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Среда, 09.10.2019
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Поздравления с Днем риэлтора Украины 2019: стихи и открытки

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Поздравления с Днем риэлтора Украины 2019: стихи и открытки
09:48 Сегодня Телеграф

9 октября украинцы отмечают День риэлтора в Украине.

  • 1

    Желаю море крупных сделок,

    Без волокиты, переделок,

    Чтоб продавалось, покупалось,

    И все успешно получалось.

     

    Проценты были высоки,

    Переговоры коротки,

    Клиенты выгодны, щедры,

    А будни сказочно легки!

  • 2

  • 3

    Желаю трудиться на благо клиента,

    При этом иметь не плохие проценты,

    Чтоб с выгодой только свершались дела,

    Чтоб всюду удача в работе была,

    Легко покупалось, удачно сдавалось,

    Всегда продавалось, комфортно менялось,

    Желаю, чтоб все у вас было окей,

    Отличной зарплаты и нужных идей!

  • 4

  • 5

    Продать квартиру без проблем

    Или в аренду ее сдать -

    Ты без труда поможешь всем,

    Ведь ты умеешь убеждать!

     

    Ты так квартиру преподашь,

    Что ее купят за момент!

    Тебе желаю от продаж

    Немалый получать процент!

  • 6

  • 7

    Недвижимость - это прекрасно,

    Ведь деньги приносит она!

    Ты лучший риелтор, все ясно,

    Пусть знает об этом страна!

     

    Желаю успехов, везения,

    И сделок как можно крупней!

    Пускай же твой дар убеждения

    Поможет продать все скорей!

  • 8

  • 9

    Кто поможет сдать жилье,

    Знает о квартирах все,

    В своем деле кто герой?

    Наш риэлтор дорогой!

     

    А риэлтор - это ты.

    Пусть же сбудутся мечты,

    Возрастет в сто раз доход

    Не потом, а в этот год!

  • 10

  • 11

    Обменять недвижимость,

    Продать или купить,

    Лишь ты риэлтор сможешь

    Легко вопрос решить.

     

    Тебе в честь Дня риэлтора

    Хочу я пожелать,

    Чтоб выгодные сделки

    Мог ты совершать.

     

    Чтоб был процент приличный

    И был клиент доволен,

    Чтоб украинский рынок

    Был вариантов полон.

     

    Желаю, чтоб удача

    Тебя сопровождала

    На бутерброд с икрой,

    Процентов, чтоб хватало.

  • 12

  • 13

    В День риэлтора удачи

    Вам хочу я пожелать,

    Чтоб приличные проценты

    За работу получать.

     

    Сделок вам желаю классных,

    Чтобы прибыль лишь росла,

    Чтоб любимая работа

    В удовольствие была.

  • 14

  • 15

    День риэлтора встречает Украина!

    В этот праздник поздравляю я тебя.

    Будет жизнь пусть, словно сладкая малина.

    Пусть без сделки не проходит впредь ни дня.

     

    Пусть работа протекает без накладки.

    Все, что в планах есть, желаю успевать.

    Пусть и дома будет так же все в порядке,

    Чтоб улыбкой каждый новый час встречать!

  • 16

  • 17

    Двушку, трёшку, дом кирпичный,

    Всё продашь без лишних слов,

    Ведь риэлтор ты отличный,

    Всем с жильём помочь готов.

     

    Пусть гордится Украина

    Таким грамотным спецом,

    И в большом объёме гривны

    Твоим правят кошельком!

  • 18

  • 19

    С Днем риэлтора! Сделок удачных,

    Дружелюбных клиентов всегда,

    И доходов больших, не пустячных,

    Пусть сияет удачи звезда!

     

    Продаются, сдаются квартиры,

    В центре - ты и довольный клиент,

    Стань крутейшим риэлтором в мире

    И лови свой счастливый момент!

  • 20

  • 21

    С праздником тебя, риэлтор,

    Поздравляю нынче я.

    Спориться пускай работа

    Очень нервная твоя.

     

    Пусть растет процент от сделки,

    Радует пускай клиент,

    Будет честным и надежным

    Пусть всегда твой контрагент.

  • 22

  • 23

    В День риелтора желаю,

    Сделок чтоб было горой,

    Всё что в жизни начинаешь -

    Всё легко прошло с тобой!

     

    Адекватных лишь клиентов,

    И довольных, как всегда,

    Самых радостных моментов,

    Жизни долгой для тебя!

  • 24

  • 25

    С днем риэлтора спешу поздравить я,

    Желаю исполнения задач и планов,

    Легко пусть сделки выполняются всегда,

    Здоровья крепкого и денежной награды.

  • 26

  • 27

    С днем риэлтора поздравить

    От души тебя спешу,

    Больше выгодных контрактов

    Пожелать тебе хочу.

     

    Пусть комиссию клиенты

    Щедро платят, от души,

    Будут пусть твои все сделки

    Выигрышны, хороши.

  • 28

  • 29

    Ты риэлтор - это круто,

    Знаешь где, когда, почем.

    Ты любой отыщешь адрес

    Ночью темной, ясным днем.

     

    Я в твой праздник пожелаю

    Лишь блестящих сделок,

    Премий, бонусов, наград,

    Быть все время первым.

  • 30

  • 31

    Сделок ты король квартирных -

    Обменять, купить продать,

    Чтоб в квартирах славно, мирно

    Мог народ наш проживать.

     

    С Днем риэлтора! Доходов,

    Пусть по-крупному везет,

    Бизнес твой пусть год от года

    Процветает и растет!

  • 32

  • 33

    День риэлтора сегодня.

    Поздравления принимай,

    Только крупные проценты

    Ты за сделки получай.

     

    Пусть сопутствует удача,

    Окрыляет пусть успех,

    Привлекает пусть клиентов

    Твой веселый, звонкий смех.

  • 34

  • 35

    День риэлтора сегодня

    Отмечает все страна.

    Поздравляю в этот праздник

    Я от всей души тебя.

     

    Сделок денежных желаю,

    Счастья личного, успехов,

    Пусть отступят пред напором

    Препоны и помехи.

  • 36

  • 37

    Поздравляю, мой риэлтор,

    С праздником твоим от сердца,

    Мир покупки и продажи

    Отворит в богатство дверцы.

     

    Пусть везет тебя в работе,

    Щедрым будет пусть клиент,

    Ты поймать сумей удачу,

    Верный выхватить момент.

  • 38

Знаменательные события в истории: 9 октября 2019 года

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