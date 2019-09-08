Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Денисова о состоянии Клыха: Он находится в больнице, как и все остальные
Денисова о состоянии Клыха: Он находится в больнице, как и все остальные
Минобороны станет акционером "Укроборонпрома"
Минобороны станет акционером "Укроборонпрома"
Украинцы завоевали шесть медалей на Чемпионате Европы по шашкам
Украинцы завоевали шесть медалей на ЧЕ по шашкам
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля (Фото)
"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля (Фото)

День ангела Натальи 2019: поздравления в стихах, прозе, открытки

Смотрите фото (21)
День ангела Натальи 2019: поздравления в стихах, прозе, открытки
15:50 Сегодня Телеграф

Самые лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках для любимых и родных Наташ!

  • 1

    Любви и понимания,

    От родичей - внимания,

    И от коллег - признания

    Желает поздравок.

     

    Пусть будешь ты красивая,

    Веселая, счастливая,

    Здоровая, игривая

    В сей праздничный денек!

     

    Пускай мечты сбываются,

    И планы выполняются,

    И цели достигаются,

    Лишь ты назначишь срок!

  • 2

    Жизнерадостным ребенком

    Была девочка с пеленок.

    Весела, умна, игрива,

    Сердцем и душою мила.

    Ох, Наташка, Натали,

    О справедливости твердит.

    Самостоятельна всегда,

    Самолюбива и горда.

    У ног мужчины штабелями

    Всегда ложатся у Натальи.

  • 3

    Наталья, Натуля, Наташка -

    Такое волшебное имя.

    Ты словно невеста-ромашка:

    Скромна и слегка горделива!

     

    Наташа, родная душою,

    В тебе теплота и загадка.

    И скрыта от глаз посторонних

    Характера эта разгадка.

     

    Желаем любви и удачи

    И женского теплого счастья.

    Пускай повезет, не иначе,

    За твой кроткий нрав и участие!

  • 4

    Наталья, Наталочка, просто Наташа,

    Пускай интересною будет жизнь ваша.

    Пусть шарм и харизма вас не покидают,

    А вы с каждым днем становитесь все краше.

     

    Как роза прекрасна, вы - просто царица,

    Да что уж там скромничать - императрица!

    От бед любых ангел пусть вас охраняет,

    И чудо скорее у вас приключится.

  • 5

    Для Натальи мир вокруг

    Красим в яркий цвет,

    Поздравлений полный круг

    Следует к тебе.

     

    Принимай, не потеряй

    Целые богатства:

    Нежность, радость, доброту,

    Сказочное счастье.

  • 6

    Наташенька Вы наша,

    Наш светлый солнца свет,

    Пусть будет все прекрасно

    Снаружи и в душе.

     

    Пусть будет только в радость

    Работа, дом, семья.

    Пусть все, о чем мечталось

    Сбудется сейчас.

     

    Желаем Вам здоровья

    И преданной любви.

    Желаем быть успешней

    Удачливей других.

     

    Пусть не настигнет горе,

    И не сразит печаль.

    Пусть добрая дорога

    Откроется для Вас.

  • 7

    Пусть жизнь бурлит в крови,

    Задора Вам и терпения.

    Оптимизма я желаю

    И прекрасного настроения.

     

    Пусть не коснуться беды Вас,

    И чтобы жизнь не обжигала.

    И чтоб, Наталья, тетушка Фортуна

    Вас впереди всегда шагала.

  • 8

    Дорогая и любимая Наташа,

    Золотая женщина ты наша!

    Я спешу скорей тебя поздравить,

    Светлый образ твой прославить.

     

    Пусть твои желанья сбываются,

    Все вокруг пусть тебе улыбаются!

    Пусть поцелуи будут страстными,

    А люди рядом лишь прекрасными.

  • 9

    Поздравляем мы тебя, Наталия!

    Ясных тебе дней и легких дум,

    Тонкою пусть будет твоя талия

    И таким же тонким будет ум!

     

    Будь такой же доброй и чудесною,

    Знаем, любим мы тебя такой,

    Пусть звучит прекрасной, звонкой песнею

    Этот славный, добрый праздник твой!

