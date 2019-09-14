Красивые поздравления с днем рождения своими словами на 14 сентября

Вы — умный и честолюбивый человек с твердыми убеждениями.

Отличаясь независимостью и упорством, вы ищете знания и мудрость. Когда вы находите то, что вас по-настоящему увлекает, вы способны проявлять невероятный энтузиазм, гарантирующий успех.

Вы родились 14 сентября, знак зодиака Дева. Вы обладаете хорошими коммуникативными навыками, четко и ясно формулируете мысли и идеи. Вы весьма очаровательны, уделяете внимание мелочам и подробностям и можете быть хорошим критиком.

Избегайте излишней нетерпеливости или склонности командовать, взаимодействуя с людьми. У вас хорошее деловое чутье, помогающее ценить достойные вещи в жизни.

Отличаясь независимостью и упорством, вы нуждаетесь в постоянных испытаниях для реализации своих талантов и избавления от скуки. Временами вы высокомерны и упрямы, а иногда странным образом теряете уверенность в себе. К счастью, благодаря дружелюбию и общительности к вам быстро возвращается присущий вам оптимизм.

Вы разносторонни, неугомонны и склонны узнавать жизнь с помощью путешествий и образования.

Вы отличаетесь необыкновенной силой убеждения, и вам нужно лишь развить самодисциплину, чтобы использовать в полной мере свои удивительные возможности.

По достижении 8-летнего возраста у вас появляется интерес к социальной деятельности и потребность в популярности и признании. На протяжении последующих тридцати лет вы учитесь дипломатичности и тактичности, общаясь с окружающими.

Начиная с 38 лет ваша сила возрастает, делая вас независимым. С 68 лет особое значение приобретают для вас вопросы, связанные с поиском правды, образованием, путешествиями и расширением возможностей.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

С праздником тебя! Этот день только твой. Желаю нескончаемого счастья, удачи, крепкого здоровья, любви, взрывных эмоций. Пусть у тебя всегда будет сила воли и энергия для выполнения любого задания. Любви тебе и уважения со стороны близких, друзей, окружения. Хочу, чтобы в твоей жизни происходила много прекрасных, ярких, огненных событий. С днем рождения!

Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Поздравляю с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям. А еще прекрасного здоровья, больше улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть все, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе много улыбок, от которых становится тепло на душе, побольше замечательных людей, которые не дадут тебе скучать и унывать (а ведь чем больше улыбок — тем больше тепла) и ярких дней, которые будут наполнены положительными эмоциями и счастьем!

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.