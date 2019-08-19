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Понедельник, 19.08.2019
Яблочный Спас 2019: красивые открытки с поздравлениями на Преображение Господнее
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Яблочный Спас 2019: красивые открытки с поздравлениями на Преображение Господнее

19 августа православные христиане отмечают два важнейших праздника: Яблочный Спас и Преображение Господне. Не забудьте поздравить родных и близких также и с Преображением Господним. В нашем материале вы найдете все, чем приятно удивить дорогих людей.
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Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Преображение Господа Бога, Спаса, Яблочный Спас 2019.
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