети. Живите в согласье, любите друг друга, пусть всё у вас ладится. Пусть ваш дом будет полной чашей, и посещают его надёжные друзья и желанные гости. Удачи вам во всем.

 Душевные поздравления с днем свадьбы в стихах 

Говорят, что богатство это в первую очередь здоровье, во-вторых, добрая жена, в третьих, дети! Поэтому желаю жениху быть богатым – обладать недюжинным здоровьем, беречь свою красавицу невесту, которую он сегодня взял в жены, родить здоровых детей, с которыми жизнь станет вдвойне счастливой! За жениха и невесту, горько!

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