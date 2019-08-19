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Яблочный Спас 2019: красивые открытки с поздравлениями на Преображение Господнее
19 августа православные христиане отмечают два важнейших праздника: Яблочный Спас и Преображение Господне. Не забудьте поздравить родных и близких также и с Преображением Господним. В нашем материале вы найдете все, чем приятно удивить дорогих людей.
Яблочный Спас 2019: лучшие поздравления, красивые открытки
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