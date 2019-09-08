Лучшие поздравления с именинами Натальи 2019: стихи и открытки

У поздравлений для Натальи - есть одна цель, что так важна,
Поднять ей мигом настроение, проснулась чтоб в душе весна,
И потому мы поздравляем, своей улыбки не тая:
Пускай прекрасней еще станет да поскорее жизнь твоя!
Здоровья, смеха и богатства - большой сундук, а в нем пускай
еще и притаится счастье, ты веселись и процветай,
Пусть все чудесные мгновения эмоций ярких принесут,
Тебе желаю вдохновения и радости - большой салют!
Светлым именем Наталья
Называют только тех,
Кто судьбою предназначен,
Чтобы радовать нас всех!
Пусть улыбка ярче светит,
Позитив прет из щелей,
Всех счастливей на планете
Стань, пожалуйста, скорей!
Ты красива и шикарна,
Элегантна нереально,
Устоять мужчинам сложно
Пред тобой, моя Наталья.
Я желаю, чтоб пленила
Ты всегда одной улыбкой,
И всегда была по жизни
Непременно первой скрипкой.
Наталья свет приносит людям,
Наташа дарит доброту,
А Натали являет миру
Свою земную красоту!
Лишь про тебя все эти строки,
Желаем мы тебе любви,
Большого, светлого сердечка,
И яркой, пламенной души.
Цветут мечты пусть незабудкой,
И соблазняют же тебя
Шагать уверенной походкой,
И прочь бежит пускай тоска!
Я сегодня тебя, наша Наталья,
Поздравляю от всей души,
Иметь желаю осиную талию,
Мысли были чтоб хороши.
Живи в счастье, тепле и заботе,
Пусть сбываются желания твои,
Чтоб в кошельке шуршали банкноты
И купалась всегда в любви.
Пусть только радостью и смехом
Наполнен будет каждый день.
Тебе желаю я, Наташа,
Цвести и пахнуть как сирень.
Всех покорять, не покоряясь,
Быть доброй не в ущерб себе,
Любовь, здоровье, много счастья,
Пусть будет все в твоей судьбе!
Нет никого умней, добрей и краше,
Чем ты, конечно же, Наташа!
Тебя я поздравляю от души!
Желаю, чтобы сбылись твои мечты.
Желаю, чтоб тебе все удавалось,
Чтоб ты по жизни не сдавалась.
Желаю поскорей свою любовь найти,
Преград пускай не будет на пути.
Натусик, поздравляю от души
И пожелаю сразу, без прелюдий.
Дела скорей в сторонку отложи.
Ты идеал, прекрасна, та как чудо.
Пускай тебе всегда, всегда везет,
Во всем успех спешит тебе на встречу.
От счастья сердце и душа поет,
В делах всегда все будет безупречно.
Чтоб улыбался каждый лишь тебе,
Чтоб повезло в любви и просто в жизни,
Чтоб было много солнышка в судьбе.
И исполнялись все твои капризы.
Нет прекрасней имени Наташа,
Человека нет у нас светлей!
Нет девицы ласковей и краше!
ей желаем добрых, теплых дней,
Чтобы дом - наполненная чаша,
Чтоб достаток был неисчерпаем.
Радости тебе большой, Наташа!
Все удастся, точно это знаем!
Желаю всей душой, Наташа,
Чтоб ты цвела, словно цветочек,
Ведь в мире женщины нет краше,
Твой голос весел, как звоночек!
Живи счастливо, улыбайся,
Пусть все сбываются мечты!
Ты каждым мигом наслаждайся,
Не зная бед и суеты!
Наташенька, Наталья, Натали,
Как вы такой красивой стать смогли,
Прекрасны вы, как этот дивный день,
И повторять об этом мне не лень.
Примите с комплиментом поздравленья,
Желаю вам любви и вдохновенья,
Здоровья крепкого, во всех делах удачи,
А если слез, то лишь от счастья - не иначе.
Ах, если б знала ты Наташка,
Зачем в саду цветут ромашки,
И почему поют все птицы,
И ветер нежно шевелит ресницы.
И почему на небе солнце,
И лучики стучат в оконце.
И вся сама цветешь от счастья,
И позабыла про ненастья.
Прочту вслух этот поздравок,
И все тогда воскликнут "Ок",
И хором дружно прокричат:
"Наташка, с праздником тебя!"
Наталья - милая, родная -
Вот что несет звучанье имени твое.
Ты - солнышко и небеса без края,
Ты - стрел амура чудных острие.
И сила воли, и активность
В тебе присутствуют сполна.
Доброжелательность, невинность,
Ты для победы в жизни рождена.
Будь счастлива, любимая Наташа,
Наш солнца свет, прекрасная луна,
Ты - радость и надежда наша,
Пусть жизнь вознаградит тебя сполна!
Наталья, здравствуй. С днем рождения!
Сердечный шлю я поздравок.
Пусть будет жизнь твоя прекрасной,
Всегда свободной от тревог!
Улыбка, уст твоих касаясь,
Пусть озаряет все вокруг!
И счастье за руку с любовью
Пусть постучатся в двери вдруг!
Поздравляем тебя, дорогая Наталья,
И желаем тебе радости, процветания,
Успеха и любви, неземного везения,
Чудес регулярного возникновения!
Богатою быть, найти свое призвание,
Желаем мы радостного состояния,
И счастья огромного, что улыбается,
Пусть все в этот день у тебя получается!
Какая волшебница наша Наташа!
Она всех прекрасней и каждого краше.
Красавица, умница, чудо, милашка.
Пускай будет радости полная чаша!
Она восхитительна и бесподобна.
На зло и предательство не способна.
Желанней она даже булочки сдобной.
Пускай будет жизнь ее раю подобна!
Импульсы счастья мы Вам посылаем,
С праздником Вашим мы Вас поздравляем,
Жить Вам желаем, печали не зная,
С праздником, милая наша Наталья!
Пусть же здоровье Вам праздник подарит,
Счастья, и сказка пусть в жизни бывает,
Дружба, любовь - жизнь наполнят пусть смыслом,
Сопровождают пусть добрые мысли!
Счастья и любви желаем,
Мы Наталью поздравляем!
Ты общительна, мила
И красива как всегда.
Хоть на первый взгляд смешлива
И немножечко игрива,
В жизни очень энергична,
Ну а главное практична.
Ты к себе располагаешь,
Всем знакомым помогаешь.
Выслушаешь, дашь совет
Не услышать нет в ответ.
Наташа, я тебе желаю
Чтоб в этот светлый, теплый час,
Чтоб в дни печали, неудачи
Не забывала ты о нас.
Твои друзья - твоя поддержка.
И пусть с этого дня всегда
Тебе сопутствует удача,
Пусть обойдет тебя беда.
И творчество, тебе присущее,
Пусть не угаснет никогда,
Пускай увидят все живущие
Как ты умна и молода!
Дорогая, Наталья,
С Днем рожденья тебя
Поздравляют коллеги,
Друзья и семья!
В нашем мире огромном
Хватит всем и всего.
Пожелай, что угодно,
И получишь свое.
В твоей жизни нет места
Для тоски и печали.
Будь веселой и смелой,
Какой мы тебя знаем.
Подари нам улыбку,
Освети своим взглядом,
Внушая всем веру,
Что все лучшее рядом.