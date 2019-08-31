Прикольные СМС-поздравления с днем свадьбы 31 августа: стихи и открытки

1 Угораздило меня Быть на свадьбе у тебя. Ты сказал, что я дружок, Чтоб готовил поздравок. Согласился я конечно, Придавать тебя не честно. Свадьбу дружно отгуляли, Сколько выпили, не знали. Утром глазки раскрыл я... А невеста у меня!

2 Мы на свадьбу к вам явились, Принесли вам поздравок, Чтоб как кролики плодились, Требуем у вас зарок! Чтобы дом был полной чашей И чтоб были гости в нём. Приглашайте нас почаще, Обязательно придём!

3 Загуляла свадьба, Во дела... Загудела свадьба, Что за чудеса. Молодые стойко За столом сидят. Мы кричим им горько — К сладкой жизни. Благ!

4 Молодых я поздравляю, Вечной вам любви желаю И детишек полный дом, Чтобы смеха слышать звон! И машину вам покруче, Чем у Моники Белуччи! Денег много, горя мало, Пить горилку, кушать сало! Вам вручаю поздравок И деньжат в подарок впрок!

5 Поздравляю с ярким днём, Что сердца соединил: Будьте счастливы вдвоём, Чтобы муж жену любил. И жена его в ответ, Нежной страстью окружа, Чтоб любила много лет, От любовниц сторожа!

6 Поздравляю с днём свадьбы, ура! И желаю мешок оптимизма, Горы счастья, веселья, добра, Чистой страсти — но без фанатизма. Не душить чтоб друг друга в объятьях, И чтоб насмерть не зацеловать, И любовный весь пыл не истратить, А лет 200 его проживать!

7 Поздравляю с днём чудесным! Пусть живётся интересно: Каждый день будет, как праздник, Не шалит пусть муж-проказник. И любовь пусть только крепнет, Становясь крупней, заметней, Чтоб к зиме, а может, к лету, Нас порадовал наследник!

8 Тили тили тесто Жених сидит с невестой Для них придумать сразу смог, Этот шикарный поздравок! Медовый месяц на Бали Для острых ощущений, И денег толстые мешки Для крепких отношений!

9 Ура! С днем свадьбы, молодые! Вам все завидуют родные, Ведь месяц впереди медовый. Жених к нему давно готовый. Желаю я любви вам страстной, Но чтоб для жизни безопасной. И не ревнуйте вы без меры, Здесь очень много значит вера.

10 Пусть проказник Купидон, Что сердца соединил, Дарит вам тепла вагон, Море радости и сил! Даст удачи и добра, Процветания без края, Чтобы ярче жизнь была И сбывались все желания!

11 Пусть подарит ваша свадьба Позитива много-много, Жизнь успешную наладит, Счастья даст пускай большого! И любви поток не смолкнет, Зашумит пусть с ликованием, Сердце в радости утонет, Чтобы все сбылись желания!

12 Пусть подарит ваша свадьба Процветания много-много, Пусть удача рядом сядет И любовь живёт под боком! Всюду властвует везение, Радость дом пускай охватит, Счастье дарят отношения И огромная зарплата!

13 Мы невесту с женихом Нынче поздравляем, Пусть сегодня — пыль столбом, Гости отдыхают! Свадьбы вам пышнейшей, жаркой, Чтоб помнить долгие года, А жизни — радостной и яркой, Зажжем смелее, господа!