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Прикольные СМС-поздравления с днем свадьбы 31 августа: стихи и открытки

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Прикольные СМС-поздравления с днем свадьбы 31 августа: стихи и открытки
16:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Ни одно такое торжество не проходит без поздравлений в адрес молодых и их родителей.

  • 1

    Угораздило меня

    Быть на свадьбе у тебя.

    Ты сказал, что я дружок,

    Чтоб готовил поздравок.

    Согласился я конечно,

    Придавать тебя не честно.

    Свадьбу дружно отгуляли,

    Сколько выпили, не знали.

    Утром глазки раскрыл я...

    А невеста у меня!

  • 2

    Мы на свадьбу к вам явились,

    Принесли вам поздравок,

    Чтоб как кролики плодились,

    Требуем у вас зарок!

     

    Чтобы дом был полной чашей

    И чтоб были гости в нём.

    Приглашайте нас почаще,

    Обязательно придём!

  • 3

    Загуляла свадьба,

    Во дела...

    Загудела свадьба,

    Что за чудеса.

     

    Молодые стойко

    За столом сидят.

    Мы кричим им горько —

    К сладкой жизни. Благ!

  • 4

    Молодых я поздравляю,

    Вечной вам любви желаю

    И детишек полный дом,

    Чтобы смеха слышать звон!

    И машину вам покруче,

    Чем у Моники Белуччи!

    Денег много, горя мало,

    Пить горилку, кушать сало!

    Вам вручаю поздравок

    И деньжат в подарок впрок!

  • 5

    Поздравляю с ярким днём,

    Что сердца соединил:

    Будьте счастливы вдвоём,

    Чтобы муж жену любил.

     

    И жена его в ответ,

    Нежной страстью окружа,

    Чтоб любила много лет,

    От любовниц сторожа!

  • 6

    Поздравляю с днём свадьбы, ура!

    И желаю мешок оптимизма,

    Горы счастья, веселья, добра,

    Чистой страсти — но без фанатизма.

     

    Не душить чтоб друг друга в объятьях,

    И чтоб насмерть не зацеловать,

    И любовный весь пыл не истратить,

    А лет 200 его проживать!

  • 7

    Поздравляю с днём чудесным!

    Пусть живётся интересно:

    Каждый день будет, как праздник,

    Не шалит пусть муж-проказник.

     

    И любовь пусть только крепнет,

    Становясь крупней, заметней,

    Чтоб к зиме, а может, к лету,

    Нас порадовал наследник!

  • 8

    Тили тили тесто

    Жених сидит с невестой

    Для них придумать сразу смог,

    Этот шикарный поздравок!

     

    Медовый месяц на Бали

    Для острых ощущений,

    И денег толстые мешки

    Для крепких отношений!

  • 9

    Ура! С днем свадьбы, молодые!

    Вам все завидуют родные,

    Ведь месяц впереди медовый.

    Жених к нему давно готовый.

     

    Желаю я любви вам страстной,

    Но чтоб для жизни безопасной.

    И не ревнуйте вы без меры,

    Здесь очень много значит вера.

  • 10

    Пусть проказник Купидон,

    Что сердца соединил,

    Дарит вам тепла вагон,

    Море радости и сил!

     

    Даст удачи и добра,

    Процветания без края,

    Чтобы ярче жизнь была

    И сбывались все желания!

  • 11

    Пусть подарит ваша свадьба

    Позитива много-много,

    Жизнь успешную наладит,

    Счастья даст пускай большого!

     

    И любви поток не смолкнет,

    Зашумит пусть с ликованием,

    Сердце в радости утонет,

    Чтобы все сбылись желания!

  • 12

    Пусть подарит ваша свадьба

    Процветания много-много,

    Пусть удача рядом сядет

    И любовь живёт под боком!

     

    Всюду властвует везение,

    Радость дом пускай охватит,

    Счастье дарят отношения

    И огромная зарплата!

  • 13

    Мы невесту с женихом

    Нынче поздравляем,

    Пусть сегодня — пыль столбом,

    Гости отдыхают!

     

    Свадьбы вам пышнейшей, жаркой,

    Чтоб помнить долгие года,

    А жизни — радостной и яркой,

    Зажжем смелее, господа!

  • 14

    Два сердца встретились и вновь

    Играют марши Мендельсона.

    Пусть будет вечная любовь

    Порхать на крыльях Купидона.

     

    Пускай священный ваш союз

    Не знает горечи ненастий,

    А дома лишь живет любовь

    И пара миллионных акций.

Красивые поздравления с днем рождения на 31 августа: проза и открытки

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