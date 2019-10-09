Поздравления с Днем риэлтора Украины 2019: стихи и открытки

1 Желаю море крупных сделок, Без волокиты, переделок, Чтоб продавалось, покупалось, И все успешно получалось. Проценты были высоки, Переговоры коротки, Клиенты выгодны, щедры, А будни сказочно легки!

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3 Желаю трудиться на благо клиента, При этом иметь не плохие проценты, Чтоб с выгодой только свершались дела, Чтоб всюду удача в работе была, Легко покупалось, удачно сдавалось, Всегда продавалось, комфортно менялось, Желаю, чтоб все у вас было окей, Отличной зарплаты и нужных идей!

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5 Продать квартиру без проблем Или в аренду ее сдать - Ты без труда поможешь всем, Ведь ты умеешь убеждать! Ты так квартиру преподашь, Что ее купят за момент! Тебе желаю от продаж Немалый получать процент!

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7 Недвижимость - это прекрасно, Ведь деньги приносит она! Ты лучший риелтор, все ясно, Пусть знает об этом страна! Желаю успехов, везения, И сделок как можно крупней! Пускай же твой дар убеждения Поможет продать все скорей!

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9 Кто поможет сдать жилье, Знает о квартирах все, В своем деле кто герой? Наш риэлтор дорогой! А риэлтор - это ты. Пусть же сбудутся мечты, Возрастет в сто раз доход Не потом, а в этот год!

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11 Обменять недвижимость, Продать или купить, Лишь ты риэлтор сможешь Легко вопрос решить. Тебе в честь Дня риэлтора Хочу я пожелать, Чтоб выгодные сделки Мог ты совершать. Чтоб был процент приличный И был клиент доволен, Чтоб украинский рынок Был вариантов полон. Желаю, чтоб удача Тебя сопровождала На бутерброд с икрой, Процентов, чтоб хватало.

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13 В День риэлтора удачи Вам хочу я пожелать, Чтоб приличные проценты За работу получать. Сделок вам желаю классных, Чтобы прибыль лишь росла, Чтоб любимая работа В удовольствие была.

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15 День риэлтора встречает Украина! В этот праздник поздравляю я тебя. Будет жизнь пусть, словно сладкая малина. Пусть без сделки не проходит впредь ни дня. Пусть работа протекает без накладки. Все, что в планах есть, желаю успевать. Пусть и дома будет так же все в порядке, Чтоб улыбкой каждый новый час встречать!

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17 Двушку, трёшку, дом кирпичный, Всё продашь без лишних слов, Ведь риэлтор ты отличный, Всем с жильём помочь готов. Пусть гордится Украина Таким грамотным спецом, И в большом объёме гривны Твоим правят кошельком!

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19 С Днем риэлтора! Сделок удачных, Дружелюбных клиентов всегда, И доходов больших, не пустячных, Пусть сияет удачи звезда! Продаются, сдаются квартиры, В центре - ты и довольный клиент, Стань крутейшим риэлтором в мире И лови свой счастливый момент!

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21 С праздником тебя, риэлтор, Поздравляю нынче я. Спориться пускай работа Очень нервная твоя. Пусть растет процент от сделки, Радует пускай клиент, Будет честным и надежным Пусть всегда твой контрагент.

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23 В День риелтора желаю, Сделок чтоб было горой, Всё что в жизни начинаешь - Всё легко прошло с тобой! Адекватных лишь клиентов, И довольных, как всегда, Самых радостных моментов, Жизни долгой для тебя!

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25 С днем риэлтора спешу поздравить я, Желаю исполнения задач и планов, Легко пусть сделки выполняются всегда, Здоровья крепкого и денежной награды.

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27 С днем риэлтора поздравить От души тебя спешу, Больше выгодных контрактов Пожелать тебе хочу. Пусть комиссию клиенты Щедро платят, от души, Будут пусть твои все сделки Выигрышны, хороши.

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29 Ты риэлтор - это круто, Знаешь где, когда, почем. Ты любой отыщешь адрес Ночью темной, ясным днем. Я в твой праздник пожелаю Лишь блестящих сделок, Премий, бонусов, наград, Быть все время первым.

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31 Сделок ты король квартирных - Обменять, купить продать, Чтоб в квартирах славно, мирно Мог народ наш проживать. С Днем риэлтора! Доходов, Пусть по-крупному везет, Бизнес твой пусть год от года Процветает и растет!

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33 День риэлтора сегодня. Поздравления принимай, Только крупные проценты Ты за сделки получай. Пусть сопутствует удача, Окрыляет пусть успех, Привлекает пусть клиентов Твой веселый, звонкий смех.

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35 День риэлтора сегодня Отмечает все страна. Поздравляю в этот праздник Я от всей души тебя. Сделок денежных желаю, Счастья личного, успехов, Пусть отступят пред напором Препоны и помехи.

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37 Поздравляю, мой риэлтор, С праздником твоим от сердца, Мир покупки и продажи Отворит в богатство дверцы. Пусть везет тебя в работе, Щедрым будет пусть клиент, Ты поймать сумей удачу, Верный выхватить момент.