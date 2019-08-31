Прикольные СМС-поздравления с днем свадьбы 31 августа: стихи и открытки

Угораздило меня
Быть на свадьбе у тебя.
Ты сказал, что я дружок,
Чтоб готовил поздравок.
Согласился я конечно,
Придавать тебя не честно.
Свадьбу дружно отгуляли,
Сколько выпили, не знали.
Утром глазки раскрыл я...
А невеста у меня!
Мы на свадьбу к вам явились,
Принесли вам поздравок,
Чтоб как кролики плодились,
Требуем у вас зарок!
Чтобы дом был полной чашей
И чтоб были гости в нём.
Приглашайте нас почаще,
Обязательно придём!
Загуляла свадьба,
Во дела...
Загудела свадьба,
Что за чудеса.
Молодые стойко
За столом сидят.
Мы кричим им горько —
К сладкой жизни. Благ!
Молодых я поздравляю,
Вечной вам любви желаю
И детишек полный дом,
Чтобы смеха слышать звон!
И машину вам покруче,
Чем у Моники Белуччи!
Денег много, горя мало,
Пить горилку, кушать сало!
Вам вручаю поздравок
И деньжат в подарок впрок!
Поздравляю с ярким днём,
Что сердца соединил:
Будьте счастливы вдвоём,
Чтобы муж жену любил.
И жена его в ответ,
Нежной страстью окружа,
Чтоб любила много лет,
От любовниц сторожа!
Поздравляю с днём свадьбы, ура!
И желаю мешок оптимизма,
Горы счастья, веселья, добра,
Чистой страсти — но без фанатизма.
Не душить чтоб друг друга в объятьях,
И чтоб насмерть не зацеловать,
И любовный весь пыл не истратить,
А лет 200 его проживать!
Поздравляю с днём чудесным!
Пусть живётся интересно:
Каждый день будет, как праздник,
Не шалит пусть муж-проказник.
И любовь пусть только крепнет,
Становясь крупней, заметней,
Чтоб к зиме, а может, к лету,
Нас порадовал наследник!
Тили тили тесто
Жених сидит с невестой
Для них придумать сразу смог,
Этот шикарный поздравок!
Медовый месяц на Бали
Для острых ощущений,
И денег толстые мешки
Для крепких отношений!
Ура! С днем свадьбы, молодые!
Вам все завидуют родные,
Ведь месяц впереди медовый.
Жених к нему давно готовый.
Желаю я любви вам страстной,
Но чтоб для жизни безопасной.
И не ревнуйте вы без меры,
Здесь очень много значит вера.
Пусть проказник Купидон,
Что сердца соединил,
Дарит вам тепла вагон,
Море радости и сил!
Даст удачи и добра,
Процветания без края,
Чтобы ярче жизнь была
И сбывались все желания!
Пусть подарит ваша свадьба
Позитива много-много,
Жизнь успешную наладит,
Счастья даст пускай большого!
И любви поток не смолкнет,
Зашумит пусть с ликованием,
Сердце в радости утонет,
Чтобы все сбылись желания!
Пусть подарит ваша свадьба
Процветания много-много,
Пусть удача рядом сядет
И любовь живёт под боком!
Всюду властвует везение,
Радость дом пускай охватит,
Счастье дарят отношения
И огромная зарплата!
Мы невесту с женихом
Нынче поздравляем,
Пусть сегодня — пыль столбом,
Гости отдыхают!
Свадьбы вам пышнейшей, жаркой,
Чтоб помнить долгие года,
А жизни — радостной и яркой,
Зажжем смелее, господа!
Два сердца встретились и вновь
Играют марши Мендельсона.
Пусть будет вечная любовь
Порхать на крыльях Купидона.
Пускай священный ваш союз
Не знает горечи ненастий,
А дома лишь живет любовь
И пара миллионных акций.