День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках

В понедельник, 30 сентября, отмечают день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь, София причислены к лику святых, поэтому 30 сентября девушки с этими именами празднуют именины или День ангела.

В этот праздник принято просить друг у друга прощения и молиться святым, а также делать приятное представительницам этих имен.

Когда дожди стучатся в ваши двери,

Нет сил собраться и идти вперёд,

Пусть рядом обитает ангел Веры,

В обиду вашу душу не даёт,

Когда не греют фразы и одежда,

На сердце стужа — словно в феврале,

Пусть вас согреет ангелок Надежды,

Уложит спать на ласковом крыле,

Когда, устав, на всё на свете злитесь

И злость бушует пламенем в крови,

Не торопитесь — Богу помолитесь,

Придёт к вам ангел пресвятой Любви,

Пусть сохранят вас от любой стихии

Три ангела и матерь их — София!

Три имени. Красивые, простые.

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать

И будет все у вас, как надо.

София мудрость пусть пошлет,

А грусть пусть сердце не тревожит.

Плохое навсегда уйдет

И ангел вам во всем поможет.

Всем Верунькам и Надюнькам,

Любам, Соням-хохотунькам

Мы желаем быть в ажуре,

При деньгах и при фигуре,

При достойных мужиках

И в нервущихся чулках.

При престижнейшей работе,

Окруженными заботой,

И с прической, с макияжем,

Ежегодно чтоб вояжи,

Чтобы модные прикиды

И ни капельки обиды.

Чтоб мудры вы были вечно

И красивы безупречно,

Чтобы верили в себя,

Всё надеясь и любя.

Пусть ангелы, три добрые сестры,

Незримой силой вас оберегают,

Исполнят все заветные мечты,

Добром и счастьем дом ваш осыпают.

София мать все беды отведет,

Надежда, Вера и Любовь отныне

Дадут вам в жизни небывалый взлет

И будут охранять вас, как святыню!

Ты в жизни носишь имя святой девы,

Одной из троицы святых сестер.

Мученья страшные она терпела,

Но с твердостью стояла на своем.

Гордись тем именем, что тебе дали,

И от своих не отрекайся слов.

Пускай тебе по жизни помогают

Все три: Надежда, Вера и Любовь.

Коль зовешься ты София,

Вера, Надя иль Любовь,

То сегодня к поздравлениям

Ушки ты свои готовь.

В именинный день желаю

Счастья ласковых лучей,

Доброты, тепла людского

И приятных мелочей.

Несмотря на то, что осень,

В сердце пусть живет весна,

И пусть ангел охраняет

Путь твой долгие года.

Пусть ангелы от Вас

Отведут ненастье.

Здоровья крепкого,

Друзей, улыбок, счастья!

Радость пусть приносят вновь,

Ангельскую святость

Вера, Надежда, София, Любовь —

Они непредвзяты.

Купаться в море доброты,

Радость жизни всю познать,

Улыбаясь всем, сиять!

Поздравим с этим светлым днем,

О вере вам напомним вновь,

Зажжем в душе свечи огнем

Добро, надежду и любовь —

Ради любви мы все живем,

А веру в сердце сохраняем.

В надежде к лучшему идем,

О светлом искренне мечтаем,

К святой Софии и трем сестрам

Речи молитвы обратите,

У них учитесь и растите.