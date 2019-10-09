День риэлтора 9 октября: красивые поздравления, открытки

1 С днем риэлтора спешу поздравить я, Желаю исполнения задач и планов, Легко пусть сделки выполняются всегда, Здоровья крепкого и денежной награды.

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3 Продать квартиру без проблем Или в аренду ее сдать - Ты без труда поможешь всем, Ведь ты умеешь убеждать! Ты так квартиру преподашь, Что ее купят за момент! Тебе желаю от продаж Немалый получать процент!

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5 Недвижимость - это прекрасно, Ведь деньги приносит она! Ты лучший риелтор, все ясно, Пусть знает об этом страна! Желаю успехов, везения, И сделок как можно крупней! Пускай же твой дар убеждения Поможет продать все скорей!

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7 Кто поможет сдать жилье, Знает о квартирах все, В своем деле кто герой? Наш риэлтор дорогой! А риэлтор - это ты. Пусть же сбудутся мечты, Возрастет в сто раз доход Не потом, а в этот год!

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9 В День риэлтора удачи Вам хочу я пожелать, Чтоб приличные проценты За работу получать. Сделок вам желаю классных, Чтобы прибыль лишь росла, Чтоб любимая работа В удовольствие была.

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11 Двушку, трёшку, дом кирпичный, Всё продашь без лишних слов, Ведь риэлтор ты отличный, Всем с жильём помочь готов. Пусть гордится Украина Таким грамотным спецом, И в большом объёме гривны Твоим правят кошельком!

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13 С Днем риэлтора! Сделок удачных, Дружелюбных клиентов всегда, И доходов больших, не пустячных, Пусть сияет удачи звезда! Продаются, сдаются квартиры, В центре - ты и довольный клиент, Стань крутейшим риэлтором в мире И лови свой счастливый момент!

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15 С днем риэлтора поздравить От души тебя спешу, Больше выгодных контрактов Пожелать тебе хочу. Пусть комиссию клиенты Щедро платят, от души, Будут пусть твои все сделки Выигрышны, хороши.

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17 С праздником тебя, риэлтор, Поздравляю нынче я. Спориться пускай работа Очень нервная твоя. Пусть растет процент от сделки, Радует пускай клиент, Будет честным и надежным Пусть всегда твой контрагент.

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19 В День риелтора желаю, Сделок чтоб было горой, Всё что в жизни начинаешь - Всё легко прошло с тобой! Адекватных лишь клиентов, И довольных, как всегда, Самых радостных моментов, Жизни долгой для тебя!

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21 Поздравляю с Днём риэлтора Украины. Желаю хватки хищника в своём деле, крупных сделок на условиях большой выгоды, громких успехов на протяжении всей деятельности, чистой и высокой репутации самого лучшего специалиста по недвижимости.

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23 Поздравляю с Днем риэлтора Украины! Желаю больших профессиональных успехов, сговорчивых клиентов, огромных сделок и головокружительной прибыли. Будьте настойчивы, храбры, активны и ответственны. Здоровья, крепких нервов, прекрасного настроения и много радости!

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25 Поздравляю с Днем риэлтора Украины! Желаю огромного количества благодарных клиентов, растущего благополучия, достойной прибыли, надежных партнеров и отличного настроения. Развивайтесь, выходите на новые рынки, завоевывайте доверие профессионализмом, надежностью и ответственностью!

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27 Поздравляю с Днём риэлтора Украины и хочу пожелать удачных сделок, больших перспектив и несомненного профессионализма. Желаю всегда быть в выигрыше, ловить волну счастья, быть вне конкуренции в своём деле и гордиться достижениями в своей жизни.

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