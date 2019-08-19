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Яблочный Спас 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

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Яблочный Спас 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
15:27 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Яблочный Спас отмечают 19 августа. В церковном календаре этот день известен как Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

  • 1

    Поздравление

    На второй Спас бери голицы про запас. 

    Со второго Спаса засевай озими. 

    За окнами радостный Яблочный спас! 

    Мы счастья с собой наберем про запас! 

    Улыбок и верности, крепких семей! 

    Желаем вам солнечных ласковых дней! 

    Здоровьем наполнится тело дух 

    И сразу отпрянет коварный недуг! 

    Успехов, тепла, чистоты, красоты 

    В карьере достигнуть большой высоты!

  • 2

    Как приятно летнею порой 

    Слово Божье в сердце отдается! 

    Пахнет яблоками Спас Второй – 

    Он недаром Яблочным зовется; 

    Яблоками пахнет все вокруг – 

    Символом прекрасной, светлой нови!.. 

    Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг! 

    Счастья Вам, удачи и здоровья!

  • 3

    Поспели яблоки в саду, 

    Народ собрался в храме… 

    К нему сегодня я приду 

    С созревшими плодами 

    И их раздам, как каждый год, 

    Не пропустив ни разу… 

    Пусть счастье нынче к вам придет! 

    И с Яблочным вас Спасом! 

  • 4

    С Яблочным спасом! С Яблочным спасом! 

    К осени дело - готовьте запасы. 

    В белых одеждах святите плоды, 

    Чтобы зимою не ведать нужды. 

    Спелое яблоко с верою съешь, 

    И непременно дождешься чудес! 

    Пирог испеките, друзей угощайте. 

    Лето уходит - осень встречайте... 

  • 5

    Спас Яблочный - Преображение Господне, 

    Величие Божественное явлено сегодня. 

    Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце, 

    Освящен урожай, и благодати дверца 

    Откроется для всякого, кто ищет. 

    Да не оставит вас Всевышний!

    За окнами радостный Яблочный спас! 

    Мы счастья с собой наберем про запас! 

    Улыбок и верности, крепких семей! 

    Желаем вам солнечных ласковых дней! 

    Здоровьем наполнится тело дух 

    И сразу отпрянет коварный недуг! 

    Успехов, тепла, чистоты, красоты 

    В карьере достигнуть большой высоты! 

  • 6

    Как приятно летнею порой 

    Слово Божье в сердце отдается! 

    Пахнет яблоками Спас Второй – 

    Он недаром Яблочным зовется; 

    Яблоками пахнет все вокруг – 

    Символом прекрасной, светлой нови!.. 

    Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг! 

    Счастья Вам, удачи и здоровья! 

  • 7

    Поспели яблоки в саду, 

    Народ собрался в храме… 

    К нему сегодня я приду 

    С созревшими плодами 

    И их раздам, как каждый год, 

    Не пропустив ни разу… 

    Пусть счастье нынче к вам придет! 

    И с Яблочным вас Спасом!

  • 8

    С Яблочным спасом! С Яблочным спасом! 

    К осени дело - готовьте запасы. 

    В белых одеждах святите плоды, 

    Чтобы зимою не ведать нужды. 

    Спелое яблоко с верою съешь, 

    И непременно дождешься чудес! 

    Пирог испеките, друзей угощайте. 

    Лето уходит - осень встречайте... 

  • 9

    Спас Яблочный - Преображение Господне, 

    Величие Божественное явлено сегодня. 

    Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце, 

    Освящен урожай, и благодати дверца 

    Откроется для всякого, кто ищет. 

    Да не оставит вас Всевышний!

  • 10

    Урожай приносит сад: 

    Яблоки и виноград. 

    Освящают их кропленье 

    В чудный день Преображенья. 

    Все, как будто в день рожденья: 

    Стол накрытый, фрукты, мед! 

    В этот день Преображенья 

    Словно новым стал народ! 

  • 11

    В это яблочное лето 

    Закрома полным-полны, 

    Солнцем радостным согреты, 

    Красны яблоки крупны. 

    На ладошке у ребенка 

    Солнце яркое лежит. 

    Улыбаются глазенки, 

    Сок по пальчикам бежит. 

    Все хрустят сегодня сладко, 

    Унеслась далеко грусть, 

  • 12

    На второй Спас бери голицы про запас. 

    Со второго Спаса засевай озими. 

    За окнами радостный Яблочный спас! 

    Мы счастья с собой наберем про запас! 

    Улыбок и верности, крепких семей! 

