День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь, София причислены к лику святых, поэтому 30 сентября девушки с этими именами празднуют именины или День ангела.
В этот праздник принято просить друг у друга прощения и молиться святым, а также делать приятное представительницам этих имен.
Когда дожди стучатся в ваши двери,
Нет сил собраться и идти вперёд,
Пусть рядом обитает ангел Веры,
В обиду вашу душу не даёт,
Когда не греют фразы и одежда,
На сердце стужа — словно в феврале,
Пусть вас согреет ангелок Надежды,
Уложит спать на ласковом крыле,
Когда, устав, на всё на свете злитесь
И злость бушует пламенем в крови,
Не торопитесь — Богу помолитесь,
Придёт к вам ангел пресвятой Любви,
Пусть сохранят вас от любой стихии
Три ангела и матерь их — София!
Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать
И будет все у вас, как надо.
София мудрость пусть пошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Плохое навсегда уйдет
И ангел вам во всем поможет.
Всем Верунькам и Надюнькам,
Любам, Соням-хохотунькам
Мы желаем быть в ажуре,
При деньгах и при фигуре,
При достойных мужиках
И в нервущихся чулках.
При престижнейшей работе,
Окруженными заботой,
И с прической, с макияжем,
Ежегодно чтоб вояжи,
Чтобы модные прикиды
И ни капельки обиды.
Чтоб мудры вы были вечно
И красивы безупречно,
Чтобы верили в себя,
Всё надеясь и любя.
Пусть ангелы, три добрые сестры,
Незримой силой вас оберегают,
Исполнят все заветные мечты,
Добром и счастьем дом ваш осыпают.
София мать все беды отведет,
Надежда, Вера и Любовь отныне
Дадут вам в жизни небывалый взлет
И будут охранять вас, как святыню!
Ты в жизни носишь имя святой девы,
Одной из троицы святых сестер.
Мученья страшные она терпела,
Но с твердостью стояла на своем.
Гордись тем именем, что тебе дали,
И от своих не отрекайся слов.
Пускай тебе по жизни помогают
Все три: Надежда, Вера и Любовь.
Коль зовешься ты София,
Вера, Надя иль Любовь,
То сегодня к поздравлениям
Ушки ты свои готовь.
В именинный день желаю
Счастья ласковых лучей,
Доброты, тепла людского
И приятных мелочей.
Несмотря на то, что осень,
В сердце пусть живет весна,
И пусть ангел охраняет
Путь твой долгие года.
Пусть ангелы от Вас
Отведут ненастье.
Здоровья крепкого,
Друзей, улыбок, счастья!
Радость пусть приносят вновь,
Ангельскую святость
Вера, Надежда, София, Любовь —
Они непредвзяты.
Купаться в море доброты,
Радость жизни всю познать,
Улыбаясь всем, сиять!
Поздравим с этим светлым днем,
О вере вам напомним вновь,
Зажжем в душе свечи огнем
Добро, надежду и любовь —
Ради любви мы все живем,
А веру в сердце сохраняем.
В надежде к лучшему идем,
О светлом искренне мечтаем,
К святой Софии и трем сестрам
Речи молитвы обратите,
У них учитесь и растите.