День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки

8 сентября Натальи празднуют свои именины.

Что значит женское имя Наташа? Из латинского языка – от латинского "наталис" – "родной", но также от латинского названия праздника рождества: "диес наталис" – "день рождества", "день рождения". Существует и иное толкование, возводящее это имя к тому же европейскому корню, что и в имени Патан – дарованный.

Когда празднует День ангела Наталья

Именин у Наташ не так уж и много: 11 января, 22 марта и 31 марта, 8 сентября, 14 сентября. При этом чаще всего отмечают День Натальи 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии. В народе его называют днем Натальи-Овсяницы, так как во многих регионах в это время начинают косить овес.

Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах

Тебе желаю, Натали,

Побольше пламенной любви.

Жить в радости, а не в заботе,

Успеха в жизни и работе!

Счастливых лет, счастливых дней,

По пустякам грустить не смей.

С открытым сердцем, чистым взглядом -

Всегда удача будет рядом.

Друзей веселых и подруг.

И только лучшего вокруг!

О Наташе слов немало

Человечество сказало,

Что она неповторима

И всегда неотразима.

От ее прелестных чар

У мужчин в сердцах пожар.

Ее дети обожают,

А коллеги уважают.

Знает к каждому подход,

Нужные слова найдет.

Всех поймет и подбодрит,

Кто слабее - защитит.

Пусть всё в жизни удается,

Сердце радостно смеется.

Муж лелеет и гордится,

На нее не наглядится.

Будут верные друзья,

Ведь без них никак нельзя.

Пожелаю я Наташе,

Чтобы дом был полной чашей.

Наталья, с праздником тебя

Мы поздравляем дружно.

Пусть у тебя всегда-всегда

Всё будет так, как нужно.

Пусть будет дружною семья,

Друзья будут родными,

Пускай гордятся все и вся

Успехами твоими.

Пусть будут полными любви

Твои все дни и ночи.

И пусть все сбудутся мечты,

Что ждешь ты очень-очень.

Привычное дело - ты в центре внимания!

О, сколько, Наталья, в тебе обаяния!

Значение имени - слово «рождение».

Да быть с тобой рядом - уже наслаждение!

Расцвета, удачи, успехов во всём!

А главное, помни всегда об одном:

Всего ты достигнешь, и всё ты сумеешь,

Один ведь секрет очень важный имеешь.

Конечно, секрет - это имени сила!

... будь яркой, веселой и самой красивой.

Решения в жизни легко принимай,

Успех обязательно в сети поймай.

Прекрасная, великолепная Наталья,

Сегодня праздник у тебя большой.

Мужчины осыпают пусть цветами,

А женщины согреют пусть душой.

Не зря значенье имени - «рождение»:

Ты рождена, чтобы дарить уют.

И пусть друзья, букеты, поздравления

Тебе лишь горы счастья принесут.

Наталья, ты красива, как и имя,

Доброжелательна, талантлива, сильна.

Ты настоящая царица и богиня,

Так будь от счастья и любви пьяна!

Вы очень жизнерадостная дама.

И шарм у Вас, Наталья, не отнять.

И в этот праздник я хочу Вам громко

Здоровья, счастья, радости желать!

Вперед по жизни чтоб, расправив плечи,

Вы шли и не взирали ни на что.

Чтоб Ваши грезы в жизнь все воплотились,

И чтоб не смог Вам помешать никто.

Достойны Вы и злата, и бриллиантов,

Ведь вы красивы, словно яркая луна.

Желаю, чтобы Вас всегда ценили,

Пусть будет Ваша жизнь любви полна!

Поздравляю я Наталью

С этим ярким, чудным днем,

И от всей души желаю -

Пусть веселье будет в нем.

Пусть удача, счастье, радость

Ходят следом за тобой,

Чтоб все лучшее случалось

С твоей солнечной судьбой!

Поздравляю я тебя, Наташа.

Будет дом пусть полной чашей,

А погода в нём - лишь ясной

И всегда живёт там счастье.

Пусть улыбка украшает

И ничто не помешает

Радость излучать глазам.

Не грусти назло врагам!

Милая Наташа,

Наталья, Натали,

Сегодня поздравления

Принимай мои.

Желаю, с каждым днем,

Чтоб становилась краше,

Цветами осыпали,

Чтоб тебя, Наташа.

Желания исполняли,

Чтобы с полуслова,

На руках носить

Тебя были готовы.

Ковровую дорожку

По жизни, чтоб стелили,

И все дни твои

Счастливыми, чтоб были.

Сегодня поздравить Наталью хотим.

Пусть каждый твой день будет неповторим.

Пусть будет здоровье, удача, уют,

Пусть в сердце твоём птицы поют.

Желаем хороших друзей, настроения,

Для творческих дел тебе вдохновения.

Пусть ярким и светлым будет твой путь,

А самое главное - счастливою будь!

Наталья - значит рождество,

И это восхитительно,

Ты совершенство, волшебство,

Ты идеал пленительный!

Ты так прекрасна Натали,

Глаз невозможно отвести,

Желаю я тебе любви,

Здоровья, счастья, радости!

Пусть будет в праздничный денек,

Отличным настроение,

И пусть сопутствуют тебе,

Удача и везение!

Наталья наша - человек серьезный,

Ее без дела редко кто-то видит.

В решениях тверда, местами грозна,

Но только если кто-нибудь обидит.

С любой проблемой справится в два счета,

На все вопросы вмиг найдет ответ.

И если к ней придет с проблемой кто-то,

Всегда даст дружеский и действенный совет.

Наталья, пусть тебе всегда удача

Сопутствует в любых твоих делах.

На Кипре пусть подарят тебе дачу

И носят ежедневно на руках!

Мы тебя все поздравляем.

Будь, Наталья, ты всегда

И красивой, и веселой,

И деньгами не бедна.

Будь любимой и счастливой,

Никогда не унывай.

Деньги падают пусть с неба,

Ну а ты их собирай.