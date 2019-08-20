Красивые поздравления с днем свадьбы на 20 августа: проза, стихи и открытки

1 Дай Бог, чтоб ваша новая семья Была ячейкой крепкою всегда. Родные все сегодня и друзья Желают вам на долгие года Взаимопонимания во всем, Терпения и мудрости, всех благ. Всегда пусть будет полной чашей дом И не погаснет ваш любви очаг. Чтоб верность лебединою была, Плечо надежным. В хороводе дней Супруги - это те же два крыла, Что к общей цели ввысь летят своей.

2 В этот день волнительный и важный Мы хотим поздравить, дорогие, вас. Пусть сейчас вам чуточку и страшно, Ведь семейной жизни это первый час. Пусть живет любовь в ваших сердцах друг к другу, Пусть не покачнет ее семейный быт. Мы желаем вам идти рука об руку, И пусть ждет вас жизнь без горя и обид.

3 В этот день замечательный, ясный Мы хотим вам сейчас пожелать Строить мир свой надежный, прекрасный, И любовь никогда не терять. Не забыть поцелуй первый, страстный, И друг друга за ручки держать. Вы запомните день светлый, радостный, Что бы детям о нем рассказать.

4 Дорогие мои молодожены! Хочу от всего сердца поздравить вас с этим прекрасным и знаменательным событием — созданием новой семьи. Желаю вам, чтобы ваши семейные узы были неразрывны на протяжении всей жизни. Будьте счастливы, всегда любите друг друга, цените и берегите ваши чувства. Пусть ваше семейное счастье будет красочным, наполненным любовью, нежностью и страстью. Будьте терпеливы друг к другу, понимайте и прощайте друг друга. А еще я хочу пожелать вам самого главного — чтобы ваш дом в ближайшем будущем был наполнен детским радостным смехом.

5 Поздравляю вас, мои дорогие! Теперь вы не просто красивая пара, теперь вы — молодая семья. Желаю вам гармонии и понимания, бесконечной любви и процветания. Балуйте, заботьтесь, уважайте, цените и не переставайте удивлять друг друга. С днем вашей свадьбы!

6 От всего сердца хочу поздравить вас с самым неповторимым и чудесным днем в вашей жизни — с днем свадьбы. Сегодня день, когда вы соединяете две ваши судьбы в одну. Желаю вам пронести через всю жизнь искренние чувства и уважение друг к другу. От души хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда оставались тепло, доверие и поддержка. Чтобы и в день вашей золотой свадьбы вы с такой же нежностью смотрели друг на друга.

7 Поздравляю со свадьбой! Желаю прекрасного, счастливого и светлого совместного будущего! Берегите друг друга, цените даже незначительные мелочи и запаситесь терпением, чтобы все трудности вместе преодолевались легко!

8 Сегодня, в день рождения семьи Пускай вокруг все только улыбаются, Все пожелания - искренни, добры, И обязательно хорошее сбывается. Пусть свадьбы день для всех друзей, родных Началом станет нового общения: Ведь от сегодня рода два больших Вливаются в одной реки течение.

9 День свадьбы - это счастья миг, Его вы в памяти храните. И все, что связано с семьей, Всей силой духа берегите! Сегодня ваш особый день - Рождение семьи желанной. Так будьте преданы себе, Живите дружно, без обмана!

10 Любовь - защита от всех бед. Друг друга просто уважайте И в споре, коль случится вдруг, Друг другу просто уступайте. Сегодня ваш особый день: Счастливый миг - семьи рождение. Живите дружно до ста лет - В любви, заботе, уважении!

11 В день свадьбы мир всегда наполнен Волшебной сказкой неземной! Здесь каждый чувством переполнен! И все блистают красотой! Невеста царственным нарядом Затмила всех подруг своих, Надёжен, как скала, с ней рядом Навеки суженый жених. Дай бог им счастья полной мерой, Достатка в доме и тепла! Все крикнем: "Горько!", взяв фужеры, Чтоб жизнь их сладкою была!