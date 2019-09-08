День ангела Натальи 2019: поздравления в стихах, прозе, открытки

Любви и понимания,
От родичей - внимания,
И от коллег - признания
Желает поздравок.
Пусть будешь ты красивая,
Веселая, счастливая,
Здоровая, игривая
В сей праздничный денек!
Пускай мечты сбываются,
И планы выполняются,
И цели достигаются,
Лишь ты назначишь срок!
Жизнерадостным ребенком
Была девочка с пеленок.
Весела, умна, игрива,
Сердцем и душою мила.
Ох, Наташка, Натали,
О справедливости твердит.
Самостоятельна всегда,
Самолюбива и горда.
У ног мужчины штабелями
Всегда ложатся у Натальи.
Наталья, Натуля, Наташка -
Такое волшебное имя.
Ты словно невеста-ромашка:
Скромна и слегка горделива!
Наташа, родная душою,
В тебе теплота и загадка.
И скрыта от глаз посторонних
Характера эта разгадка.
Желаем любви и удачи
И женского теплого счастья.
Пускай повезет, не иначе,
За твой кроткий нрав и участие!
Наталья, Наталочка, просто Наташа,
Пускай интересною будет жизнь ваша.
Пусть шарм и харизма вас не покидают,
А вы с каждым днем становитесь все краше.
Как роза прекрасна, вы - просто царица,
Да что уж там скромничать - императрица!
От бед любых ангел пусть вас охраняет,
И чудо скорее у вас приключится.
Для Натальи мир вокруг
Красим в яркий цвет,
Поздравлений полный круг
Следует к тебе.
Принимай, не потеряй
Целые богатства:
Нежность, радость, доброту,
Сказочное счастье.
Наташенька Вы наша,
Наш светлый солнца свет,
Пусть будет все прекрасно
Снаружи и в душе.
Пусть будет только в радость
Работа, дом, семья.
Пусть все, о чем мечталось
Сбудется сейчас.
Желаем Вам здоровья
И преданной любви.
Желаем быть успешней
Удачливей других.
Пусть не настигнет горе,
И не сразит печаль.
Пусть добрая дорога
Откроется для Вас.
Пусть жизнь бурлит в крови,
Задора Вам и терпения.
Оптимизма я желаю
И прекрасного настроения.
Пусть не коснуться беды Вас,
И чтобы жизнь не обжигала.
И чтоб, Наталья, тетушка Фортуна
Вас впереди всегда шагала.
Дорогая и любимая Наташа,
Золотая женщина ты наша!
Я спешу скорей тебя поздравить,
Светлый образ твой прославить.
Пусть твои желанья сбываются,
Все вокруг пусть тебе улыбаются!
Пусть поцелуи будут страстными,
А люди рядом лишь прекрасными.
Поздравляем мы тебя, Наталия!
Ясных тебе дней и легких дум,
Тонкою пусть будет твоя талия
И таким же тонким будет ум!
Будь такой же доброй и чудесною,
Знаем, любим мы тебя такой,
Пусть звучит прекрасной, звонкой песнею
Этот славный, добрый праздник твой!
Наталья благородна и спокойна,
Она всегда уверена в себе,
И оптимизм во всех она вселяет,
Поэтому и счастлива в судьбе!
Так пусть и дальше счастье наполняет
ее улыбку и ее глаза,
Пускай она разлук, обид не знает,
Из глаз ее не побежит слеза.
Дорогая Наташенька, искренне поздравляю тебя. Хочу пожелать в твой замечательный праздник светлой удачи и невероятных чудес, доброго здоровья и верного счастья, неземной любви и замечательного настроения, искренней радости души и стабильного благополучия в жизни.
Наталья, поздравляю тебя! Желаю огромного счастья и море удачи, добрых поступков и приятных сюрпризов, невероятных впечатлений и больших перспектив! Будь красива, любима, желанна, важна и нужна! Всего тебе самого хорошего!
Милая Наташа, в твой день рождения хочу пожелать всего доброго и самого хорошего, что связано с твоим именем. Наталья - значит «рождественская», так пусть твоя жизнь всегда будет светлым праздником, пусть в твоей голове постоянно рождаются прекрасные идеи, пусть в твоем сердце всегда живет вера в чудеса, пусть никогда от тебя не отвернется удача и всегда в твоих глазах горит пусть огонек счастья.
Натали, желаю тебе всегда быть счастливым человечком и наполнять свою жизнь позитивом и новыми успехами! Пускай удача будет сопровождать тебя во всех твоих начинаниях и делах! Желаю с каждым днем только хорошеть и нести в этот мир свою неповторимую красоту!
С праздником, Наталья, с днем рождения. В этот прекрасный день я хочу пожелать тебе успехов во всем, за что ты берешься. Пламени и страсти в любых начинаниях и, конечно, чтобы сбылось то, чего ты желаешь. Пусть твоя жизнь будет именно такой, какой ты хочешь ее видеть.
Наталья, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы все самое лучшее в мире было в твоей жизни. Пусть подарки без повода и внимание окружающих привносит радость, и тепло в душу. Будь красивой, доброй, щедрой душой и всегда в благополучии. Счастья, радости и нежности!
Милая и замечательная Наташа, поздравляю тебя с этим чудесным праздником твоей души. Желаю быть безумно счастливой, крепко любимой, несомненно успешной, невероятно красивой и самой очаровательной. Будь всегда великолепна и безупречна.
Дорогая Наташенька! Поздравляю тебя с твоим праздником и искренне желаю тебе огромного счастья. Ты самый милый и светлый человечек, которого я знаю. Желаю тебе огромной радости, счастья и великих побед в твоей жизни. Пусть твой путь станет романтическим путешествием, а быт будет приятным и легким.
Дорогая Наталья, прими мои поздравления и самые искренние пожелания любви и радости, достатка и удачи, счастья и везения. Наташа, желаю тебе персональной сказки в жизни с добрыми героями, яркими сюжетами, интересными приключениями и чудесными мгновениями.
Милая Наташа, поздравляю тебя с твоим праздником! Будь всегда беззаботно счастливой, сказочно радостной, крепко любимой, несказанно красивой и постоянно успешной. Желаю всех благ, здоровья, небывалых высот в любой деятельности и на всякий случай каплю везения.