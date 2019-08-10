Милые поздравления с днем свадьбы в прозе на 10 августа

День свадьбы - это торжественное событие, которое очень часто случается только раз в жизни и посвящается соединению сердец двух любящих.

В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей - родителей.

Считается, что в этот торжественный день на небе зажигаются звезды надежд и мечтаний молодых, а все, что пожелалось молодым от чистого сердца, обязательно сбудется. Поздравления с днем свадьбы всегда наполнены теплыми и яркими словами, выслушивая которые молодые обязательно должны держаться за руки. Трепет сердца, сладость поцелуев, верность и понимание, нежность взгляда и чистоту чувств - все это новобрачные обещают хранить долгие годы.

Поздравления

Поздравляю, дорогие. Хочу вам пожелать долгой и счастливой совместной жизни, мира в семье и за окном, радости в ваших сердцах и на ваших лицах. Любите крепко, мечтайте красиво, живите роскошно и всегда поддерживайте друг друга!

Поздравляю вас со знаменательным днем и важным событием в вашей, теперь уже совместной, жизни. Берегите друг друга, балуйте, цените и никогда не предавайте. Любви вам вечной, понимания, верности, семейного счастья, благополучия, здоровеньких деток и уютного домашнего очага.

Поздравляю счастливую и красивую пару с днем свадьбы! Желаю много радости и душевности в вашем союзе. Глубокого уважения, взаимопонимания, нежности, заботы и любви! Будьте едины во взглядах и оставайтесь надежным тылом друг друга в любых ситуациях! Совет да любовь!

Пусть ваша семейная жизнь будет бумажной, оловянной, деревянной, хрустальной, ситцевой, серебряной, бронзовой... В общем, всякой, вплоть до золотой. Пускай она будет наполнена нежностью, счастьем и любовью. Пусть на свете для вас не будет ничего дороже и ценнее вашего союза. Берегите и уважайте друг друга. С днем свадьбы!

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным, во всех смыслах, событием! Желаю крепкого здоровья, большого счастья, радужных улыбок и веселья. Пусть в вашем доме всегда живут добро, тепло, уют и теплые объятия.