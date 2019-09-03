Оригинальные поздравления с днем рождения 3 сентября в прозе, открытки

Родившиеся 3 сентября славятся своим великолепным интеллектом и способностью доносить до окружающих интересные мысли и идеи.

Общительные, красноречивые и выразительные, рожденные 3 сентября умеют слушать, что говорят другие. Глубокие мыслители, они наделены прекрасной памятью, в любой ситуации легко находя важную информацию для быстрого и эффективного решения проблем. С одной стороны, они экспансивны, склонны к философским размышлениям, любят рисковать и накапливать опыт, а с другой - практичны, благоразумны и наделены аналитическим подходом. Врожденный энтузиазм и яркий оптимизм побеждают внутреннюю осторожность, свойственную их серьезной натуре.

Рожденным 3 сентября следует опасаться пассивности и бездеятельности. Однажды выбрав сферу применения своих сил, они успокаиваются, а это чревато проблемами со здоровьем. Застой способствует развитию диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонии. Вот почему этим людям следует умерить потребление сахара и жиров, а вместе с тем им необходимо увлечься физическими упражнениями. Более склонные к атлетизму, для которых бездеятельность - не проблема, должны посвятить больше времени сну и отдыху, избегая чрезмерного потребления табака и алкоголя. Для поддержания психического здоровья рожденным 3 сентября следует почаще заниматься тем, что приносит им удовольствие, им не стоит чрезмерно подчинять себя требованиям окружающих. В этом смысле особенно важно развитие самооценки и чувства собственного достоинства.

Рожденные 3 сентября не всегда таковы, какими кажутся. Поскольку другие так часто неправильно интерпретируют их сущность и потенциальные возможности, рожденные в этот день часто бывают вынуждены играть в жизни роли, которые даже при наиболее благоприятном раскладе не являются конкретно тем, что они хотели бы получить. Рожденные 3 сентября обычно наделены различными талантами, но иногда одна из черт выделяется за счет других. Физическая красота женщин, родившихся в этот день, наиболее подходящий пример: из-за внешней привлекательности Другие достоинства этих особ могут остаться непризнанными. Мужчины, родившиеся 3 сентября, бывают неправильно поняты другими из-за излишней уступчивости характера или испытывают проблемы с карьерным ростом или семейным статусом. Хотя рожденные 3 сентября могут казаться спокойными и сговорчивыми людьми, те, кто хоть раз попробовал их перехитрить, никогда не забудут, что из этого вышло.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечного счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения.

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.

Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ!

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.

Поздравляю с днем рождения! Желаю веселья, вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и неприятности навсегда уйдут с жизненного пути... А в честь светлого праздника пусть осуществится самое сокровенное желание. Счастья, любви и понимания с близкими.

Поздравляю со знаменательной датой - днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, наипрекраснейшего, чтобы все в жизни складывалось легко, удачно и невероятно красиво. Чтобы дом был полной чашей, а семья - счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на одном дыхании. Но самое главное, что просто необходимо пожелать, - это вечного здоровья, ведь без него ничего другого не будет!

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы все, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!