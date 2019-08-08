Оригинальные поздравления с днем свадьбы на 8 августа: проза и открытки

Свадьба - это всегда серьезный шаг в жизни человека.

Ни одно такое торжество не проходит без поздравлений в адрес молодых и их родителей.

Поздравления

В добрый путь, молодые, в долгий совместный и счастливый путь! Поздравляю вас с днем свадьбы и от всей души желаю крепкой здоровой семьи, вечной верной любви, полного доверия и взаимопонимания, высокого достатка в доме и смеха чудных детишек.

* * *

С этого дня ваша жизнь кардинально изменится, потому что теперь вы вместе и вы связаны нерушимыми узами любви и брака! От всей души поздравляю вас со свадьбой и верю, что вы созданы друг для друга! Желаю вам всегда прислушиваться к друг другу, находить компромиссы во всем, поддерживать любые начинания вашего любимого человека и не переставать верить в романтику и в настоящую любовь!

С праздником создания семьи! Пусть в вашем доме всегда царит уют и взаимопонимание, пусть растут здоровыми детки, пусть цветут цветы, а радость от создания союза никогда не покидает. Пусть сердце будет наполнено любовью и трепетом друг к другу. Семейная жизнь - это целое путешествие, захватывающее и неповторимое! Так пусть же свадьба станет первым шагом на пути к неизведанным далям и еще непокоренным вершинам.

* * *

если рог - то изобилия, если птицу - то синюю, если чашу - то полную, если в дорогу - то непременно вместе. Пусть в вашем доме всегда пылает очаг взаимопонимания, поддержки и неиссякаемой любви. Долголетия вам и вашей семье. Поздравления великолепному жениху и очаровательной невесте!

Дорогие и замечательные ребята, сегодня вы связали прочным узами свои жизни и судьбы, поздравляю с днем бракосочетания и искренне желаю никогда не сомневаться друг в дружке, всегда стремиться сделать ярким и добрым мир для своей половинки, дорожить своей семьей и с каждым днем просыпаться счастливчиком в объятиях любимого человека.

* * *

Поздравляю вас, прекрасные молодые с рождением новой, счастливой и успешной семьи! Вам очень повезло друг-друга повстречать, и пары лучше я не представляю! Живите дружно, весело, игриво, храните чувство красоты и гармонии в вашей замечательной семье! Желаю вам, здоровья, удачи, мудрости и терпения. И пусть ваша лодка любви проливает долгий, захватывающий и интересный путь. Цените друг-друга и то, что имеете, и пусть ваша семья растет и развивается! Будьте счастливы!

Поздравляем молодоженов с началом новой семейной жизни. От себя мы желаем, чтобы ваша совместная жизнь была бы как можно более долгой и обязательно счастливой, а счастливой она может быть только тогда, когда вы вместе, под руку, поддерживая друг друга будете преодолевать все препятствия на вашем пути. И никакая буря не сможет разрушить вашу семейную лодку при этом условии. еще раз желаем вам счастья, любви и всех жизненных благ, дорогие наши жених и невеста!

* * *

Поздравляем новобрачных! Желаем большой любви и глубокого уважения. Будут ссоры и недопонимания, но пусть это лишь подстегивает и сближает вас. Будет биться посуда, но пусть она бьется на праздники и под звонкий смех. Будет все трещать по швам, но пусть это будут трещать карманы от количества денег. Лишь держась крепко за руки и смотря в одном направлении, можно построить свое уютное гнездышко, создать счастливую семью, а у вас для этого все есть. И пусть результат этих отношений, в виде маленьких карапузов не дадут себя долго ждать.

Желаю, чтоб ваша будущая семейная жизнь была как первая брачная ночь - полная страсти, любви, приятных неожиданностей... С огоньком, перчинкой, смешинкой, но главное чтобы без скуки и без долгой разлуки!

* * *

В этот чудесный день молодоженам пожелания любви и радостного, прекрасного и яркого, как солнце настроения, удачи в дальнейшем построении совместной жизни, здоровья и сил для совместных дел, благополучия и процветания вашей новой семьи. Пусть общение между вами взаимно приносит только самые положительные эмоции и будет поводом крепче любить вторую половинку! Заботьтесь друг о друге, помните, что если совместно идти по жизни рука об руку, можно преодолеть любые трудности.