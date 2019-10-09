День риэлтора 9 октября: красивые поздравления, открытки

С днем риэлтора спешу поздравить я,
Желаю исполнения задач и планов,
Легко пусть сделки выполняются всегда,
Здоровья крепкого и денежной награды.
Продать квартиру без проблем
Или в аренду ее сдать -
Ты без труда поможешь всем,
Ведь ты умеешь убеждать!
Ты так квартиру преподашь,
Что ее купят за момент!
Тебе желаю от продаж
Немалый получать процент!
Недвижимость - это прекрасно,
Ведь деньги приносит она!
Ты лучший риелтор, все ясно,
Пусть знает об этом страна!
Желаю успехов, везения,
И сделок как можно крупней!
Пускай же твой дар убеждения
Поможет продать все скорей!
Кто поможет сдать жилье,
Знает о квартирах все,
В своем деле кто герой?
Наш риэлтор дорогой!
А риэлтор - это ты.
Пусть же сбудутся мечты,
Возрастет в сто раз доход
Не потом, а в этот год!
В День риэлтора удачи
Вам хочу я пожелать,
Чтоб приличные проценты
За работу получать.
Сделок вам желаю классных,
Чтобы прибыль лишь росла,
Чтоб любимая работа
В удовольствие была.
Двушку, трёшку, дом кирпичный,
Всё продашь без лишних слов,
Ведь риэлтор ты отличный,
Всем с жильём помочь готов.
Пусть гордится Украина
Таким грамотным спецом,
И в большом объёме гривны
Твоим правят кошельком!
С Днем риэлтора! Сделок удачных,
Дружелюбных клиентов всегда,
И доходов больших, не пустячных,
Пусть сияет удачи звезда!
Продаются, сдаются квартиры,
В центре - ты и довольный клиент,
Стань крутейшим риэлтором в мире
И лови свой счастливый момент!
С днем риэлтора поздравить
От души тебя спешу,
Больше выгодных контрактов
Пожелать тебе хочу.
Пусть комиссию клиенты
Щедро платят, от души,
Будут пусть твои все сделки
Выигрышны, хороши.
С праздником тебя, риэлтор,
Поздравляю нынче я.
Спориться пускай работа
Очень нервная твоя.
Пусть растет процент от сделки,
Радует пускай клиент,
Будет честным и надежным
Пусть всегда твой контрагент.
В День риелтора желаю,
Сделок чтоб было горой,
Всё что в жизни начинаешь -
Всё легко прошло с тобой!
Адекватных лишь клиентов,
И довольных, как всегда,
Самых радостных моментов,
Жизни долгой для тебя!
Поздравляю с Днём риэлтора Украины. Желаю хватки хищника в своём деле, крупных сделок на условиях большой выгоды, громких успехов на протяжении всей деятельности, чистой и высокой репутации самого лучшего специалиста по недвижимости.
Поздравляю с Днем риэлтора Украины! Желаю больших профессиональных успехов, сговорчивых клиентов, огромных сделок и головокружительной прибыли. Будьте настойчивы, храбры, активны и ответственны. Здоровья, крепких нервов, прекрасного настроения и много радости!
Поздравляю с Днем риэлтора Украины! Желаю огромного количества благодарных клиентов, растущего благополучия, достойной прибыли, надежных партнеров и отличного настроения. Развивайтесь, выходите на новые рынки, завоевывайте доверие профессионализмом, надежностью и ответственностью!
Поздравляю с Днём риэлтора Украины и хочу пожелать удачных сделок, больших перспектив и несомненного профессионализма. Желаю всегда быть в выигрыше, ловить волну счастья, быть вне конкуренции в своём деле и гордиться достижениями в своей жизни.
Поздравляю с Днём риэлтора Украины и искренне желаю маленьких и больших побед, удачных и выгодных сделок, прекрасных ежедневных возможностей, блестящего профессионализма и необходимой доли везения для каждого дела. Пусть работа не утомляет, а лишь радует высоким достатком, пусть жизнь считает свои дни в ритме счастья и любви.