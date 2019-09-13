Скачать
Пятница, 13.09.2019
Кучма: Особый статус для Донбасса - это путь не для Украины
Кучма: Особый статус для Донбасса - это путь не для Украины
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
Гончарук: Приглашаем бизнес Финляндии участвовать в инфраструктурных проектах
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
Официально: украинская певица призналась, что ждет малыша (Видео)
Официально: украинская певица призналась, что ждет малыша (Видео)

Красивые поздравления с днем свадьбы 13 сентября своими словами: открытки

Смотрите фото (10)
Красивые поздравления с днем свадьбы 13 сентября своими словами: открытки
16:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравьте своих родных и друзей с незабываемым днем свадьбы!

  • 1

    В конце многих сказок, есть пышные свадьбы. Пусть ваша свадьба, станет началом прекрасной сказки и все поздравления примите по-царски. Желаем вам долгой безоблачной жизни, успеха, веселья, порою безделья, но деньги что бы в вашей семье вечно были, а дом ваш всегда утопал в изобилии. Конечно основа семьи понимание, к друг другу терпенье иметь и желанье.

  • 2

  • 3

    Поздравляем с вашей свадьбой! Желаем искренней любви, чтобы длилась она вечно и согревала в холодные дни. Пусть все мечты осуществятся, будет полный дом детей, удача со счастьем с вами рядом поселяться, и будет в жизни все ОК!

  • 4

  • 5

    Дорогих ребят, прекрасных молодожен я поздравляю с днем свадьбы. Милые, я вам желаю нежности чувств и вечности любви, нескончаемого счастья и надежного благополучия. Пусть жизнь ваша будет чудесной и красивой, пусть семья ваша станет самой крепкой и замечательной, пусть дом ваш с каждым днем наполняется уютом и добром.

  • 6

  • 7

    Сегодня значимый и очень важный день для двух любящих людей - свадьба! Поздравляем вас и желаем широкого жизненного пути, легкого, полноценного, насыщенного всеми красками мира и положительными эмоциями. Любите друг друга, храните тепло и верность, берегите и опекайте, цените и поддерживайте, думайте и заботьтесь друг про друга! 

  • 8

  • 9

    Сегодняшний день для вас открывает новую дверцу, за которой вас ждет страна, полная неожиданностей, любви, заботы, тепла и уюта. Страна, имя которой семейная жизнь. Пускай ваше сказочное прибывание там не омрачат ссоры и быт, без которых, увы, никак. Но ведь даже в ссоре есть положительный момент-то теплое примирение. И сегодня здесь собрались самые родные и близкие люди, чтобы порадоваться вместе с вами. Пускай эта прекрасная свадьба станет началом прекрасного пути.

  • 10

  • 11

    если рог - то изобилия, если птицу - то синюю, если чашу - то полную, если в дорогу - то непременно вместе. Пусть в вашем доме всегда пылает очаг взаимопонимания, поддержки и неиссякаемой любви. Долголетия вам и вашей семье. Поздравления великолепному жениху и очаровательной невесте!

  • 12

  • 13

    Дорогие и замечательные ребята, сегодня вы связали прочным узами свои жизни и судьбы, поздравляю с днем бракосочетания и искренне желаю никогда не сомневаться друг в дружке, всегда стремиться сделать ярким и добрым мир для своей половинки, дорожить своей семьей и с каждым днем просыпаться счастливчиком в объятиях любимого человека. 

  • 14

  • 15

    В этот чудесный день молодоженам пожелания любви и радостного, прекрасного и яркого, как солнце настроения, удачи в дальнейшем построении совместной жизни, здоровья и сил для совместных дел, благополучия и процветания вашей новой семьи. Пусть общение между вами взаимно приносит только самые положительные эмоции и будет поводом крепче любить вторую половинку! Заботьтесь друг о друге, помните, что если совместно идти по жизни рука об руку, можно преодолеть любые трудности.

  • 16

  • 17

    Дорогие молодожены, с торжественным, незабываемым событием соединения двух сердец в одно целое "семья"! Будьте непоколебимы к невзгодам; создавайте погоду в доме; с радостью встречайте совместные праздники и будни; делитесь впечатлениями, эмоциями; не уставайте удивлять и боготворить друг друга. Пусть свадебный день зажжет: очаг, тепло, уют; а вы с гордостью пронесете эти огонь и чувства через года. Бесконечной любви!

  • 18

  • 19

    Желаю, чтоб ваша будущая семейная жизнь была как первая брачная ночь - полная страсти, любви, приятных неожиданностей... С огоньком, перчинкой, смешинкой, но главное чтобы без скуки и без долгой разлуки!

Поздравления с днем рождения на 13 сентября: проза и открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Открытки, День свадьбы, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Прикольные поздравления, 13 сентября, Поздравления своими словами, Открытки с поздравлениями, Поздравления с днем свадьбы, Открытки с днем свадьбы, День свадьбы 13 сентября, Свадьба 13 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Маникюр 2019: элегантный бордовый нейл-арт
03 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прячем панамки: прогноз погоды на завтра, 14 сентября
Прячем панамки: погода завтра, 14 сентября
&quot;Я обещал прислать самолет&quot;: Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
Коломойский - о заявлениях Гонтаревой
В календарный план Рады внесены изменения
В календарный план Рады внесены изменения
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Ежегодно территории лесных покровов на Земле значительно уменьшаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь