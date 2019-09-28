Оригинальные поздравления с днем рождения в прозе на 29 сентября

Вы заботливы, полны сострадания к людям и способны на глубокие чувства, однако можете также быть хитрым, практичным и реалистичным.

Для вас чрезвычайно важны любовь и нежность. Ваше чудесное обаяние и искусность в общении с людьми дают основания полагать, что в вашем присутствии окружающие чувствуют себя легко и непринужденно.

Вам гарантирован успех в любом обществе. Стремление к красоте и искусству находит выход в вашем увлечении живописью, музыкой или театром, а также в желании окружить себя красивыми, стильными и роскошными вещами.

Судя по всему, существенную роль в вашей жизни также играют финансовые вопросы.

Тем не менее вас подстерегают немалые трудности: в частности, вы можете утратить необходимое равновесие между работой и отдыхом, и тогда жизнь покажется вам слишком серьезной и тяжелой.

Как правило, вы лучше работаете, когда начинаете доверять собственной интуиции в выборе времени для воплощения того или иного проекта или идеи, а затем действуете скорее спонтанно, чем по заранее рассчитанному плану.

До 24 лет вас по преимуществу интересуют деньги, раскрытие своих творческих способностей и гармония в отношениях с окружающими. В 25 лет вас ждет трансформация всей вашей эмоциональной жизни. В вас обнаружится воля к власти, вы станете решительней и тверже.

Следующий период начнется около 55 лет, когда вы сделаетесь более свободным, смелым и философичным. Возможно, источником вдохновения для вас явятся новые знания, знакомство с иностранцами или путешествие.

Поздравления

С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

Поздравляю с Днем рождения! Желаю тебе хорошего настроения, огромного счастья, бесконечной любви, достатка в семье, карьерного роста, хороших друзей и, конечно же, здоровья тебе и всем, кто тебе дорог. Пусть мечты никогда не покидают тебя и превращаются в реальность.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы вся жизнь была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

С днем рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека, как ты, - приятно вдвойне. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищений, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций, силы, смелости... Но, главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было бы то, что тебе нужно.

С днем рождения! Пусть жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаю назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперед смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой, а в настоящем всегда оставаться замечательным человеком с любящим сердцем и открытой душой.

Поздравляю с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются! Счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, верных друзей и яркой радуги эмоций!

С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства - как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и"неубиваемости"!

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!