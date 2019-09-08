Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки

1 Дорогая Наташенька, поздравляю тебя от души. Милая, я тебе желаю вдохновения счастьем и любовью, стремления к великим целям и успеху, невероятной удачи и несомненного везения, отменного самочувствия и доброго настроения.

2 Натали - имя, воспетое тысячами поэтов. Ты, как его обладательница, всегда вызываешь в людях чувство восторга. Тебя ставят примером женственности и обаяния, аккуратности и честности. Так пусть твоя жизнь будет практически идеальной, невзгоды обходят стороной твой дом, а счастье, наоборот, будет надоедать своим присутствием и невозможностью погрустить о судьбе.

3 Тебя Наталья, я сердечно поздравляю. Пускай красивым, пестрым и радостным будет твой мир. Тебя природа подарила людям, так неси им любовь позитив и оптимизм. Желаю, понапрасну не кручинится, гони скорее прочь нерадостные мысли. Всегда будь такой же красивой, любимой и искренне душою чистой.

4 Натали, я поздравляю тебя и от всей души желаю нежности чувств, радужного счастья в расцвете, светлых мыслей, прекрасных идей, веселых историй, увлекательных занятий, громких успехов, частых побед, приятных комплиментов, чудесных мгновений и неугасаемой романтики любви.

5 Милая Наталья, поздравляю тебя с этим чудесным праздником и желаю больших побед и бравых успехов, красивых идей и великолепных задумок, счастливых моментов и приятных комплиментов, невероятной удачи и неземной любви.

6 C днем рождения, Наталья! Желаю тебе оставаться такой же естественной, природной от души как и твое имя! Будь всегда такой же красивой и счастливой! Говорите со своими любимыми на одном языке и вместе несли себя достойно.

7 Поздравляю тебя, милая Наташа. Желаю в этот яркий и красочный день здоровья отменного, счастья бесконечного, успеха безупречного, красоты неувядаемой, доброты неугасаемой и искренней любви.

8 Милая Наталья, я тебя поздравляю и пожелать хочу лететь навстречу мечте и жить с верной радостью в сердце, добиваться великих успехов в делах и получать удовольствие от своих интересов, оставаться всегда несравненной и великолепной, быть искренне счастливой и крепко любимой.

9 Милая Наташа, я тебя поздравляю с этим чудесным и радостным днем. Желаю доброты сердца и радости души, искренних чувств и ярких эмоций, красивых идей и бравой удачи, замечательного настроения и несомненного счастья.

10 Чудесная моя Наташенька! Значение твоего имени переплетается с моим отношением к тебе - родная, близкая моя! Хочу пожелать тебе всегда верить в доброту и искренность людей, никогда не сдаваться перед трудностями и оставаться такой же несравненно красивой!

11 Наташа, милая Натали, поздравляю тебя от души. Пусть жизнь твоя будет красивой и доброй сказкой, пусть твоя картина рисуется яркой и насыщенной краской. Желаю тебе, дорогой Натусик, великого счастья и верной надежды, щедрости души и композиций счастья в твоем нотном арсенале.

12 Натали, я поздравляю тебя. Милая, желаю на века оставаться самой красивой и замечательной, желаю на долгие годы сохранить свое очарование и великолепие. Наташа, пусть ярким пламенем вдохновения горит твоя душа и жарким огнем любви пылает твое сердце.

13 Наталья, с днем рождения! Желаем Вам всегда быть родной для всех близких, как истолковывается Ваше имя. Счастья, любви и гармонии Вашей семье. Любите жизнь во всех ее проявлениях и она ответит Вам взаимностью, преподнося много открытий и радостных моментов.

14 Наташа - такое прекрасное и удивительное имя, которое имеет такую же удивительную трактовку. Ты невероятная! Мне еще не удавалось встречать таких прекрасных женщин, как ты. В тебе таится нежность, чувственность, экспрессия и безграничное спокойствие. Ты способна помочь целому миру и ничего не потребовать взамен. Не теряй этого. Возможно, именно это качество делает тебя такой особенной, интригующей и запоминающейся. Наташа, мне бы хотелось пожелать тебе только искренних хороших людей в твоем окружении, душевного спокойствия и как можно больше ярких красок вокруг.

15 Поздравляю тебя, милая Наташа. твое имя означает что-то светлое и рождественское. Так и пожелаю я тебе наполнять ярким светом свою жизнь и искренне верить в доброе чудо. Пусть тебе всегда улыбается удача, пусть все в твоей жизни будет прекрасно, и никак иначе.

16 Дорогая Наташенька, поздравляю тебя с этим чудесным праздником души. Хочу пожелать тебе, милая, неувядаемой красоты души и тела, нескончаемого потока блестящих идей и задумок, благополучного пути к целям и успешного покорения намеченных вершин, прекрасного самочувствия и оптимистичного настроения.

17 Натали, ты так прекрасна и хороша! Всегда оставайся такой очаровательной девушкой и тонкой натурой! Я желаю тебе всяческой удачи, крепкого здоровья и неиссякаемого источника энергии! Люби и будь любима, ведь это наивысшее счастье!

18 Так идет тебе имя Наталья, так гармонично все в тебе. Пусть рождаются на твоем пути радости, улыбки и грандиозные победы. Живи каждой минутой, бери от жизни максимум всего самого позитивного!

19 Поздравляю с праздником, Наташа! Желаю красоты и великолепия. Хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне. Счастливых улыбок, восторженных глаз, искренних признаний и много-много радости! Будь самодостаточна, активна и всегда всем довольна!