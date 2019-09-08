Лучшие поздравления с именинами Натальи 2019: стихи и открытки

1 У поздравлений для Натальи - есть одна цель, что так важна, Поднять ей мигом настроение, проснулась чтоб в душе весна, И потому мы поздравляем, своей улыбки не тая: Пускай прекрасней еще станет да поскорее жизнь твоя! Здоровья, смеха и богатства - большой сундук, а в нем пускай еще и притаится счастье, ты веселись и процветай, Пусть все чудесные мгновения эмоций ярких принесут, Тебе желаю вдохновения и радости - большой салют!

2 Светлым именем Наталья Называют только тех, Кто судьбою предназначен, Чтобы радовать нас всех! Пусть улыбка ярче светит, Позитив прет из щелей, Всех счастливей на планете Стань, пожалуйста, скорей!

3 Ты красива и шикарна, Элегантна нереально, Устоять мужчинам сложно Пред тобой, моя Наталья. Я желаю, чтоб пленила Ты всегда одной улыбкой, И всегда была по жизни Непременно первой скрипкой.

4 Наталья свет приносит людям, Наташа дарит доброту, А Натали являет миру Свою земную красоту! Лишь про тебя все эти строки, Желаем мы тебе любви, Большого, светлого сердечка, И яркой, пламенной души. Цветут мечты пусть незабудкой, И соблазняют же тебя Шагать уверенной походкой, И прочь бежит пускай тоска!

5 Я сегодня тебя, наша Наталья, Поздравляю от всей души, Иметь желаю осиную талию, Мысли были чтоб хороши. Живи в счастье, тепле и заботе, Пусть сбываются желания твои, Чтоб в кошельке шуршали банкноты И купалась всегда в любви.

6 Пусть только радостью и смехом Наполнен будет каждый день. Тебе желаю я, Наташа, Цвести и пахнуть как сирень. Всех покорять, не покоряясь, Быть доброй не в ущерб себе, Любовь, здоровье, много счастья, Пусть будет все в твоей судьбе!

7 Нет никого умней, добрей и краше, Чем ты, конечно же, Наташа! Тебя я поздравляю от души! Желаю, чтобы сбылись твои мечты. Желаю, чтоб тебе все удавалось, Чтоб ты по жизни не сдавалась. Желаю поскорей свою любовь найти, Преград пускай не будет на пути.

8 Натусик, поздравляю от души И пожелаю сразу, без прелюдий. Дела скорей в сторонку отложи. Ты идеал, прекрасна, та как чудо. Пускай тебе всегда, всегда везет, Во всем успех спешит тебе на встречу. От счастья сердце и душа поет, В делах всегда все будет безупречно. Чтоб улыбался каждый лишь тебе, Чтоб повезло в любви и просто в жизни, Чтоб было много солнышка в судьбе. И исполнялись все твои капризы.

9 Нет прекрасней имени Наташа, Человека нет у нас светлей! Нет девицы ласковей и краше! ей желаем добрых, теплых дней, Чтобы дом - наполненная чаша, Чтоб достаток был неисчерпаем. Радости тебе большой, Наташа! Все удастся, точно это знаем!

10 Желаю всей душой, Наташа, Чтоб ты цвела, словно цветочек, Ведь в мире женщины нет краше, Твой голос весел, как звоночек! Живи счастливо, улыбайся, Пусть все сбываются мечты! Ты каждым мигом наслаждайся, Не зная бед и суеты!

11 Наташенька, Наталья, Натали, Как вы такой красивой стать смогли, Прекрасны вы, как этот дивный день, И повторять об этом мне не лень. Примите с комплиментом поздравленья, Желаю вам любви и вдохновенья, Здоровья крепкого, во всех делах удачи, А если слез, то лишь от счастья - не иначе.

12 Ах, если б знала ты Наташка, Зачем в саду цветут ромашки, И почему поют все птицы, И ветер нежно шевелит ресницы. И почему на небе солнце, И лучики стучат в оконце. И вся сама цветешь от счастья, И позабыла про ненастья. Прочту вслух этот поздравок, И все тогда воскликнут "Ок", И хором дружно прокричат: "Наташка, с праздником тебя!"

13 Наталья - милая, родная - Вот что несет звучанье имени твое. Ты - солнышко и небеса без края, Ты - стрел амура чудных острие. И сила воли, и активность В тебе присутствуют сполна. Доброжелательность, невинность, Ты для победы в жизни рождена. Будь счастлива, любимая Наташа, Наш солнца свет, прекрасная луна, Ты - радость и надежда наша, Пусть жизнь вознаградит тебя сполна!

14 Наталья, здравствуй. С днем рождения! Сердечный шлю я поздравок. Пусть будет жизнь твоя прекрасной, Всегда свободной от тревог! Улыбка, уст твоих касаясь, Пусть озаряет все вокруг! И счастье за руку с любовью Пусть постучатся в двери вдруг!

15 Поздравляем тебя, дорогая Наталья, И желаем тебе радости, процветания, Успеха и любви, неземного везения, Чудес регулярного возникновения! Богатою быть, найти свое призвание, Желаем мы радостного состояния, И счастья огромного, что улыбается, Пусть все в этот день у тебя получается!

16 Какая волшебница наша Наташа! Она всех прекрасней и каждого краше. Красавица, умница, чудо, милашка. Пускай будет радости полная чаша! Она восхитительна и бесподобна. На зло и предательство не способна. Желанней она даже булочки сдобной. Пускай будет жизнь ее раю подобна!

17 Импульсы счастья мы Вам посылаем, С праздником Вашим мы Вас поздравляем, Жить Вам желаем, печали не зная, С праздником, милая наша Наталья! Пусть же здоровье Вам праздник подарит, Счастья, и сказка пусть в жизни бывает, Дружба, любовь - жизнь наполнят пусть смыслом, Сопровождают пусть добрые мысли!

18 Счастья и любви желаем, Мы Наталью поздравляем! Ты общительна, мила И красива как всегда. Хоть на первый взгляд смешлива И немножечко игрива, В жизни очень энергична, Ну а главное практична. Ты к себе располагаешь, Всем знакомым помогаешь. Выслушаешь, дашь совет Не услышать нет в ответ.

19 Наташа, я тебе желаю Чтоб в этот светлый, теплый час, Чтоб в дни печали, неудачи Не забывала ты о нас. Твои друзья - твоя поддержка. И пусть с этого дня всегда Тебе сопутствует удача, Пусть обойдет тебя беда. И творчество, тебе присущее, Пусть не угаснет никогда, Пускай увидят все живущие Как ты умна и молода!