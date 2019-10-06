Красивые поздравления с Днем рождения в прозе на 6 октября

Вы дружелюбны, остроумны, отличаетесь творческими способностями и легким характером.

При всей своей дипломатичности, вы достаточно прямы и откровенны и очень любите общество. Ваши способности очевидны, а элегантный облик невольно приковывает к себе внимание окружающих.

Вы родились 6 октября, знак зодиака Весы. В финансовых вопросах ваша сметка чаще всего приводит к успеху. Вы цените безопасность и не скрываете своей тяги к роскошной жизни. Вы способны точно и глубоко мыслить. Вас интересует все передовое, авангардистское.

Несмотря на свое обаяние и изящество, вы можете вести себя очень независимо и стремиться к свободе. По временам вы бываете настроены весьма критично, но чаще всего держитесь легко и непринужденно и без труда устанавливаете нужные контакты. Вашему стабильному положению может помешать излишнее беспокойство, особенно если речь идет о финансовых проблемах.

При вашей жажде самовыражения и тонком восприятии красоты, цвета и звуков вы можете развить свои творческие способности, занявшись литературой, музыкой, живописью или театром

Впрочем, вы обнаруживаете хороший вкус и любовь ко всему необычному и в повседневной жизни. Порой вам изменяет решительность, но если вы начали что-то делать, то будете твердо идти к поставленной цели.

В 17 лет вас ждет крутой поворот в духовной жизни. Вы ощутите потребность в более сильных и насыщенных эмоциях, почувствуете волю к власти и испытаете полную психологическую трансформацию.

Следующий период начнется в возрасте около 47 лет. Вы полюбите свободу и перестанете бояться риска. У вас станет больше знакомых иностранцев, вы побываете в разных странах, испытаете прилив вдохновения или пополните запас знаний, расширив свои духовные горизонты.

В 77 лет вы начнете уделять основное внимание собственной безопасности, порядку и практическим вопросам.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!

Всё, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чём мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

Поздравляю с днем рождения! Желаю друзей, которым можно позвонить в любое время и услышать в ответ: "Сейчас приеду". Большой любви, от которой сносит крышу и хочется петь. Здоровья, которое позволяет гулять ночь напролет и утром с улыбкой выйти на работу. Счет в банке, который позволит осуществлять заветные желания. Гармонии в душе и ощущения, что каждый прожитый день является самым счастливым!

С Днем Рождения! Пусть в твоей жизни всегда светит Солнце! Пусть оно прогонит все тучи и грозы! Никогда не забывай о своих друзьях и родных! Пусть все плохое забудется, а хорошее умножится! Живи, люби, мечтай, сегодня твой день! Пусть исполнятся все твои мечты!

В этот прекрасный радостный день — день твоего рождения — желаем тебе море подарков, красивых цветов, море признаний и улыбок, море приятных встреч и чудесных минут, а в дни отпуска — теплого песчаного пляжа Черного или Средиземного моря.

С Днем Рождения!! Я желаю тебе купаться в океане позитива, жить на острове Радости, не знать горя и зла! Желаю тебе кучу денег! Чтобы в твоей жизни всегда присутствовали три кита: счастье, здоровье и удача! Пусть они несут тебя по течению твоей жизни и никогда не отпускают!

День Рождения – это отличный повод еще раз ощутить как чудесна и неповторима жизнь! Пусть каждый новый день будет приятным сюрпризом и сбудутся все мечты!