Скачать
Пятница, 02.08.2019
Посол ФРГ выразила поддержку начатым реформам в Украине
Посол ФРГ выразила поддержку начатым реформам в Украине
ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку
ГПУ вручила подозрение главе ОАСК Вовку
Женская бригада арбитров обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Женская бригада арбитров обслужит матч за Суперкубок УЕФА
Принц Гарри и Меган Маркл удалили все подписки в Instagram
Принц Гарри и Меган Маркл удалили все подписки в Instagram

Красивые поздравления с днем свадьбы в прозе на 2 августа

Смотрите фото (5)
Красивые поздравления с днем свадьбы в прозе на 2 августа
16:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День свадьбы - это торжественное событие, которое очень часто случается только раз в жизни и посвящается соединению сердец двух любящих.

В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей - родителей.

Считается, что в этот торжественный день на небе зажигаются звезды надежд и мечтаний молодых, а все, что пожелалось молодым от чистого сердца, обязательно сбудется. Поздравления с днем свадьбы всегда наполнены теплыми и яркими словами, выслушивая которые молодые обязательно должны держаться за руки. Трепет сердца, сладость поцелуев, верность и понимание, нежность взгляда и чистоту чувств - все это новобрачные обещают хранить долгие годы.

Поздравления

От всей души поздравляю вас с этим чудесным днем! Желаю вам любви, взаимопонимания, счастья. Чтобы в вашем доме царила гармония, а жизненный путь был усеян лепестками роз! А больше всего желаю вам терпения по отношению друг к другу, так как оно вам очень понадобится!

* * *

От души хочу поздравить вас с днем бракосочетания, дорогие мои. Пусть красками счастья и лучами радости будут согреты ваши сердца, пусть вечно длится ваша любовь. Желаю вам семейного мира и блага на долгие годы.

От всей души поздравляем новорожденную семью с днем свадьбы! Искренне желаем счастья, долгих совместных лет жизни, сохранить вашу любовь и приумножить ее. Пусть обойдут стороной разногласия и ссоры. Любите друг друга!

* * *

От всей души поздравляю замечательных молодожен и хочу пожелать всегда смотреть друг на друга счастливыми глазами, постоянно радовать друг друга приятными сюрпризами и своей нежностью. Пусть семейная жизнь будет раем, пусть ваш дом согревается лучами радости и блага.

Ура, друзья, поздравляю вас с днем свадьбы, с этим замечательным праздником - днем рождения вашей чудесной семьи. И я от всей души желаю вам долгой мирной счастливой семейной жизни. Пусть ваш семейный устав включает взаимопонимание и заботу друг о друге, пусть ваш дом будет уютным, а ваша чаша полна любви и достатка. И, как говорится, совет да любовь, удачи вам и сбыточных надежд.

* * *

В день сочетания сердец хочу от всей души пожелать Вам непрекращающегося счастья, тепла и уюта в семье, трепетного и заботливого отношения друг к другу, мира в доме, звонкого смеха и топота маленьких ножек. Оберегайте свое счастье и дорожите им!

С днем свадьбы поздравляю! Взаимопонимания, доверия, надежности, веселья и везения желаю. Пусть каждый день наполнен будет счастьем безмятежным, любовью беззаботной, лаской безграничной. Пусть детский смех наполнит дом, а счастье будет вечным.

* * *

В этот знаменательный для вас день хочу пожелать вам счастья, любви, благополучия, достатка! Пусть совместный жизненный путь будет легким, как облако, ярким, как солнечный свет, чистым, как небо в ясный день! С легкостью преодолевайте все трудности и с благодарностью принимайте все успехи!

Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа

В семейной жизни желаем вам счастья, любви и согласия! Свято храните эту дату, в будни и в праздники будьте рядом, живите дружно, поддерживайте друг друга во всем, и пусть будет горько вам только на свадьбе! Желаем вам жить в достатке, пусть дом ваш будет крепким и светлым! Деток вам растить здоровеньких, смышленых, веселых. Будьте им достойным примером! Храните любовь, ведь только тогда семья будет крепкой и надежной!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Открытки, День свадьбы, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Прикольные поздравления, 2 августа, Поздравления своими словами, Открытки с поздравлениями, Поздравления с днем свадьбы, Открытки с днем свадьбы, День свадьбы 2 августа, Свадьба 2 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
02 День Ильи 2019: что можно и нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 2 августа - День Ильи
04 Дожди, грозы и шквалы: погода в Украине на выходных
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
РФ официально выходит из ракетного договора - МИД
РФ официально выходит из ракетного договора - МИД
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Кличко-младший может возглавить партию Удар
Сегодня Наталье Могилевской – 44: названы малоизвестные факты о певице
Сегодня Наталье Могилевской – 44: названы малоизвестные факты о певице
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь