Лучшие поздравления с Днем учителя 2019: проза и открытки

1 Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником, Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.

2 От чистых сердец поздравляем вас с Днём учителя! Желаем большого здоровья, неутомимых сил и бодрости, энтузиазма и целеустремлённости, высоких достижений и взаимопонимания с нами-учениками, прекрасного настроения и удачных дней, счастья в ваших домах и благополучия.

3 Школа для ученика – второй дом, а учитель – вторая семья. Желаем Вам всегда теплой и дружеской атмосферы в Вашем доме, гармонии и взаимопонимания с его обитателями! С Днем Учителя!

4 Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

5 От всей души поздравляю со Всемирным днём учителя. Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть благодаря Вам дети получают верные знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья.

6 Вам доверяют самое ценное – своих детей. Вы любите их и обучаете необходимым знаниям. Ваша профессия нелёгкая, но в ней вся Ваша жизнь и счастье. Спасибо Вам за то, что Вы наша учительница. Успехов Вам и много-много радости. С Днём Учителя!

7 Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогической вершине, которой вы достигли, и выше которой не бывает. Пусть вас ценят не только благодарные ученики, но и руководство.

8 От всей души поздравляю Вас с Днем Учителя и желаю послушных учеников, новых творческих идей и вдохновения! Пусть каждый проведенный Вами урок станет для детей новой страничкой в Книге жизненных открытий! Здоровья Вам, долголетия и ярких успехов в нелегком, но таком важном труде – воспитании человека!

9 Учитель – самая важная, самая нужная, самая прекрасная профессия! Желаем Вам никогда не отчаиваться, светить всегда и везде, озаряя светом знания и добра каждого из своих учеников! С Днем Учителя!

10 Поздравляю со Всемирным днём учителя и от души хочу пожелать смотреть на мир с оптимизмом и доброй надеждой, каждый день встречать с новой мечтой и уверенностью в своём успехе. Желаю Вам внимательных, усидчивых, целеустремлённых и способных учеников, а также много гениальных идей, радостных дней, приятных совпадений, забавных случаев и удачных кадров в жизни.

11 В этот праздничный день хочется поблагодарить Вас за высокий профессионализм, а также бесконечное терпение в достижении цели. Ваша цель – воспитание достойного, прогрессивного поколения. И результатами труда уже стоит гордиться. И пусть судьба не поскупится на радостные события и преподнесет Вам в жизни самые дорогие подарки.

12 Поздравляем с Днем учителя! От всей души благодарим Вас за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта — в наших сердцах.

13 Уважаемый и любимый наш классный руководитель, примите сердечные поздравления с днем учителя! Огромное спасибо за то, что сумели сплотить всех учеников и создать единый дружный коллектив! Желаем счастливых улыбок, веселого смеха, радостных весточек и долгих лет жизни!

14 Поздравляю со Всемирным днём учителя. Пусть Ваше дело будет всегда важным и нужным, пусть Ваши идеи и принципы приводят к полному успеху и высокой репутации, пусть в Вашем лице дети видят замечательного учителя, коллеги и друзья — душу компании, а близкие — любимого и чудесного человека.