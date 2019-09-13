Красивые поздравления с днем свадьбы 13 сентября своими словами: открытки

1 В конце многих сказок, есть пышные свадьбы. Пусть ваша свадьба, станет началом прекрасной сказки и все поздравления примите по-царски. Желаем вам долгой безоблачной жизни, успеха, веселья, порою безделья, но деньги что бы в вашей семье вечно были, а дом ваш всегда утопал в изобилии. Конечно основа семьи понимание, к друг другу терпенье иметь и желанье.

2

3 Поздравляем с вашей свадьбой! Желаем искренней любви, чтобы длилась она вечно и согревала в холодные дни. Пусть все мечты осуществятся, будет полный дом детей, удача со счастьем с вами рядом поселяться, и будет в жизни все ОК!

4

5 Дорогих ребят, прекрасных молодожен я поздравляю с днем свадьбы. Милые, я вам желаю нежности чувств и вечности любви, нескончаемого счастья и надежного благополучия. Пусть жизнь ваша будет чудесной и красивой, пусть семья ваша станет самой крепкой и замечательной, пусть дом ваш с каждым днем наполняется уютом и добром.

6

7 Сегодня значимый и очень важный день для двух любящих людей - свадьба! Поздравляем вас и желаем широкого жизненного пути, легкого, полноценного, насыщенного всеми красками мира и положительными эмоциями. Любите друг друга, храните тепло и верность, берегите и опекайте, цените и поддерживайте, думайте и заботьтесь друг про друга!

8

9 Сегодняшний день для вас открывает новую дверцу, за которой вас ждет страна, полная неожиданностей, любви, заботы, тепла и уюта. Страна, имя которой семейная жизнь. Пускай ваше сказочное прибывание там не омрачат ссоры и быт, без которых, увы, никак. Но ведь даже в ссоре есть положительный момент-то теплое примирение. И сегодня здесь собрались самые родные и близкие люди, чтобы порадоваться вместе с вами. Пускай эта прекрасная свадьба станет началом прекрасного пути.

10

11 если рог - то изобилия, если птицу - то синюю, если чашу - то полную, если в дорогу - то непременно вместе. Пусть в вашем доме всегда пылает очаг взаимопонимания, поддержки и неиссякаемой любви. Долголетия вам и вашей семье. Поздравления великолепному жениху и очаровательной невесте!

12

13 Дорогие и замечательные ребята, сегодня вы связали прочным узами свои жизни и судьбы, поздравляю с днем бракосочетания и искренне желаю никогда не сомневаться друг в дружке, всегда стремиться сделать ярким и добрым мир для своей половинки, дорожить своей семьей и с каждым днем просыпаться счастливчиком в объятиях любимого человека.

14

15 В этот чудесный день молодоженам пожелания любви и радостного, прекрасного и яркого, как солнце настроения, удачи в дальнейшем построении совместной жизни, здоровья и сил для совместных дел, благополучия и процветания вашей новой семьи. Пусть общение между вами взаимно приносит только самые положительные эмоции и будет поводом крепче любить вторую половинку! Заботьтесь друг о друге, помните, что если совместно идти по жизни рука об руку, можно преодолеть любые трудности.

16

17 Дорогие молодожены, с торжественным, незабываемым событием соединения двух сердец в одно целое "семья"! Будьте непоколебимы к невзгодам; создавайте погоду в доме; с радостью встречайте совместные праздники и будни; делитесь впечатлениями, эмоциями; не уставайте удивлять и боготворить друг друга. Пусть свадебный день зажжет: очаг, тепло, уют; а вы с гордостью пронесете эти огонь и чувства через года. Бесконечной любви!

18