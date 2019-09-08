День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки

Что значит женское имя Наташа? Из латинского языка – от латинского "наталис" – "родной", но также от латинского названия праздника рождества: "диес наталис" – "день рождества", "день рождения". Существует и иное толкование, возводящее это имя к тому же европейскому корню, что и в имени Патан – дарованный.
Когда празднует День ангела Наталья
Именин у Наташ не так уж и много: 11 января, 22 марта и 31 марта, 8 сентября, 14 сентября. При этом чаще всего отмечают День Натальи 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии. В народе его называют днем Натальи-Овсяницы, так как во многих регионах в это время начинают косить овес.
Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах
Тебе желаю, Натали,
Побольше пламенной любви.
Жить в радости, а не в заботе,
Успеха в жизни и работе!
Счастливых лет, счастливых дней,
По пустякам грустить не смей.
С открытым сердцем, чистым взглядом -
Всегда удача будет рядом.
Друзей веселых и подруг.
И только лучшего вокруг!
О Наташе слов немало
Человечество сказало,
Что она неповторима
И всегда неотразима.
От ее прелестных чар
У мужчин в сердцах пожар.
Ее дети обожают,
А коллеги уважают.
Знает к каждому подход,
Нужные слова найдет.
Всех поймет и подбодрит,
Кто слабее - защитит.
Пусть всё в жизни удается,
Сердце радостно смеется.
Муж лелеет и гордится,
На нее не наглядится.
Будут верные друзья,
Ведь без них никак нельзя.
Пожелаю я Наташе,
Чтобы дом был полной чашей.
Наталья, с праздником тебя
Мы поздравляем дружно.
Пусть у тебя всегда-всегда
Всё будет так, как нужно.
Пусть будет дружною семья,
Друзья будут родными,
Пускай гордятся все и вся
Успехами твоими.
Пусть будут полными любви
Твои все дни и ночи.
И пусть все сбудутся мечты,
Что ждешь ты очень-очень.
Привычное дело - ты в центре внимания!
О, сколько, Наталья, в тебе обаяния!
Значение имени - слово «рождение».
Да быть с тобой рядом - уже наслаждение!
Расцвета, удачи, успехов во всём!
А главное, помни всегда об одном:
Всего ты достигнешь, и всё ты сумеешь,
Один ведь секрет очень важный имеешь.
Конечно, секрет - это имени сила!
... будь яркой, веселой и самой красивой.
Решения в жизни легко принимай,
Успех обязательно в сети поймай.
Прекрасная, великолепная Наталья,
Сегодня праздник у тебя большой.
Мужчины осыпают пусть цветами,
А женщины согреют пусть душой.
Не зря значенье имени - «рождение»:
Ты рождена, чтобы дарить уют.
И пусть друзья, букеты, поздравления
Тебе лишь горы счастья принесут.
Наталья, ты красива, как и имя,
Доброжелательна, талантлива, сильна.
Ты настоящая царица и богиня,
Так будь от счастья и любви пьяна!
Вы очень жизнерадостная дама.
И шарм у Вас, Наталья, не отнять.
И в этот праздник я хочу Вам громко
Здоровья, счастья, радости желать!
Вперед по жизни чтоб, расправив плечи,
Вы шли и не взирали ни на что.
Чтоб Ваши грезы в жизнь все воплотились,
И чтоб не смог Вам помешать никто.
Достойны Вы и злата, и бриллиантов,
Ведь вы красивы, словно яркая луна.
Желаю, чтобы Вас всегда ценили,
Пусть будет Ваша жизнь любви полна!
Поздравляю я Наталью
С этим ярким, чудным днем,
И от всей души желаю -
Пусть веселье будет в нем.
Пусть удача, счастье, радость
Ходят следом за тобой,
Чтоб все лучшее случалось
С твоей солнечной судьбой!
Поздравляю я тебя, Наташа.
Будет дом пусть полной чашей,
А погода в нём - лишь ясной
И всегда живёт там счастье.
Пусть улыбка украшает
И ничто не помешает
Радость излучать глазам.
Не грусти назло врагам!
Милая Наташа,
Наталья, Натали,
Сегодня поздравления
Принимай мои.
Желаю, с каждым днем,
Чтоб становилась краше,
Цветами осыпали,
Чтоб тебя, Наташа.
Желания исполняли,
Чтобы с полуслова,
На руках носить
Тебя были готовы.
Ковровую дорожку
По жизни, чтоб стелили,
И все дни твои
Счастливыми, чтоб были.
Сегодня поздравить Наталью хотим.
Пусть каждый твой день будет неповторим.
Пусть будет здоровье, удача, уют,
Пусть в сердце твоём птицы поют.
Желаем хороших друзей, настроения,
Для творческих дел тебе вдохновения.
Пусть ярким и светлым будет твой путь,
А самое главное - счастливою будь!
Наталья - значит рождество,
И это восхитительно,
Ты совершенство, волшебство,
Ты идеал пленительный!
Ты так прекрасна Натали,
Глаз невозможно отвести,
Желаю я тебе любви,
Здоровья, счастья, радости!
Пусть будет в праздничный денек,
Отличным настроение,
И пусть сопутствуют тебе,
Удача и везение!
Наталья наша - человек серьезный,
Ее без дела редко кто-то видит.
В решениях тверда, местами грозна,
Но только если кто-нибудь обидит.
С любой проблемой справится в два счета,
На все вопросы вмиг найдет ответ.
И если к ней придет с проблемой кто-то,
Всегда даст дружеский и действенный совет.
Наталья, пусть тебе всегда удача
Сопутствует в любых твоих делах.
На Кипре пусть подарят тебе дачу
И носят ежедневно на руках!
Мы тебя все поздравляем.
Будь, Наталья, ты всегда
И красивой, и веселой,
И деньгами не бедна.
Будь любимой и счастливой,
Никогда не унывай.
Деньги падают пусть с неба,
Ну а ты их собирай.