    Желаем вам солнечных ласковых дней! 

    Здоровьем наполнится тело дух 

    И сразу отпрянет коварный недуг! 

    Успехов, тепла, чистоты, красоты 

    В карьере достигнуть большой высоты!

  • 13

    Как приятно летнею порой 

    Слово Божье в сердце отдается! 

    Пахнет яблоками Спас Второй – 

    Он недаром Яблочным зовется; 

    Яблоками пахнет все вокруг – 

    Символом прекрасной, светлой нови!.. 

    Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг! 

    Счастья Вам, удачи и здоровья!

  • 14

    Поспели яблоки в саду, 

    Народ собрался в храме… 

    К нему сегодня я приду 

    С созревшими плодами 

    И их раздам, как каждый год, 

    Не пропустив ни разу… 

    Пусть счастье нынче к вам придет! 

    И с Яблочным вас Спасом! 

  • 15

    Спас Яблочный - Преображение Господне, 

    Величие Божественное явлено сегодня. 

    Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце, 

    Освящен урожай, и благодати дверца 

    Откроется для всякого, кто ищет.

    Да не оставит вас Всевышний!

  • 16

    С Яблочным спасом! С Яблочным спасом! 

    К осени дело - готовьте запасы. 

    В белых одеждах святите плоды, 

    Чтобы зимою не ведать нужды. 

    Спелое яблоко с верою съешь, 

    И непременно дождешься чудес! 

    Пирог испеките, друзей угощайте. 

    Лето уходит - осень встречайте...

  • 17

    Поспели яблоки в саду, 

    Народ собрался в храме… 

    К нему сегодня я приду 

    С созревшими плодами 

    И их раздам, как каждый год, 

    Не пропустив ни разу… 

    Пусть счастье нынче к вам придет! 

    И с Яблочным вас Спасом! 

  • 18

    Светлый, прекрасный праздник сегодня - 

    Яблочный Спас, Преображенье Господне. 

    С Яблочным Спасом я вас поздравляю. 

    Сладкой, медовой вам жизни желаю. 

    Пусть полною чашею будет ваш дом, 

    А счастье с любовью всегда живут в нем!

  • 19

    За окнами радостный Яблочный спас! 

    Мы счастья с собой наберем про запас! 

    Улыбок и верности, крепких семей! 

    Желаем вам солнечных ласковых дней! 

    Здоровьем наполнится тело дух 

    И сразу отпрянет коварный недуг! 

    Успехов, тепла, чистоты, красоты 

    В карьере достигнуть большой высоты! 

    В Яблочный Спас пожелаю добра, 

    Радости в сердце сегодня, всегда. 

    Мира в душе, большого терпения, 

    Плодами спелыми Вам наслаждения. 

    Пусть принесет праздник добро, 

    Все будет светло, легко, хорошо.

  • 20

     Яблочным Спасом я вас поздравляю

    И от души всем друзьям пожелаю

    Веры, терпения, много любви,

    Были чтоб мысли светлы и чисты. 

    Пусть вас Господь бережет от напасти,

    Пусть в вашем доме поселится счастье,

    Будьте здоровы, живите без бед

    С вашими близкими много лет!

  • 21

    Светлый, прекрасный праздник сегодня —

    Яблочный Спас, Преображенье Господне.

    С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

    Сладкой, медовой вам жизни желаю.

    Пусть полною чашею будет ваш дом,

    А счастье с любовью всегда живут в нём! 

  • 22

    В августе всех поздравляют со Спасом.

    Яблочек всем молодых, наливных!

    Яблочный Спас наделяет вас счастьем,

    Яблочный Спас вам желает любви! 

    Пусть изобильны столы у вас будут,

    Будет судьба на подарки щедра,

    Беды пускай вас совсем позабудут.

    Радости вам! И со Спасом, друзья! 

  • 23

    В Яблочный Спас пожелаю добра,

    Радости в сердце сегодня, всегда.

    Мира в душе, большого терпения,

    Плодами спелыми Вам наслаждения.

    Пусть принесет праздник добро,

    Все будет светло, легко, хорошо. 

    Праздник настанет — Яблочный спас.

    С таинством этим поздравлю тебя,

    И пожелаю здоровья, любя. 

    Пусть жизнь принесет свет и радость тебе,

    Пусть трудных мгновений не будет в судьбе,

    Пусть будет в достатке и дом, и семья.

    С Преображеньем Господнем тебя!

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Праздник, Яблоки, Стихи, Поздравления, Открытки, 19 августа, Яблочный Спас 2019.
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