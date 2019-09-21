Прикольные поздравления с днем свадьбы 21 сентября: стихи и открытки

1

Мы знаем секрет, и любовь не съест быт,

Когда твой супруг всегда будет сыт:

Он борщик, котлетки, пюре будет есть

В неделю семь дней, а не пять и не шесть.

Всегда будет чисто, опрятно одет,

С собой на работу чтоб брал он обед,

А вечером в праздник и в выходной

В театр и в кино ходить будет с женой.

Супруга в делах не посмеет мешать,

А муж по хозяйству готов помогать.

Но главное, чтобы супруг был любим,

Тогда и союз будет Богом храним.

Любовь - это самое главное чудо,

Страховка от сглаза, страховка от блуда.

Ты чтоб в перепалки бы с ним не вступала

И мягкой была, в мелочах уступала.

К друзьям же супруга не смей ревновать.

Тогда он тебя будет тоже пускать

С подругами в клуб. И пускай между вами

Согласие будет ночами и днями.

Не стоит таить друг на друга обиды,

Ведь в воздухе эти летают флюиды.

Старайтесь друг другу давать чуть свободы,

Чтоб свежести чувств вам хватило на годы.

Детишки появятся, поздно ли рано,

Ведь это последствия страсти, романа.

Чтоб их воспитать, стимулируй супруга,

В карьере стремитесь быть выше друг друга.

Свекровь уважайте и тещу любите,

В ладу вы со всеми родными живите.

Не бейте посуду. Ну только на счастье.

И храбро шагайте вдвоем сквозь ненастье.

К супругу всегда относись с уважением,

Мужчины такие... Для них унижение

Характер свой сдерживать, выглядеть тряпкой.

Обидишься - словом скажи, а не тапкой.

И лет вам до ста мы желаем сберечь

Любовь, что не даст вашей лодке дать течь.

ее не заменит ничто на планете,

Теперь ведь людей нет роднее на свете.

Осталось ребеночка вам завести,

Чтоб ярче семейству еще расцвести.

В ладу и согласии вечно вам жить

И, главное, что?... Ну, конечно, любить!