Оригинальные поздравления с днем свадьбы 26 августа: проза и открытки

1 Сердечно поздравляю со свадьбой! Пусть это счастливое событие наполнит вашу душу самой нежной, искренней и трепетной любовью на много-много лет! Желаю семейного счастья, взаимопонимания, крепких отношений и настоящий дружбы между вами!

2 Дорогие молодожены, от всей души поздравляю с днем свадьбы. Пусть не будет в вашей жизни ни минуты грусти и разочарований, пусть вам всегда удается видеть друг в друге любовь, опору и надежду. Желаю вам славных и здоровых деток, финансового и душевного богатства, теплоты сердец и дома.

3 Поздравляю вас с Днем создания вашей счастливой Семьи. Живите вместе долго и счастливо, на зависть врагам и радость близким. Пусть уют, тепло, благополучие и достаток навсегда поселятся в вашем доме. Невесте желаю неувядающей красоты, жениху мужества и удачной карьеры, побольше умных и красивых детишек!

4 С этого дня ваша жизнь кардинально изменится, потому что теперь вы вместе и вы связаны нерушимыми узами любви и брака! От всей души поздравляю вас со свадьбой и верю, что вы созданы друг для друга! Желаю вам всегда прислушиваться к друг другу, находить компромиссы во всем, поддерживать любые начинания вашего любимого человека и не переставать верить в романтику и в настоящую любовь.

5 Дорогие Жених и Невеста, поздравляем вас с бракосочетанием, сегодня на небосклоне зажглась новая яркая звездочка-ваша семья. Так пускай же она светит ярко и освещает вам дорогу в ваше совместное будущее. Пускай ее свет согреет вашу семью, даст вам уверенность в друг-друге и поможет вам быть друг к другу терпимее, нежнее и ласковее. Пускай ваша жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием и конечно же счастьем. С праздником, с Днем свадьбы вас!

6 Поздравляю дорогих молодожен. От чистого сердца желаю вам сладкого медового месяца, страстных поцелуев, крепких объятий на протяжении всей жизни, искренних улыбок, верной любви и нежной заботы друг о друге. Будьте безмерно счастливы в браке и абсолютно довольны семейной жизнью.

7 Поздравляю вас, прекрасные молодые с рождением новой, счастливой и успешной семьи! Вам очень повезло друг-друга повстречать, и пары лучше я не представляю! Живите дружно, весело, игриво, храните чувство красоты и гармонии в вашей замечательной семье! Желаю вам, здоровья, удачи, мудрости и терпения. И пусть ваша лодка любви проливает долгий, захватывающий и интересный путь. Цените друг-друга и то, что имеете, и пусть ваша семья растет и развивается! Будьте счастливы!

8 Милые наши, новобрачные, пусть этот счастливый день станет прекрасным началом вашей чудесной сказки под названием "Семья". И каждый день вашей совместной жизни будет наполнен радостью, пониманием, терпением, уважением, уютом, а чувства будут согреты огнем пылкой и нежной любви!

9 Сегодня воедино сплелись ваши судьбы. Желаю идти по жизни, крепко держа друг друга за руку. Поддерживая друг друга, когда один споткнется и нечаянно оступиться. Пускай ваш путь будет всегда добрым, наполненным любовью, радостью и взаимным уважением. Цените каждую минутку, находясь в объятиях друг друга. Храните в сердце ту настоящую любовь, которая помогла родиться новой семье.

10 Дорогие молодожены, хочу пожелать вам безмолвного понимания, лебединой верности и невероятной, красочной любви. Очень важно не только называться мужем и женой, но и быть ими, поддерживая и оберегая друг друга трепетнее, чем себя самого. Цените друг друга и будьте счастливы!

11 В день свадьбы хотелось бы пожелать молодоженам всегда оставаться влюбленными друг в друга, нежными и преданными, готовыми в любой ситуации помочь и поддержать свою вторую половинку. Чтоб семейная жизнь была наполнена улыбками, детским смехом, весельем и приятными сюрпризами!

12 Дорогие молодые, красивые и такие счастливые молодожены! Поздравляю вас со свадьбой - с замечательным и светлым днем! Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда звучала музыка любви и согласия, чтобы ваш дом слышал только слова любви и нежности, а ваша жизнь была долгой и очень счастливой вместе, без разлук! Желаю вам красоты отношений, огромного терпения и, конечно, компромиссов, чтобы растить и лелеять родившееся хрупкое чувство - любовь!

13 На Земле вы встретились не зря, так было сверху решено. Судьба вас свела вместе, чтобы вы создали семью и заботились друг о друге. Чтобы подарили радость жизни вашим деткам, ведь дети в доме - это огромное счастье. Уважайте друг друга, любите, доверяйте. Пусть в вашем доме будет уют и тепло. Пусть всегда звучит смех и вкусно пахнет пирогами. Пусть семейное счастье будет бесконечным, как золотое кольцо, - без начала и конца!

14 Дорогие влюбленные, в этот знаменательный день, когда два сердца объединяются в одно. От имени всех присутствующих и лично от меня желаю вам большой любви и семейного благополучия. Пусть жизнь ваша будет наполнена пониманием, нежностью, верностью. Берегите друг друга, разделяйте все события и эмоции пополам. Пусть звонкий детский смех зазвучит и в вашем доме. А главное, пусть ваш брак длится бесконечно долго, принося счастье вам и окружающим!