Красивые поздравления с днем свадьбы на 20 августа: проза, стихи и открытки

Дай Бог, чтоб ваша новая семья
Была ячейкой крепкою всегда.
Родные все сегодня и друзья
Желают вам на долгие года
Взаимопонимания во всем,
Терпения и мудрости, всех благ.
Всегда пусть будет полной чашей дом
И не погаснет ваш любви очаг.
Чтоб верность лебединою была,
Плечо надежным. В хороводе дней
Супруги - это те же два крыла,
В этот день волнительный и важный
Мы хотим поздравить, дорогие, вас.
Пусть сейчас вам чуточку и страшно,
Ведь семейной жизни это первый час.
Пусть живет любовь в ваших сердцах друг к другу,
Пусть не покачнет ее семейный быт.
Мы желаем вам идти рука об руку,
В этот день замечательный, ясный
Мы хотим вам сейчас пожелать
Строить мир свой надежный, прекрасный,
И любовь никогда не терять.
Не забыть поцелуй первый, страстный,
И друг друга за ручки держать.
Вы запомните день светлый, радостный,
Дорогие мои молодожены! Хочу от всего сердца поздравить вас с этим прекрасным и знаменательным событием — созданием новой семьи. Желаю вам, чтобы ваши семейные узы были неразрывны на протяжении всей жизни. Будьте счастливы, всегда любите друг друга, цените и берегите ваши чувства. Пусть ваше семейное счастье будет красочным, наполненным любовью, нежностью и страстью. Будьте терпеливы друг к другу, понимайте и прощайте друг друга. А еще я хочу пожелать вам самого главного — чтобы ваш дом в ближайшем будущем был наполнен детским радостным смехом.
Поздравляю вас, мои дорогие! Теперь вы не просто красивая пара, теперь вы — молодая семья. Желаю вам гармонии и понимания, бесконечной любви и процветания. Балуйте, заботьтесь, уважайте, цените и не переставайте удивлять друг друга. С днем вашей свадьбы!
От всего сердца хочу поздравить вас с самым неповторимым и чудесным днем в вашей жизни — с днем свадьбы. Сегодня день, когда вы соединяете две ваши судьбы в одну. Желаю вам пронести через всю жизнь искренние чувства и уважение друг к другу. От души хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда оставались тепло, доверие и поддержка. Чтобы и в день вашей золотой свадьбы вы с такой же нежностью смотрели друг на друга.
Поздравляю со свадьбой! Желаю прекрасного, счастливого и светлого совместного будущего! Берегите друг друга, цените даже незначительные мелочи и запаситесь терпением, чтобы все трудности вместе преодолевались легко!
Сегодня, в день рождения семьи
Пускай вокруг все только улыбаются,
Все пожелания - искренни, добры,
И обязательно хорошее сбывается.
Пусть свадьбы день для всех друзей, родных
Началом станет нового общения:
Ведь от сегодня рода два больших
День свадьбы - это счастья миг,
Его вы в памяти храните.
И все, что связано с семьей,
Всей силой духа берегите!
Сегодня ваш особый день -
Рождение семьи желанной.
Так будьте преданы себе,
Любовь - защита от всех бед.
Друг друга просто уважайте
И в споре, коль случится вдруг,
Друг другу просто уступайте.
Сегодня ваш особый день:
Счастливый миг - семьи рождение.
Живите дружно до ста лет -
В день свадьбы мир всегда наполнен
Волшебной сказкой неземной!
Здесь каждый чувством переполнен!
И все блистают красотой!
Невеста царственным нарядом
Затмила всех подруг своих,
Надёжен, как скала, с ней рядом
Навеки суженый жених.
Дай бог им счастья полной мерой,
Достатка в доме и тепла!
Все крикнем: "Горько!", взяв фужеры,
Дорогие молодожены, примите поздравления в этот радостный и трогательный день! Желаем вам всегда идти рука об руку по жизни, делить все радости и печали, понимать друг друга, оберегать, ценить. Помогайте друг другу, выручайте, прислушивайтесь и поменьше солите, а побольше подслащайте. Пускай в ваш дом поскорей прилетят аисты с пополнением, будьте для ваших деток опорой и гордостью. Любви вам, нежности, и бесконечной радости от того, что вы есть друг у друга!