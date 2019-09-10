Оригинальные поздравления с днем рождения в прозе на 10 сентября

Вы способны на жесты великодушия и щедрости по отношению к любимым, но также бываете взыскательным и требовательным.

Решительный и честолюбивый, вы — человек с сильной волей, и деловым подходом к жизни, умный, с врожденными дипломатическими навыками и чутьем на выгодные возможности. Отличаясь идеализмом и дружелюбным характером, вы почти во всем добиваетесь успеха.

Вы родились 10 сентября, знак зодиака Дева. Вы реалистичны, трудолюбивы, проницательны, педантичны и методичны, относитесь к жизни серьезно и внимательно. Вы — преданный и неутомимый работник, полностью отдающий себя делу.

Обладая врожденным чувством власти и административными навыками, вы независимы, плодотворны и практичны, знаете толк в хорошей жизни. Стремление к престижу и роскоши побуждает вас к действию, но старайтесь избегать склонности к расточительству.

Несмотря на сильное чувство независимости, иногда вы нетерпеливы и подавляете других. Встречая сопротивление, вы можете проявить еще большее упрямство.

Идеализм и потребность в самовыражении могут проявиться в сильной гуманистической наклонности. Этот интерес к людям помогает глубже понимать других и развивает сочувствие и сострадание.

После 12 лет у вас появляется интерес к общественной жизни, возникает сильная потребность в популярности и признании. Вы учитесь быть дипломатичнее, поиски гармонии и творчества доставляют вам удовольствие.

Начиная с 42 лет усиливается ваша власть, побуждая больше полагаться на свои силы. Достигнув 72 лет, вы испытываете желание исследовать неизведанное и расширять кругозор с помощью путешествий, новых интересов или образования.

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

Пусть этот день рождения тебе принесет столько радости, сколько звезд на ночном небе. Пусть все твои мечты, даже самые невероятные, сбываются, а каждый день жизни будет наполнен счастливыми секундами, незабываемыми мгновениями и очень яркими впечатлениями.

С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства — как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и «неубиваемости»!

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

Поздравляю с днем рождения! Искренне хочется пожелать, чтобы этот год жизни запомнился чем-то особенным, уникальным, возможно, позитивно-непредсказуемым! Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще много-много лет спустя! И чтобы на всё хватало и здоровья, и возможностей!