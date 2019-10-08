С Днем юриста Украины 2019: красивые поздравления в прозе, открытки

1 От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

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3 С Днем юриста Украины. Пусть будет легким и беспрепятственным путь по юридической карьерной лестнице, пусть справедливая Фемида всегда подсказывает, как решить вопрос. Удачи и успехов в юриспруденции, процветания и счастья в круговороте интересных событий жизни.

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5 Поздравляю с Днем юриста Украины. Желаю твердости, решительности и непоколебимости на посту юриста, а также бодрости, оптимизма и уверенности в своей жизненной позиции. Пусть знаком качества твоей работы всегда будет успех, пусть на пути твоем тебя всегда подстерегает счастье и удача.

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7 Поздравляем с Днем юриста Украины! Пусть законы мироздания гарантируют тебе права на крепкое здоровье, всеобъемлющее счастье и искреннюю любовь, а твоя судьба не только защищает эти права, но и претворяет их в жизнь!

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9 Поздравляю всех юристов Украины, людей отлично разбирающихся и неукоснительно соблюдающих законы. Желаю успешного завершения всех юридических дел. Пускай никакие формальности не встают у вас на пути. Пускай уважение, успех и новые достижения станут вашими спутниками в счастливой жизни. С праздником.

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11 С Днем юриста Украины. Желаю в юриспруденции плавать, как рыба в воде, причем не простая рыба, а хваткая акула, которая зубами вырвет свой успех, нюхом учует истину. Успехов тебе и процветания, здоровья, моральных и физических сил.

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13 Поздравляю с Днем юриста Украины и желаю, чтобы в твоей деятельности было как можно меньше бумажной волокиты и как можно больше интересных дел, повышающих твою репутацию, умножающих твой успех. Будь отменным юристом и счастливым человеком на законных правах своего сердца!

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15 С Днем юриста Украины. Пусть каждый путь к успеху будет легким, пусть каждое дело, за которое тебе придется взяться, будет интересным для тебя. Желаю быть славным юристом с безупречной репутацией и гениальным человеком с разносторонними талантами. Удачи во всем, поддержки дорогих людей и огромного запаса сил для реализации всех-всех идей!

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17 Желаю только побед, пускай перед Вами никогда не возникают проигрышные дела и жизненные ситуации. Пускай впереди ждет только процветание, карьерный рост, успешные решения, удачное стечение обстоятельств и талантливое урегулирование даже самых сложных процессов. С Днем юриста Украины!

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19 Многоуважаемые юристы, примите наши поздравления с вашим профессиональным праздником. Желаем, чтобы ваши глаза и сердце были так же слепы, как и у богини правосудия Фемиды, ведь вы оперируете законами, а не чувствами. Пускай же вашими верными спутниками будут объективность, последовательность, логичность и удача.

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21 С профессиональным праздником юристов Украины. Трудно бывает оставаться верным своему долгу, но ваша работа и ваше призвание в отыскании справедливости. Пусть это приносит вам радость и удовлетворение от работы, которую вы делаете. Поздравляем!

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23 Уважаемые юристы Украины! Поздравляю вас с праздником вашей профессии! Желаю, чтобы Конституция была путеводителем на работе, а Библия и законы мироздания - указывали правильный путь в жизни. Берегите здоровье и жизненную силу, пускай мир и спокойствие дарят самые родные люди. Всех земных благ!

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25 В этот день желаем всем справедливым, неподкупным и самым честным людям, юристам, чтобы печали проходили мимо, спокойствия и процветания на службе и в жизни семейной. Пусть все дела идут в гору. Вы надежда и оплот всей Украины, наша национальная гордость!