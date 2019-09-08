День ангела Натальи 2019: поздравления в стихах, прозе, открытки

1 Любви и понимания, От родичей - внимания, И от коллег - признания Желает поздравок. Пусть будешь ты красивая, Веселая, счастливая, Здоровая, игривая В сей праздничный денек! Пускай мечты сбываются, И планы выполняются, И цели достигаются, Лишь ты назначишь срок!

2 Жизнерадостным ребенком Была девочка с пеленок. Весела, умна, игрива, Сердцем и душою мила. Ох, Наташка, Натали, О справедливости твердит. Самостоятельна всегда, Самолюбива и горда. У ног мужчины штабелями Всегда ложатся у Натальи.

3 Наталья, Натуля, Наташка - Такое волшебное имя. Ты словно невеста-ромашка: Скромна и слегка горделива! Наташа, родная душою, В тебе теплота и загадка. И скрыта от глаз посторонних Характера эта разгадка. Желаем любви и удачи И женского теплого счастья. Пускай повезет, не иначе, За твой кроткий нрав и участие!

4 Наталья, Наталочка, просто Наташа, Пускай интересною будет жизнь ваша. Пусть шарм и харизма вас не покидают, А вы с каждым днем становитесь все краше. Как роза прекрасна, вы - просто царица, Да что уж там скромничать - императрица! От бед любых ангел пусть вас охраняет, И чудо скорее у вас приключится.

5 Для Натальи мир вокруг Красим в яркий цвет, Поздравлений полный круг Следует к тебе. Принимай, не потеряй Целые богатства: Нежность, радость, доброту, Сказочное счастье.

6 Наташенька Вы наша, Наш светлый солнца свет, Пусть будет все прекрасно Снаружи и в душе. Пусть будет только в радость Работа, дом, семья. Пусть все, о чем мечталось Сбудется сейчас. Желаем Вам здоровья И преданной любви. Желаем быть успешней Удачливей других. Пусть не настигнет горе, И не сразит печаль. Пусть добрая дорога Откроется для Вас.

7 Пусть жизнь бурлит в крови, Задора Вам и терпения. Оптимизма я желаю И прекрасного настроения. Пусть не коснуться беды Вас, И чтобы жизнь не обжигала. И чтоб, Наталья, тетушка Фортуна Вас впереди всегда шагала.

8 Дорогая и любимая Наташа, Золотая женщина ты наша! Я спешу скорей тебя поздравить, Светлый образ твой прославить. Пусть твои желанья сбываются, Все вокруг пусть тебе улыбаются! Пусть поцелуи будут страстными, А люди рядом лишь прекрасными.

9 Поздравляем мы тебя, Наталия! Ясных тебе дней и легких дум, Тонкою пусть будет твоя талия И таким же тонким будет ум! Будь такой же доброй и чудесною, Знаем, любим мы тебя такой, Пусть звучит прекрасной, звонкой песнею Этот славный, добрый праздник твой!

10 Наталья благородна и спокойна, Она всегда уверена в себе, И оптимизм во всех она вселяет, Поэтому и счастлива в судьбе! Так пусть и дальше счастье наполняет ее улыбку и ее глаза, Пускай она разлук, обид не знает, Из глаз ее не побежит слеза.

11 Дорогая Наташенька, искренне поздравляю тебя. Хочу пожелать в твой замечательный праздник светлой удачи и невероятных чудес, доброго здоровья и верного счастья, неземной любви и замечательного настроения, искренней радости души и стабильного благополучия в жизни.

12 Наталья, поздравляю тебя! Желаю огромного счастья и море удачи, добрых поступков и приятных сюрпризов, невероятных впечатлений и больших перспектив! Будь красива, любима, желанна, важна и нужна! Всего тебе самого хорошего!

13 Милая Наташа, в твой день рождения хочу пожелать всего доброго и самого хорошего, что связано с твоим именем. Наталья - значит «рождественская», так пусть твоя жизнь всегда будет светлым праздником, пусть в твоей голове постоянно рождаются прекрасные идеи, пусть в твоем сердце всегда живет вера в чудеса, пусть никогда от тебя не отвернется удача и всегда в твоих глазах горит пусть огонек счастья.

14 Натали, желаю тебе всегда быть счастливым человечком и наполнять свою жизнь позитивом и новыми успехами! Пускай удача будет сопровождать тебя во всех твоих начинаниях и делах! Желаю с каждым днем только хорошеть и нести в этот мир свою неповторимую красоту!

15 С праздником, Наталья, с днем рождения. В этот прекрасный день я хочу пожелать тебе успехов во всем, за что ты берешься. Пламени и страсти в любых начинаниях и, конечно, чтобы сбылось то, чего ты желаешь. Пусть твоя жизнь будет именно такой, какой ты хочешь ее видеть.

16 Наталья, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы все самое лучшее в мире было в твоей жизни. Пусть подарки без повода и внимание окружающих привносит радость, и тепло в душу. Будь красивой, доброй, щедрой душой и всегда в благополучии. Счастья, радости и нежности!

17 Милая и замечательная Наташа, поздравляю тебя с этим чудесным праздником твоей души. Желаю быть безумно счастливой, крепко любимой, несомненно успешной, невероятно красивой и самой очаровательной. Будь всегда великолепна и безупречна.

18 Дорогая Наташенька! Поздравляю тебя с твоим праздником и искренне желаю тебе огромного счастья. Ты самый милый и светлый человечек, которого я знаю. Желаю тебе огромной радости, счастья и великих побед в твоей жизни. Пусть твой путь станет романтическим путешествием, а быт будет приятным и легким.

19 Дорогая Наталья, прими мои поздравления и самые искренние пожелания любви и радости, достатка и удачи, счастья и везения. Наташа, желаю тебе персональной сказки в жизни с добрыми героями, яркими сюжетами, интересными приключениями и чудесными мгновениями.