Яблочный Спас 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

1 Поздравление На второй Спас бери голицы про запас. Со второго Спаса засевай озими. За окнами радостный Яблочный спас! Мы счастья с собой наберем про запас! Улыбок и верности, крепких семей! Желаем вам солнечных ласковых дней! Здоровьем наполнится тело дух И сразу отпрянет коварный недуг! Успехов, тепла, чистоты, красоты В карьере достигнуть большой высоты!

2 Как приятно летнею порой Слово Божье в сердце отдается! Пахнет яблоками Спас Второй – Он недаром Яблочным зовется; Яблоками пахнет все вокруг – Символом прекрасной, светлой нови!.. Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг! Счастья Вам, удачи и здоровья!

3 Поспели яблоки в саду, Народ собрался в храме… К нему сегодня я приду С созревшими плодами И их раздам, как каждый год, Не пропустив ни разу… Пусть счастье нынче к вам придет! И с Яблочным вас Спасом!

4 С Яблочным спасом! С Яблочным спасом! К осени дело - готовьте запасы. В белых одеждах святите плоды, Чтобы зимою не ведать нужды. Спелое яблоко с верою съешь, И непременно дождешься чудес! Пирог испеките, друзей угощайте. Лето уходит - осень встречайте...

5 Спас Яблочный - Преображение Господне, Величие Божественное явлено сегодня. Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце, Освящен урожай, и благодати дверца Откроется для всякого, кто ищет. Да не оставит вас Всевышний! За окнами радостный Яблочный спас! Мы счастья с собой наберем про запас! Улыбок и верности, крепких семей! Желаем вам солнечных ласковых дней! Здоровьем наполнится тело дух И сразу отпрянет коварный недуг! Успехов, тепла, чистоты, красоты В карьере достигнуть большой высоты!

6 Как приятно летнею порой Слово Божье в сердце отдается! Пахнет яблоками Спас Второй – Он недаром Яблочным зовется; Яблоками пахнет все вокруг – Символом прекрасной, светлой нови!.. Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг! Счастья Вам, удачи и здоровья!

7 Поспели яблоки в саду, Народ собрался в храме… К нему сегодня я приду С созревшими плодами И их раздам, как каждый год, Не пропустив ни разу… Пусть счастье нынче к вам придет! И с Яблочным вас Спасом!

8 С Яблочным спасом! С Яблочным спасом! К осени дело - готовьте запасы. В белых одеждах святите плоды, Чтобы зимою не ведать нужды. Спелое яблоко с верою съешь, И непременно дождешься чудес! Пирог испеките, друзей угощайте. Лето уходит - осень встречайте...

9 Спас Яблочный - Преображение Господне, Величие Божественное явлено сегодня. Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце, Освящен урожай, и благодати дверца Откроется для всякого, кто ищет. Да не оставит вас Всевышний!

10 Урожай приносит сад: Яблоки и виноград. Освящают их кропленье В чудный день Преображенья. Все, как будто в день рожденья: Стол накрытый, фрукты, мед! В этот день Преображенья Словно новым стал народ!

11 В это яблочное лето Закрома полным-полны, Солнцем радостным согреты, Красны яблоки крупны. На ладошке у ребенка Солнце яркое лежит. Улыбаются глазенки, Сок по пальчикам бежит. Все хрустят сегодня сладко, Унеслась далеко грусть,

12 На второй Спас бери голицы про запас. Со второго Спаса засевай озими. За окнами радостный Яблочный спас! Мы счастья с собой наберем про запас! Улыбок и верности, крепких семей! Желаем вам солнечных ласковых дней! Здоровьем наполнится тело дух И сразу отпрянет коварный недуг! Успехов, тепла, чистоты, красоты В карьере достигнуть большой высоты!

13 Как приятно летнею порой Слово Божье в сердце отдается! Пахнет яблоками Спас Второй – Он недаром Яблочным зовется; Яблоками пахнет все вокруг – Символом прекрасной, светлой нови!.. Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг! Счастья Вам, удачи и здоровья!

14 Поспели яблоки в саду, Народ собрался в храме… К нему сегодня я приду С созревшими плодами И их раздам, как каждый год, Не пропустив ни разу… Пусть счастье нынче к вам придет! И с Яблочным вас Спасом!

15 Спас Яблочный - Преображение Господне, Величие Божественное явлено сегодня. Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце, Освящен урожай, и благодати дверца Откроется для всякого, кто ищет. Да не оставит вас Всевышний!

16 С Яблочным спасом! С Яблочным спасом! К осени дело - готовьте запасы. В белых одеждах святите плоды, Чтобы зимою не ведать нужды. Спелое яблоко с верою съешь, И непременно дождешься чудес! Пирог испеките, друзей угощайте. Лето уходит - осень встречайте...

17 Поспели яблоки в саду, Народ собрался в храме… К нему сегодня я приду С созревшими плодами И их раздам, как каждый год, Не пропустив ни разу… Пусть счастье нынче к вам придет! И с Яблочным вас Спасом!

18 Светлый, прекрасный праздник сегодня - Яблочный Спас, Преображенье Господне. С Яблочным Спасом я вас поздравляю. Сладкой, медовой вам жизни желаю. Пусть полною чашею будет ваш дом, А счастье с любовью всегда живут в нем!

19 За окнами радостный Яблочный спас! Мы счастья с собой наберем про запас! Улыбок и верности, крепких семей! Желаем вам солнечных ласковых дней! Здоровьем наполнится тело дух И сразу отпрянет коварный недуг! Успехов, тепла, чистоты, красоты В карьере достигнуть большой высоты! В Яблочный Спас пожелаю добра, Радости в сердце сегодня, всегда. Мира в душе, большого терпения, Плодами спелыми Вам наслаждения. Пусть принесет праздник добро, Все будет светло, легко, хорошо.

20 Яблочным Спасом я вас поздравляю И от души всем друзьям пожелаю Веры, терпения, много любви, Были чтоб мысли светлы и чисты. Пусть вас Господь бережет от напасти, Пусть в вашем доме поселится счастье, Будьте здоровы, живите без бед С вашими близкими много лет!

21 Светлый, прекрасный праздник сегодня — Яблочный Спас, Преображенье Господне. С Яблочным Спасом я вас поздравляю. Сладкой, медовой вам жизни желаю. Пусть полною чашею будет ваш дом, А счастье с любовью всегда живут в нём!

22 В августе всех поздравляют со Спасом. Яблочек всем молодых, наливных! Яблочный Спас наделяет вас счастьем, Яблочный Спас вам желает любви! Пусть изобильны столы у вас будут, Будет судьба на подарки щедра, Беды пускай вас совсем позабудут. Радости вам! И со Спасом, друзья!