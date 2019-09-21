Прикольные поздравления с днем свадьбы 21 сентября: стихи и открытки

Мы знаем секрет, и любовь не съест быт,
Когда твой супруг всегда будет сыт:
Он борщик, котлетки, пюре будет есть
В неделю семь дней, а не пять и не шесть.
Всегда будет чисто, опрятно одет,
С собой на работу чтоб брал он обед,
А вечером в праздник и в выходной
В театр и в кино ходить будет с женой.
Супруга в делах не посмеет мешать,
А муж по хозяйству готов помогать.
Но главное, чтобы супруг был любим,
Тогда и союз будет Богом храним.
Любовь - это самое главное чудо,
Страховка от сглаза, страховка от блуда.
Ты чтоб в перепалки бы с ним не вступала
И мягкой была, в мелочах уступала.
К друзьям же супруга не смей ревновать.
Тогда он тебя будет тоже пускать
С подругами в клуб. И пускай между вами
Согласие будет ночами и днями.
Не стоит таить друг на друга обиды,
Ведь в воздухе эти летают флюиды.
Старайтесь друг другу давать чуть свободы,
Чтоб свежести чувств вам хватило на годы.
Детишки появятся, поздно ли рано,
Ведь это последствия страсти, романа.
Чтоб их воспитать, стимулируй супруга,
В карьере стремитесь быть выше друг друга.
Свекровь уважайте и тещу любите,
В ладу вы со всеми родными живите.
Не бейте посуду. Ну только на счастье.
И храбро шагайте вдвоем сквозь ненастье.
К супругу всегда относись с уважением,
Мужчины такие... Для них унижение
Характер свой сдерживать, выглядеть тряпкой.
Обидишься - словом скажи, а не тапкой.
И лет вам до ста мы желаем сберечь
Любовь, что не даст вашей лодке дать течь.
ее не заменит ничто на планете,
Теперь ведь людей нет роднее на свете.
Осталось ребеночка вам завести,
Чтоб ярче семейству еще расцвести.
В ладу и согласии вечно вам жить
И, главное, что?... Ну, конечно, любить!
С днем свадьбы жениха с невестой
Спешим поздравить поскорей!
Пусть будет жизнь сплошной фиестой,
Пусть аист принесет детей.
Мужчина, всей семьи опора,
Люби жену и уважай.
И, если сможешь, без укора
ее на шопинг отпускай.
Жена, будь мудрой и терпимой.
Ты в мужа верь и не серчай,
Что он футболом одержимый,
Зато надежный, не лентяй.
Так будьте счастливы, родные!
И пусть любви не меркнет свет.
Вас небеса соединили
На много-много-много лет.
Поздравляю с днем счастливым!
Пусть же вам во всем везет,
Будет домик на Карибах
И большой валютный счет.
Пусть бриллианты и сапфиры
Закачаются в ушах
У любимой - а любимый
Будет жить, как падишах.
Нажелали мы немало,
Вам придется все принять:
Мы задачу вам задали -
Вам ее осуществлять!
Вам желаю понимания,
Много ярких, долгих лет,
Пусть сбываются желания,
А любовь вам дарит свет!
Пусть вас быт не донимает,
Пусть дела все удаются!
Пусть ваш брак лишь процветает,
В доме детки пусть смеются!
Виват, молодожены!
Пусть счастья будут тонны,
Доходы - миллионными,
А вы - всегда влюбленными.
Дела - всегда удачными,
Проблемы все - невзрачными,
Успехи - неприличными,
А счастье - фееричным.
Здоровье пусть крепчает,
Пусть чувства подрастают
И радость расцветает,
А предки - не мешают!
Поздравляю с этим чудом!
Вы теперь - одна семья.
Одиночества не будет,
Будут горы из белья.
Вам желаю вместе, дружно
Гладить, чистить и стирать,
если отдохнуть вам нужно -
Только вместе засыпать.
Пироги, борщей кастрюли,
Общий дом, совместный быт -
если вместе быть рискнули,
Значит, счастью точно быть!
К совместной жизни путь открыт,
Теперь супруг вы и супруга!
Вести готовьтесь вместе быт,
Всегда поддерживать друг друга!
Будьте к размолвкам равнодушны,
Любовь пусть греет вас всегда!
Живите счастливо и дружно,
Чтоб были не разлей вода!
Любовь засверкала и заискрилась,
В свадьбу сегодня она превратилась.
Вместе по жизни рядом идите.
Друг друга любите и берегите.
Как две половинки единого целого,
Сына родите - красивого, смелого.
Про дочку вам тоже нельзя забывать,
Недаром же ценится в доме кровать.
Не бойтесь пинеток, пустышек, пеленок -
Рожайте мальчишек, рожайте девчонок.
Всю жизнь - чтобы рядом,
Всю жизнь - чтобы вместе,
Желаем мы все жениху и невесте!
Любовь пусть сияет над вашей семьей
На свадьбе серебряной и золотой.
Сегодня главное на свадьбе - не напиться,
На незнакомых людях не жениться,
И в холодец лицом не окунуться,
В чужой квартире утром не проснуться,
Случайно тещу не назвать мамашей,
Тогда капец вообще семейке вашей,
А, в остальном, пусть будет все отлично,
И ждет большое счастье в жизни личной!
Нет в этом мире пары краше,
Ведь вы шикарные ребята!
Примите поздравление наше
В эту праздничную дату!
Живите дружно и счастливо,
Пускай любовь в сердцах царит!
Пусть будет все у вас красиво,
Пусть мир и лад в семье царит!
Желаю деток вам здоровых,
А также радостей земных,
И в браке впечатлений новых:
Лишь романтичных и цветных!