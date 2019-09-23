Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Трамп в США рассказал о разговоре с Зеленским: о чем шла речь
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Итальянская актриса освежила свой образ короткой стрижкой (Фото)
Итальянская актриса освежила свой образ короткой стрижкой (Фото)

Оригинальные поздравления с днем свадьбы 23 сентября: проза, открытки

Смотрите фото (11)
Оригинальные поздравления с днем свадьбы 23 сентября: проза, открытки
18:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравьте своих родных и друзей с замечательным днем свадьбы!

  • 1

    Кричим сегодня вам "горько", но желаем, чтобы жилось вам сладко. С днем свадьбы, дорогие мои. Будьте всегда счастливы, взаимно любимы и воодушевлены нежными чувствами на большие победы.

  • 2

  • 3

    С днем свадьбы. Будьте не просто счастливы, а сказочно богаты, друг другом крепко и верно любимы, во всех делах успешны и всегда окрылены чудесными мечтами. И пусть эти мечты, конечно же, сбываются.

  • 4

  • 5

    С днем свадьбы, дорогие. Ребята, я желаю вам суметь построить крепкую семью, которая многие годы будет расти и развиваться под солнцем счастья, под небом радости, на просторах больших надежд и исполненных мечтаний.

  • 6

  • 7

    В день свадьбы желать стоит лучшего: доверия, верности, дружбы. Пусть твой жених, уже муж, станет опорой и лучшим советчиком. Пусть твоя невеста, уже жена, станет настоящей женщиной и хозяйкой в доме.

  • 8

  • 9

    С днем свадьбы. Желаю вам, молодые, счастливой и долгой семейной жизни, в которой вам будет не до скуки и печали, в которой вы всегда будете добиваться своего и приятно удивлять друг друга. Желаю крепкого дома, крепкой любви, крепких уз и крепкого здоровья вашей семье.

  • 10

  • 11

    Поздравляем с бракосочетанием! Пускай над вами всегда парят стрелы амура, которые не позволяют огню страсти гаснуть. Понимания вам и стабильного дохода. А еще ожидаем в скором времени расширение вашей семьи. Будьте счастливы.

  • 12

  • 13

    Прекрасных молодоженов хочу поздравить с созданием счастливой и красивой семьи! Желаю, чтобы ваш прелестный союз оказался еще и достаточно стойким, отверженным, сильным и крепким, и никакие жизненные невзгоды не смогли на него повлиять. Счастья Вам, мудрости, терпения, доверия и любви.

  • 14

  • 15

    Поздравляю молодых и от всей души желаю крепкой дружной семьи, в которой муж будет умной головой, а жена - уверенной шеей. Желаю счастья вам и мира, здоровья вам и вашим будущим деткам, удачи на пути к совместным мечтам и супружеским победам. Горько!

  • 16

  • 17

    Уважаемые молодожены, в этот торжественный день, хочу поблагодарить ваших родителей за таких чудесных детей. Пускай в жизни вашей будет место любви, уважению, честности, порядочности, поддержке и конечно же, страсти.

  • 18

  • 19

    Любить Вам навеки теперь суждено, хранить верность друг другу и беречь половинку от всего, что может ей навредить. Пусть ваша новая и такая еще молодая семья будет крепкой ячейкой общества, с которой будут брать пример.

  • 20

Трогательные поздравления с днем рождения на 23 сентября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Открытки, День свадьбы, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Прикольные поздравления, 23 сентября, Поздравления своими словами, Открытки с поздравлениями, Поздравления с днем свадьбы, Открытки с днем свадьбы, День свадьбы 23 сентября, Свадьба 23 сентября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
03 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Nissan Venucia T90 готов выйти на рынок
Nissan Venucia T90 готов выйти на рынок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь