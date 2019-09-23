Оригинальные поздравления с днем свадьбы 23 сентября: проза, открытки

1 Кричим сегодня вам "горько", но желаем, чтобы жилось вам сладко. С днем свадьбы, дорогие мои. Будьте всегда счастливы, взаимно любимы и воодушевлены нежными чувствами на большие победы.

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3 С днем свадьбы. Будьте не просто счастливы, а сказочно богаты, друг другом крепко и верно любимы, во всех делах успешны и всегда окрылены чудесными мечтами. И пусть эти мечты, конечно же, сбываются.

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5 С днем свадьбы, дорогие. Ребята, я желаю вам суметь построить крепкую семью, которая многие годы будет расти и развиваться под солнцем счастья, под небом радости, на просторах больших надежд и исполненных мечтаний.

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7 В день свадьбы желать стоит лучшего: доверия, верности, дружбы. Пусть твой жених, уже муж, станет опорой и лучшим советчиком. Пусть твоя невеста, уже жена, станет настоящей женщиной и хозяйкой в доме.

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9 С днем свадьбы. Желаю вам, молодые, счастливой и долгой семейной жизни, в которой вам будет не до скуки и печали, в которой вы всегда будете добиваться своего и приятно удивлять друг друга. Желаю крепкого дома, крепкой любви, крепких уз и крепкого здоровья вашей семье.

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11 Поздравляем с бракосочетанием! Пускай над вами всегда парят стрелы амура, которые не позволяют огню страсти гаснуть. Понимания вам и стабильного дохода. А еще ожидаем в скором времени расширение вашей семьи. Будьте счастливы.

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13 Прекрасных молодоженов хочу поздравить с созданием счастливой и красивой семьи! Желаю, чтобы ваш прелестный союз оказался еще и достаточно стойким, отверженным, сильным и крепким, и никакие жизненные невзгоды не смогли на него повлиять. Счастья Вам, мудрости, терпения, доверия и любви.

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15 Поздравляю молодых и от всей души желаю крепкой дружной семьи, в которой муж будет умной головой, а жена - уверенной шеей. Желаю счастья вам и мира, здоровья вам и вашим будущим деткам, удачи на пути к совместным мечтам и супружеским победам. Горько!

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17 Уважаемые молодожены, в этот торжественный день, хочу поблагодарить ваших родителей за таких чудесных детей. Пускай в жизни вашей будет место любви, уважению, честности, порядочности, поддержке и конечно же, страсти.

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19 Любить Вам навеки теперь суждено, хранить верность друг другу и беречь половинку от всего, что может ей навредить. Пусть ваша новая и такая еще молодая семья будет крепкой ячейкой общества, с которой будут брать пример.