Нежные поздравления с днем свадьбы на 31 июля в прозе

День свадьбы — это торжественное событие, которое очень часто случается только раз в жизни и посвящается соединению сердец двух любящих.

В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей — родителей.

Считается, что в этот торжественный день на небе зажигаются звезды надежд и мечтаний молодых, а все, что пожелалось молодым от чистого сердца, обязательно сбудется. Поздравления с днем свадьбы всегда наполнены теплыми и яркими словами, выслушивая которые молодые обязательно должны держаться за руки. Трепет сердца, сладость поцелуев, верность и понимание, нежность взгляда и чистоту чувств — все это новобрачные обещают хранить долгие годы.

Поздравления:

Любовь — это самое прекрасное чувство в человеческой жизни. Говорят что настоящая любовь со временем становится только крепче. И я хочу пожелать вам, чтобы ваши чувства со временем стали еще более нежными, сильными и заботливыми. Будьте всегда внимательны друг к другу, прощайте слабости, будьте отходчивы и всегда относитесь с юмором к самым трудным ситуациям! Счастья вам! От всего сердца поздравляю вас с образованием семьи!

Дорогие молодожёны! Поздравляем вас с великим днём в вашей жизни — днём свадьбы. От всей души желаем вам вступить на путь семейной жизни с радостью и любовью, и сохранить эти потрясающие чувства навсегда. Будьте счастливы, добры и светлы, реализуйте совместные идеи успешно. Желаем вам стать самой удачливой и понимающей семейной парой на этой планете!

Дорогие молодожены! Сегодня вы соединяетесь друг с другом узами брака. Вы будете жить вместе. Так пусть же ваша жизнь буде наполнена солнцем, радостью, любовью и верностью друг к другу. Берегите друг друга, старайтесь понимать друг друга, вместе переживать все радости и горести. Пусть союз ваш будет крепким и долгим, пусть дом ваш будет наполнен детским смехом, теплом и дружбой. Будьте счастливы и здоровы!

Желаем вам, молодожены, нежной и чистой любви, как белоснежная фата. Взаимоотношений красивых, словно очаровательный букет невесты. Мгновений сладких, как свадебный торт. А счастья искристого, как шампанское в ваших бокалах!

Желая всего самого доброго нашим молодоженам я хочу одновременно дать им и мудрый совет: никогда не забывайте тех, кто дал вам жизнь, — родителей своих. Не жалейте для них ласкового слова. Ведь ласковое слово не трудно, а споро. Подойдите к ним поближе, да поклонитесь им пониже, как говорили в старину. Ведь молодой работает руками, а старый — ум дает. Приложите к своему уму да родительский — безбедно жизнь проживете. За взаимопонимание родителей и молодоженов!

В этот радостный и трогательный день хочу поздравить вас, дорогие молодожены, с соединением судеб. Как два ручья сходятся в одну реку, так и вы, два прекрасных и славных человека, сегодня выбрали для себя единое течение. Так пусть река вашей жизни будет чистой, вода в ней будет прозрачной, русло — глубоким, а наполнение — богатым. Пусть в вашей жизни никогда не будет подводных камней, а только бурлят горячие гейзеры ваших чувств. Будьте неразлучны, живите в любви и достатке, берегите друг друга и рожайте прекрасных детей. Пусть каждый миг вашей жизни будет сладким, и только сегодня мы будем кричать вам: «Горько!».