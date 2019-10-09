Скачать
Среда, 09.10.2019
Зеленский весь день будет отвечать на вопросы прессы: детали
Зеленский весь день будет отвечать на вопросы прессы: детали
Аваков и посол ФРГ наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений
Аваков и посол ФРГ наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений
Владимир Кличко получил престижную награду в Нью-Йорке
Владимир Кличко получил престижную награду в Нью-Йорке
Пока не готова: 49-летняя супермодель рассказала о материнстве (Фото)
Пока не готова: 49-летняя супермодель рассказала о материнстве (Фото)

День риэлтора 9 октября: красивые поздравления, открытки

Смотрите фото (15)
День риэлтора 9 октября: красивые поздравления, открытки
14:25 Сегодня Телеграф

Пусть в свой праздник работники в сфере недвижимости услышат немало благодарных слов от клиентов, коллег и руководства!

  • 1

    С днем риэлтора спешу поздравить я,

    Желаю исполнения задач и планов,

    Легко пусть сделки выполняются всегда,

    Здоровья крепкого и денежной награды.

  • 2

  • 3

    Продать квартиру без проблем

    Или в аренду ее сдать -

    Ты без труда поможешь всем,

    Ведь ты умеешь убеждать!

     

    Ты так квартиру преподашь,

    Что ее купят за момент!

    Тебе желаю от продаж

    Немалый получать процент!

  • 4

  • 5

    Недвижимость - это прекрасно,

    Ведь деньги приносит она!

    Ты лучший риелтор, все ясно,

    Пусть знает об этом страна!

     

    Желаю успехов, везения,

    И сделок как можно крупней!

    Пускай же твой дар убеждения

    Поможет продать все скорей!

  • 6

  • 7

    Кто поможет сдать жилье,

    Знает о квартирах все,

    В своем деле кто герой?

    Наш риэлтор дорогой!

     

    А риэлтор - это ты.

    Пусть же сбудутся мечты,

    Возрастет в сто раз доход

    Не потом, а в этот год!

  • 8

  • 9

    В День риэлтора удачи

    Вам хочу я пожелать,

    Чтоб приличные проценты

    За работу получать.

     

    Сделок вам желаю классных,

    Чтобы прибыль лишь росла,

    Чтоб любимая работа

    В удовольствие была.

  • 10

  • 11

    Двушку, трёшку, дом кирпичный,

    Всё продашь без лишних слов,

    Ведь риэлтор ты отличный,

    Всем с жильём помочь готов.

     

    Пусть гордится Украина

    Таким грамотным спецом,

    И в большом объёме гривны

    Твоим правят кошельком!

  • 12

  • 13

    С Днем риэлтора! Сделок удачных,

    Дружелюбных клиентов всегда,

    И доходов больших, не пустячных,

    Пусть сияет удачи звезда!

     

    Продаются, сдаются квартиры,

    В центре - ты и довольный клиент,

    Стань крутейшим риэлтором в мире

    И лови свой счастливый момент!

  • 14

  • 15

    С днем риэлтора поздравить

    От души тебя спешу,

    Больше выгодных контрактов

    Пожелать тебе хочу.

     

    Пусть комиссию клиенты

    Щедро платят, от души,

    Будут пусть твои все сделки

    Выигрышны, хороши.

  • 16

  • 17

    С праздником тебя, риэлтор,

    Поздравляю нынче я.

    Спориться пускай работа

    Очень нервная твоя.

     

    Пусть растет процент от сделки,

    Радует пускай клиент,

    Будет честным и надежным

    Пусть всегда твой контрагент.

  • 18

  • 19

    В День риелтора желаю,

    Сделок чтоб было горой,

    Всё что в жизни начинаешь -

    Всё легко прошло с тобой!

     

    Адекватных лишь клиентов,

    И довольных, как всегда,

    Самых радостных моментов,

    Жизни долгой для тебя!

  • 20

  • 21

    Поздравляю с Днём риэлтора Украины. Желаю хватки хищника в своём деле, крупных сделок на условиях большой выгоды, громких успехов на протяжении всей деятельности, чистой и высокой репутации самого лучшего специалиста по недвижимости.

  • 22

  • 23

    Поздравляю с Днем риэлтора Украины! Желаю больших профессиональных успехов, сговорчивых клиентов, огромных сделок и головокружительной прибыли. Будьте настойчивы, храбры, активны и ответственны. Здоровья, крепких нервов, прекрасного настроения и много радости!

  • 24

  • 25

    Поздравляю с Днем риэлтора Украины! Желаю огромного количества благодарных клиентов, растущего благополучия, достойной прибыли, надежных партнеров и отличного настроения. Развивайтесь, выходите на новые рынки, завоевывайте доверие профессионализмом, надежностью и ответственностью!

  • 26

  • 27

    Поздравляю с Днём риэлтора Украины и хочу пожелать удачных сделок, больших перспектив и несомненного профессионализма. Желаю всегда быть в выигрыше, ловить волну счастья, быть вне конкуренции в своём деле и гордиться достижениями в своей жизни.

  • 28

  • 29

    Поздравляю с Днём риэлтора Украины и искренне желаю маленьких и больших побед, удачных и выгодных сделок, прекрасных ежедневных возможностей, блестящего профессионализма и необходимой доли везения для каждого дела. Пусть работа не утомляет, а лишь радует высоким достатком, пусть жизнь считает свои дни в ритме счастья и любви.

Поздравления с Днем риэлтора Украины 2019: стихи и открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Поздравления, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Смс-поздравления, Гифки, 9 октября, День риэлтора 2019, День риэлтора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики рассказали, почему нельзя повторно наполнять пластиковые бутылки
02 Названы продукты, которые сделают вас моложе на 10 лет
03 Гороскоп на завтра, 9 октября 2019: все знаки Зодиака
04 В океане найдено гигантское прозрачное яйцо (Видео)
05 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето врывается в Украину: &quot;теплый&quot; прогноз на 9-10 октября
Бабье лето врывается в Украину: "теплый" прогноз
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Около половины переселенцев могут вернуться домой
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Отводить силы ВСУ от Золотого пока некуда - Костенко
Катастрофическая жара: климатологи предсказывают еще более высокую температуру в будущем
Катастрофическая жара: климатологи предсказывают еще более высокую температуру в будущем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь