Скачать
Пятница, 04.10.2019
Рада утвердила новый состав ЦИК Зеленского: кто в него вошел
Рада утвердила новый состав ЦИК Зеленского: кто в него вошел
Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси (Видео)
Первая встреча Зеленского и Лукашенко: слова президента Беларуси (Видео)
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов
Мишель и Барак Обама отметили 27 лет брака: романтичные фото супругов

Лучшие поздравления с Днем учителя 2019: проза и открытки

Смотрите фото (16)
Лучшие поздравления с Днем учителя 2019: проза и открытки
11:48 Сегодня Телеграф

Мы собрали для Вас самые красивые поздравления для любимых преподавателей.

  • 1

    Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником, Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.

  • 2

    От чистых сердец поздравляем вас с Днём учителя! Желаем большого здоровья, неутомимых сил и бодрости, энтузиазма и целеустремлённости, высоких достижений и взаимопонимания с нами-учениками, прекрасного настроения и удачных дней, счастья в ваших домах и благополучия.

  • 3

    Школа для ученика – второй дом, а учитель – вторая семья. Желаем Вам всегда теплой и дружеской атмосферы в Вашем доме, гармонии и взаимопонимания с его обитателями! С Днем Учителя!

  • 4

    Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

  • 5

    От всей души поздравляю со Всемирным днём учителя. Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть благодаря Вам дети получают верные знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья. 

  • 6

    Вам доверяют самое ценное – своих детей. Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелёгкая, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наша учительница. Успехов Вам и много-много радости. С Днём Учителя! 

  • 7

    Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогической вершине, которой вы достигли, и выше которой не бывает. Пусть вас ценят не только благодарные ученики, но и руководство.

  • 8

     

    От всей души поздравляю Вас с Днем Учителя и желаю послушных учеников, новых творческих идей и вдохновения! Пусть каждый проведенный Вами урок станет для детей новой страничкой в Книге жизненных открытий! Здоровья Вам, долголетия и ярких успехов в нелегком, но таком важном труде – воспитании человека!

  • 9

    Учитель – самая важная, самая нужная, самая прекрасная профессия! Желаем Вам никогда не отчаиваться, светить всегда и везде, озаряя светом знания и добра каждого из своих учеников! С Днем Учителя!

  • 10

    Поздравляю со Всемирным днём учителя и от души хочу пожелать смотреть на мир с оптимизмом и доброй надеждой, каждый день встречать с новой мечтой и уверенностью в своём успехе. Желаю Вам внимательных, усидчивых, целеустремлённых и способных учеников, а также много гениальных идей, радостных дней, приятных совпадений, забавных случаев и удачных кадров в жизни.

  • 11

    В этот праздничный день хочется поблагодарить Вас за высокий профессионализм, а также бесконечное терпение в достижении цели. Ваша цель – воспитание достойного, прогрессивного поколения. И результатами труда уже стоит гордиться. И пусть судьба не поскупится на радостные события и преподнесет Вам в жизни самые дорогие подарки.

  • 12

    Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим Вас за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта — в наших сердцах. 

  • 13

    Уважаемый и любимый наш классный руководитель, примите сердечные поздравления с днем учителя! Огромное спасибо за то, что сумели сплотить всех учеников и создать единый дружный коллектив! Желаем счастливых улыбок, веселого смеха, радостных весточек и долгих лет жизни!

  • 14

    Поздравляю со Всемирным днём учителя. Пусть Ваше дело будет всегда важным и нужным, пусть Ваши идеи и принципы приводят к полному успеху и высокой репутации, пусть в Вашем лице дети видят замечательного учителя, коллеги и друзья — душу компании, а близкие — любимого и чудесного человека.

  • 15

    Поздравляю со Всемирным днём учителя. Пусть каждый день дарит массу идей и впечатлительных моментов, множество вариантов, как добиться цели, пусть каждый ученик приятно удивляет, пусть призвание учителя Вам дарит честь и гордость, пусть жизнь всегда полна будет добра, достатка и любви.

День учителя 2019: интересные идеи подарков для педагогов

Поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке, открытки

День учителя 2019: когда отмечают праздник всех педагогов

Лучшие поздравления с Днем учителя на украинском языке: стихи и открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Праздник, Смс, День учителя, Стихи, Поздравления, Открытки, Проза, Поздравления на День учителя, День учителя 2019, С Днем учителя 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
04 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Лугано 0:0 Динамо: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Гривна замедлила падение: курс валют НБУ на 4 октября
Гривна замедлила падение: курс валют НБУ на 4 октября
Состав ЦИК, Программа деятельности и &quot;прослушка&quot;: что рассмотрит Рада в пятницу
Повестка дня работы Верховной Рады в пятницу
Всемирный день защиты животных 2019: история праздника
Всемирный день защиты животных 2019: история праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь