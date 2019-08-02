Красивые поздравления с днем свадьбы в прозе на 2 августа

День свадьбы - это торжественное событие, которое очень часто случается только раз в жизни и посвящается соединению сердец двух любящих.

В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей - родителей.

Считается, что в этот торжественный день на небе зажигаются звезды надежд и мечтаний молодых, а все, что пожелалось молодым от чистого сердца, обязательно сбудется. Поздравления с днем свадьбы всегда наполнены теплыми и яркими словами, выслушивая которые молодые обязательно должны держаться за руки. Трепет сердца, сладость поцелуев, верность и понимание, нежность взгляда и чистоту чувств - все это новобрачные обещают хранить долгие годы.

Поздравления

От всей души поздравляю вас с этим чудесным днем! Желаю вам любви, взаимопонимания, счастья. Чтобы в вашем доме царила гармония, а жизненный путь был усеян лепестками роз! А больше всего желаю вам терпения по отношению друг к другу, так как оно вам очень понадобится!

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От души хочу поздравить вас с днем бракосочетания, дорогие мои. Пусть красками счастья и лучами радости будут согреты ваши сердца, пусть вечно длится ваша любовь. Желаю вам семейного мира и блага на долгие годы.

От всей души поздравляем новорожденную семью с днем свадьбы! Искренне желаем счастья, долгих совместных лет жизни, сохранить вашу любовь и приумножить ее. Пусть обойдут стороной разногласия и ссоры. Любите друг друга!

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От всей души поздравляю замечательных молодожен и хочу пожелать всегда смотреть друг на друга счастливыми глазами, постоянно радовать друг друга приятными сюрпризами и своей нежностью. Пусть семейная жизнь будет раем, пусть ваш дом согревается лучами радости и блага.

Ура, друзья, поздравляю вас с днем свадьбы, с этим замечательным праздником - днем рождения вашей чудесной семьи. И я от всей души желаю вам долгой мирной счастливой семейной жизни. Пусть ваш семейный устав включает взаимопонимание и заботу друг о друге, пусть ваш дом будет уютным, а ваша чаша полна любви и достатка. И, как говорится, совет да любовь, удачи вам и сбыточных надежд.

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В день сочетания сердец хочу от всей души пожелать Вам непрекращающегося счастья, тепла и уюта в семье, трепетного и заботливого отношения друг к другу, мира в доме, звонкого смеха и топота маленьких ножек. Оберегайте свое счастье и дорожите им!

С днем свадьбы поздравляю! Взаимопонимания, доверия, надежности, веселья и везения желаю. Пусть каждый день наполнен будет счастьем безмятежным, любовью беззаботной, лаской безграничной. Пусть детский смех наполнит дом, а счастье будет вечным.

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В этот знаменательный для вас день хочу пожелать вам счастья, любви, благополучия, достатка! Пусть совместный жизненный путь будет легким, как облако, ярким, как солнечный свет, чистым, как небо в ясный день! С легкостью преодолевайте все трудности и с благодарностью принимайте все успехи!

В семейной жизни желаем вам счастья, любви и согласия! Свято храните эту дату, в будни и в праздники будьте рядом, живите дружно, поддерживайте друг друга во всем, и пусть будет горько вам только на свадьбе! Желаем вам жить в достатке, пусть дом ваш будет крепким и светлым! Деток вам растить здоровеньких, смышленых, веселых. Будьте им достойным примером! Храните любовь, ведь только тогда семья будет крепкой и надежной!