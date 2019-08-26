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Оригинальные поздравления с днем свадьбы 26 августа: проза и открытки

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Оригинальные поздравления с днем свадьбы 26 августа: проза и открытки
16:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Самые лучшие поздравления на день свадьбы вашим знакомым и друзьям!

  • 1

    Сердечно поздравляю со свадьбой! Пусть это счастливое событие наполнит вашу душу самой нежной, искренней и трепетной любовью на много-много лет! Желаю семейного счастья, взаимопонимания, крепких отношений и настоящий дружбы между вами!

  • 2

    Дорогие молодожены, от всей души поздравляю с днем свадьбы. Пусть не будет в вашей жизни ни минуты грусти и разочарований, пусть вам всегда удается видеть друг в друге любовь, опору и надежду. Желаю вам славных и здоровых деток, финансового и душевного богатства, теплоты сердец и дома. 

  • 3

    Поздравляю вас с Днем создания вашей счастливой Семьи. Живите вместе долго и счастливо, на зависть врагам и радость близким. Пусть уют, тепло, благополучие и достаток навсегда поселятся в вашем доме. Невесте желаю неувядающей красоты, жениху мужества и удачной карьеры, побольше умных и красивых детишек! 

  • 4

    С этого дня ваша жизнь кардинально изменится, потому что теперь вы вместе и вы связаны нерушимыми узами любви и брака! От всей души поздравляю вас со свадьбой и верю, что вы созданы друг для друга! Желаю вам всегда прислушиваться к друг другу, находить компромиссы во всем, поддерживать любые начинания вашего любимого человека и не переставать верить в романтику и в настоящую любовь. 

  • 5

    Дорогие Жених и Невеста, поздравляем вас с бракосочетанием, сегодня на небосклоне зажглась новая яркая звездочка-ваша семья. Так пускай же она светит ярко и освещает вам дорогу в ваше совместное будущее. Пускай ее свет согреет вашу семью, даст вам уверенность в друг-друге и поможет вам быть друг к другу терпимее, нежнее и ласковее. Пускай ваша жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием и конечно же счастьем. С праздником, с Днем свадьбы вас!

  • 6

    Поздравляю дорогих молодожен. От чистого сердца желаю вам сладкого медового месяца, страстных поцелуев, крепких объятий на протяжении всей жизни, искренних улыбок, верной любви и нежной заботы друг о друге. Будьте безмерно счастливы в браке и абсолютно довольны семейной жизнью.

  • 7

    Поздравляю вас, прекрасные молодые с рождением новой, счастливой и успешной семьи! Вам очень повезло друг-друга повстречать, и пары лучше я не представляю! Живите дружно, весело, игриво, храните чувство красоты и гармонии в вашей замечательной семье! Желаю вам, здоровья, удачи, мудрости и терпения. И пусть ваша лодка любви проливает долгий, захватывающий и интересный путь. Цените друг-друга и то, что имеете, и пусть ваша семья растет и развивается! Будьте счастливы!

  • 8

    Милые наши, новобрачные, пусть этот счастливый день станет прекрасным началом вашей чудесной сказки под названием "Семья". И каждый день вашей совместной жизни будет наполнен радостью, пониманием, терпением, уважением, уютом, а чувства будут согреты огнем пылкой и нежной любви!

  • 9

    Сегодня воедино сплелись ваши судьбы. Желаю идти по жизни, крепко держа друг друга за руку. Поддерживая друг друга, когда один споткнется и нечаянно оступиться. Пускай ваш путь будет всегда добрым, наполненным любовью, радостью и взаимным уважением. Цените каждую минутку, находясь в объятиях друг друга. Храните в сердце ту настоящую любовь, которая помогла родиться новой семье. 

  • 10

    Дорогие молодожены, хочу пожелать вам безмолвного понимания, лебединой верности и невероятной, красочной любви. Очень важно не только называться мужем и женой, но и быть ими, поддерживая и оберегая друг друга трепетнее, чем себя самого. Цените друг друга и будьте счастливы!

  • 11

    В день свадьбы хотелось бы пожелать молодоженам всегда оставаться влюбленными друг в друга, нежными и преданными, готовыми в любой ситуации помочь и поддержать свою вторую половинку. Чтоб семейная жизнь была наполнена улыбками, детским смехом, весельем и приятными сюрпризами! 

  • 12

    Дорогие молодые, красивые и такие счастливые молодожены! Поздравляю вас со свадьбой - с замечательным и светлым днем! Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда звучала музыка любви и согласия, чтобы ваш дом слышал только слова любви и нежности, а ваша жизнь была долгой и очень счастливой вместе, без разлук! Желаю вам красоты отношений, огромного терпения и, конечно, компромиссов, чтобы растить и лелеять родившееся хрупкое чувство - любовь!

  • 13

    На Земле вы встретились не зря, так было сверху решено. Судьба вас свела вместе, чтобы вы создали семью и заботились друг о друге. Чтобы подарили радость жизни вашим деткам, ведь дети в доме - это огромное счастье. Уважайте друг друга, любите, доверяйте. Пусть в вашем доме будет уют и тепло. Пусть всегда звучит смех и вкусно пахнет пирогами. Пусть семейное счастье будет бесконечным, как золотое кольцо, - без начала и конца!

  • 14

    Дорогие влюбленные, в этот знаменательный день, когда два сердца объединяются в одно. От имени всех присутствующих и лично от меня желаю вам большой любви и семейного благополучия. Пусть жизнь ваша будет наполнена пониманием, нежностью, верностью. Берегите друг друга, разделяйте все события и эмоции пополам. Пусть звонкий детский смех зазвучит и в вашем доме. А главное, пусть ваш брак длится бесконечно долго, принося счастье вам и окружающим!

  • 15

    Вы сумели стать не просто двумя половинками, вы и есть то самое целое, которое нерушимое и неделимое. Вы прекрасная пара, и для меня огромная честь присутствовать на столь трогательном, романтичном и наполненном чувствами празднике вашей любви. Вы сегодня создаете свою семью, и вам я хочу пожелать гармонии, понимания, обоюдной поддержки и неугасающей любви. Станьте друг для друга опорой, защитой и счастьем. Пусть у вас будет одна душа на двоих.

Трогательные поздравления с днем свадьбы

Милые поздравления с днем свадьбы

Красивые поздравления с днем свадьбы

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