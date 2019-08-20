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Красивые поздравления с днем свадьбы на 20 августа: проза, стихи и открытки

Красивые поздравления с днем свадьбы на 20 августа: проза, стихи и открытки
16:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Мы подобрали для вас самые нежные поздравления молодоженам в день их свадьбы.

  • 1

    Дай Бог, чтоб ваша новая семья

    Была ячейкой крепкою всегда.

    Родные все сегодня и друзья

    Желают вам на долгие года

    Взаимопонимания во всем,

    Терпения и мудрости, всех благ.

    Всегда пусть будет полной чашей дом

    И не погаснет ваш любви очаг.

    Чтоб верность лебединою была,

    Плечо надежным. В хороводе дней

    Супруги - это те же два крыла,

    Что к общей цели ввысь летят своей.

  • 2

     В этот день волнительный и важный

    Мы хотим поздравить, дорогие, вас.

    Пусть сейчас вам чуточку и страшно,

    Ведь семейной жизни это первый час.

    Пусть живет любовь в ваших сердцах друг к другу,

    Пусть не покачнет ее семейный быт.

    Мы желаем вам идти рука об руку,

    И пусть ждет вас жизнь без горя и обид.

  • 3

     В этот день замечательный, ясный

    Мы хотим вам сейчас пожелать

    Строить мир свой надежный, прекрасный,

    И любовь никогда не терять.

    Не забыть поцелуй первый, страстный,

    И друг друга за ручки держать.

    Вы запомните день светлый, радостный,

    Что бы детям о нем рассказать.

  • 4

    Дорогие мои молодожены! Хочу от всего сердца поздравить вас с этим прекрасным и знаменательным событием — созданием новой семьи. Желаю вам, чтобы ваши семейные узы были неразрывны на протяжении всей жизни. Будьте счастливы, всегда любите друг друга, цените и берегите ваши чувства. Пусть ваше семейное счастье будет красочным, наполненным любовью, нежностью и страстью. Будьте терпеливы друг к другу, понимайте и прощайте друг друга. А еще я хочу пожелать вам самого главного — чтобы ваш дом в ближайшем будущем был наполнен детским радостным смехом.

  • 5

    Поздравляю вас, мои дорогие! Теперь вы не просто красивая пара, теперь вы — молодая семья. Желаю вам гармонии и понимания, бесконечной любви и процветания. Балуйте, заботьтесь, уважайте, цените и не переставайте удивлять друг друга. С днем вашей свадьбы!

  • 6

    От всего сердца хочу поздравить вас с самым неповторимым и чудесным днем в вашей жизни — с днем свадьбы. Сегодня день, когда вы соединяете две ваши судьбы в одну. Желаю вам пронести через всю жизнь искренние чувства и уважение друг к другу. От души хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда оставались тепло, доверие и поддержка. Чтобы и в день вашей золотой свадьбы вы с такой же нежностью смотрели друг на друга.

  • 7

    Поздравляю со свадьбой! Желаю прекрасного, счастливого и светлого совместного будущего! Берегите друг друга, цените даже незначительные мелочи и запаситесь терпением, чтобы все трудности вместе преодолевались легко!

  • 8

     Сегодня, в день рождения семьи

    Пускай вокруг все только улыбаются,

    Все пожелания - искренни, добры,

    И обязательно хорошее сбывается.

    Пусть свадьбы день для всех друзей, родных

    Началом станет нового общения:

    Ведь от сегодня рода два больших

    Вливаются в одной реки течение.

  • 9

     День свадьбы - это счастья миг,

    Его вы в памяти храните.

    И все, что связано с семьей,

    Всей силой духа берегите!

    Сегодня ваш особый день -

    Рождение семьи желанной.

    Так будьте преданы себе,

    Живите дружно, без обмана!

  • 10

     Любовь - защита от всех бед.

    Друг друга просто уважайте

    И в споре, коль случится вдруг,

    Друг другу просто уступайте.

    Сегодня ваш особый день:

    Счастливый миг - семьи рождение.

    Живите дружно до ста лет -

    В любви, заботе, уважении!

  • 11

     В день свадьбы мир всегда наполнен

    Волшебной сказкой неземной!

    Здесь каждый чувством переполнен!

    И все блистают красотой!

    Невеста царственным нарядом

    Затмила всех подруг своих,

    Надёжен, как скала, с ней рядом

    Навеки суженый жених.

    Дай бог им счастья полной мерой,

    Достатка в доме и тепла!

    Все крикнем: "Горько!", взяв фужеры,

    Чтоб жизнь их сладкою была!

  • 12

    Дорогие молодожены, примите поздравления в этот радостный и трогательный день! Желаем вам всегда идти рука об руку по жизни, делить все радости и печали, понимать друг друга, оберегать, ценить. Помогайте друг другу, выручайте, прислушивайтесь и поменьше солите, а побольше подслащайте. Пускай в ваш дом поскорей прилетят аисты с пополнением, будьте для ваших деток опорой и гордостью. Любви вам, нежности, и бесконечной радости от того, что вы есть друг у друга!

Нежные поздравления со свадьбой в стихах на 19 августа

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