  • 10

    Наталья благородна и спокойна,

    Она всегда уверена в себе,

    И оптимизм во всех она вселяет,

    Поэтому и счастлива в судьбе!

     

    Так пусть и дальше счастье наполняет

    ее улыбку и ее глаза,

    Пускай она разлук, обид не знает,

    Из глаз ее не побежит слеза.

  • 11

    Дорогая Наташенька, искренне поздравляю тебя. Хочу пожелать в твой замечательный праздник светлой удачи и невероятных чудес, доброго здоровья и верного счастья, неземной любви и замечательного настроения, искренней радости души и стабильного благополучия в жизни. 

  • 12

    Наталья, поздравляю тебя! Желаю огромного счастья и море удачи, добрых поступков и приятных сюрпризов, невероятных впечатлений и больших перспектив! Будь красива, любима, желанна, важна и нужна! Всего тебе самого хорошего!

  • 13

    Милая Наташа, в твой день рождения хочу пожелать всего доброго и самого хорошего, что связано с твоим именем. Наталья - значит «рождественская», так пусть твоя жизнь всегда будет светлым праздником, пусть в твоей голове постоянно рождаются прекрасные идеи, пусть в твоем сердце всегда живет вера в чудеса, пусть никогда от тебя не отвернется удача и всегда в твоих глазах горит пусть огонек счастья.

  • 14

    Натали, желаю тебе всегда быть счастливым человечком и наполнять свою жизнь позитивом и новыми успехами! Пускай удача будет сопровождать тебя во всех твоих начинаниях и делах! Желаю с каждым днем только хорошеть и нести в этот мир свою неповторимую красоту! 

  • 15

    С праздником, Наталья, с днем рождения. В этот прекрасный день я хочу пожелать тебе успехов во всем, за что ты берешься. Пламени и страсти в любых начинаниях и, конечно, чтобы сбылось то, чего ты желаешь. Пусть твоя жизнь будет именно такой, какой ты хочешь ее видеть.

  • 16

    Наталья, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы все самое лучшее в мире было в твоей жизни. Пусть подарки без повода и внимание окружающих привносит радость, и тепло в душу. Будь красивой, доброй, щедрой душой и всегда в благополучии. Счастья, радости и нежности!

  • 17

    Милая и замечательная Наташа, поздравляю тебя с этим чудесным праздником твоей души. Желаю быть безумно счастливой, крепко любимой, несомненно успешной, невероятно красивой и самой очаровательной. Будь всегда великолепна и безупречна. 

  • 18

    Дорогая Наташенька! Поздравляю тебя с твоим праздником и искренне желаю тебе огромного счастья. Ты самый милый и светлый человечек, которого я знаю. Желаю тебе огромной радости, счастья и великих побед в твоей жизни. Пусть твой путь станет романтическим путешествием, а быт будет приятным и легким.

  • 19

    Дорогая Наталья, прими мои поздравления и самые искренние пожелания любви и радости, достатка и удачи, счастья и везения. Наташа, желаю тебе персональной сказки в жизни с добрыми героями, яркими сюжетами, интересными приключениями и чудесными мгновениями.

  • 20

    Милая Наташа, поздравляю тебя с твоим праздником! Будь всегда беззаботно счастливой, сказочно радостной, крепко любимой, несказанно красивой и постоянно успешной. Желаю всех благ, здоровья, небывалых высот в любой деятельности и на всякий случай каплю везения.

Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления

День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки

Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день

Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки

Лучшие поздравления с именинами Натальи 2019: стихи и открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (21)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, День ангела, Именины, Проза, 8 сентября, Поздравления в картинках, День ангела Натальи, День Натальи, Именины у Наташи, Натальи день, Наташин день, Именины Натальи, Поздравление с Днем ангела Натальи в стихах, Поздравления с днем ангела Натальи в картинках, День ангела 2019, Поздравления с стихах, Поздравления с днем ангела, Поздравления с именинами, Поздравления с днем Натальи, Натальин день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
03 Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
04 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
05 Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
Начало рабочей недели в Украине будет теплым
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали &quot;тишину&quot; на Донбассе
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали "тишину" на Донбассе
Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем
Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь