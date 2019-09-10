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Оригинальные поздравления с днем рождения в прозе на 10 сентября

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Оригинальные поздравления с днем рождения в прозе на 10 сентября
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы способны на жесты великодушия и щедрости по отношению к любимым, но также бываете взыскательным и требовательным.

Решительный и честолюбивый, вы — человек с сильной волей, и деловым подходом к жизни, умный, с врожденными дипломатическими навыками и чутьем на выгодные возможности. Отличаясь идеализмом и дружелюбным характером, вы почти во всем добиваетесь успеха. 

Вы родились 10 сентября, знак зодиака Дева. Вы реалистичны, трудолюбивы, проницательны, педантичны и методичны, относитесь к жизни серьезно и внимательно. Вы — преданный и неутомимый работник, полностью отдающий себя делу.

Обладая врожденным чувством власти и административными навыками, вы независимы, плодотворны и практичны, знаете толк в хорошей жизни. Стремление к престижу и роскоши побуждает вас к действию, но старайтесь избегать склонности к расточительству.

Несмотря на сильное чувство независимости, иногда вы нетерпеливы и подавляете других. Встречая сопротивление, вы можете проявить еще большее упрямство.

Идеализм и потребность в самовыражении могут проявиться в сильной гуманистической наклонности. Этот интерес к людям помогает глубже понимать других и развивает сочувствие и сострадание.

После 12 лет у вас появляется интерес к общественной жизни, возникает сильная потребность в популярности и признании. Вы учитесь быть дипломатичнее, поиски гармонии и творчества доставляют вам удовольствие.

Начиная с 42 лет усиливается ваша власть, побуждая больше полагаться на свои силы. Достигнув 72 лет, вы испытываете желание исследовать неизведанное и расширять кругозор с помощью путешествий, новых интересов или образования.

 

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

Пусть этот день рождения тебе принесет столько радости, сколько звезд на ночном небе. Пусть все твои мечты, даже самые невероятные, сбываются, а каждый день жизни будет наполнен счастливыми секундами, незабываемыми мгновениями и очень яркими впечатлениями.

С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства — как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и «неубиваемости»!

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

Милые поздравления с днем рождения

Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

Самые лучшие поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Искренне хочется пожелать, чтобы этот год жизни запомнился чем-то особенным, уникальным, возможно, позитивно-непредсказуемым! Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще много-много лет спустя! И чтобы на всё хватало и здоровья, и возможностей!

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