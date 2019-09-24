Оригинальные поздравления с днем рождения в прозе на 24 сентября

Вы умело используете свое влияние в социальной сфере и без труда устанавливаете контакты с самыми разными людьми.

Вы дружелюбны, добры и приятны в общении, легко приспосабливаетесь к обстоятельствам и всегда чувствуете, на чьей стороне правда и справедливость. По всей вероятности, вы проявляете особый интерес к своему дому и семье, а в сложных ситуациях ведете себя как настоящий дипломат.

Вас отличает любовь к роскоши и красивой окружающей обстановке. У вас немало интересных идей, помогающих раскрыть ваши врожденные художественные способности. Однако вам придется проявить терпение и самодисциплину, чтобы реализовать этот незаурядный потенциал.

В зрелые годы ваша жизнь заметно улучшится и вы станете меньше зависеть от других. Но для этого вам нужно научиться твердо отстаивать свои убеждения, даже если это может привести к конфликту.

Впрочем, ваша любовь к роскоши и комфорту иногда становится опасной, потому что вы склонны расслабляться и пренебрегать повседневными обязанностями.

В вашем характере есть и бунтарское начало: вы способны на решительные поступки и, не скрывая своих чувств, выступаете против всего посредственного и ограниченного.

До 28 лет вас главным образом интересуют ваши отношения с обществом. Вы стремитесь создать гармоничные, комфортабельные условия, в первую очередь, для себя. Но в 29 лет у вас произойдет резкая смена жизненных ценностей, сопровождающаяся бурным эмоциональным переворотом. После этого у вас возникнет потребность как можно глубже разобраться в своей жизни.

Следующий переходный момент наступит в 59 лет: вы станете смелее, раскованнее и попытаетесь освоить новые сферы деятельности, пополнив свое образование или совершив путешествие за границу. Возможно, вы также встретитесь с людьми, принадлежащими к иным культурам и способными расширить ваши духовные горизонты.

Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.

Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать всегда держаться стороны счастья в жизни, идти по ветру удачи, искренне улыбаться, наслаждаться каждым чудесным мгновением и превращать любую обыденность в праздник для души.

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В качестве своего пожелания хочу сказать: никогда не меняйся! Ты — это луч света, волна позитива, яркость и экстравагантность. Не теряй этого! Эти качества золотые и не каждому даны. Я не желаю тебе удачи, так как это простая банальность. Я желаю тебе душевности, легкости, умиротворенности и гармонии во всех начинаниях. С твоим днем! С днем рождения!

Поздравляю с днем рождения! Хочется вопреки сложившимся традициям, кроме счастья, здоровья и всего наилучшего, пожелать тебе удачи во всех твоих начинаниях и скорого свершения самых заветных твоих желаний, а вокруг были только любимые и значимые для тебя люди. Чтобы фортуна никогда не обходила тебя стороной!

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В день рождения желаю исполнения всех желаний! Желаю быть магнитом для привлечения здоровья, удачи, карьерного роста, добрых людей на пути, верных и преданных друзей, любви во всех ее проявлениях, достатка и процветания, увлекательных путешествий и ярких впечатлений!

В этот значимый день примите мои искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, вас окружают только верные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение, а живительная энергия, крепкое здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!

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Желаю вам ярких и красочных мгновений в вашей жизни, праздничного настроения, достижения поставленных целей, множество приятных сюрпризов, богатства, настоящей, искренней и чистой любви, теплоты души, верных друзей, которые всегда будут вас поддерживать и радоваться вашим успехам вместе с вами!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была приятна и обогащена всевозможными великолепными событиями и замечательными свершениями. Пусть всегда будет крепким здоровье и надежным плечо преданного друга. Пусть радость постоянно тебе сопутствует, а любовь согревает даже в хмурый день. Счастья тебе — преогромнейшего!

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Хочется пожелать радугу переливающихся событий в жизни, лучезарных людей рядом, спокойствия на личном фронте и только самых искренний желаний! Пускай удача всегда будет рядом и не даст невзгодам ни единого шанса, пускай любая поставленная цель попадает в точку и пускай каждое мгновение приносит только позитивные и счастливые чувства! С днем рождения!

Сегодня самый лучший праздник на Земле — сегодня твой день рождения! Прими мои поздравления, наставления и восхищения! Человек ты золотой, и я тебе желаю оставаться и дальше таким же жизнерадостным, позитивным, добродушным, активным человеком! Пусть твой ангел-хранитель тебя оберегает и всячески защищает от недобрых людей и печалей. Пусть для тебя ярко светит солнце и звонко поют птицы, а твои энтузиазм и оптимизм никогда не угасают.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, самого желанного счастья, настоящей любви и успеха в любых начинаниях. Пусть удача всегда идет с тобой рука об руку, а невзгоды и печали не найдут дорогу к тебе и твоим близким. Всегда доверяй себе и не бойся расширять для себя границы мира.

Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.