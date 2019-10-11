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Красивые поздравления с Днем рождения в прозе на 11 октября

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Красивые поздравления с Днем рождения в прозе на 11 октября
08:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

По натуре вы оптимист, однако в вас сохранилось чисто юношеское легкомыслие.

Вы очень умны, хорошо образованны и способны обмениваться с коллегами творческими мыслями. Ваши энтузиазм, доброта и обаяние неизменно привлекают окружающих.

Вы способны оригинально мыслить и судить обо всем, не полагаясь на мнение окружающих. В сочетании с вашей предприимчивостью и стремлением к свободе эта привычка к осмыслению и анализу позволяет вам выстраивать масштабные концепции и планы и бороться за их осуществление.

Вы обаятельны и хорошо разбираетесь в человеческой психологии. Поэтому вам нетрудно найти общий язык с самыми разными людьми и решить сложные житейские проблемы. Ваше умение убеждать и организаторские способности, несомненно, помогут вам добиться успеха.

У многих людей, родившихся в этот день, характерно мужские качества совмещаются с чисто женскими, — например, независимость с чувствительностью.

Присущая вам от природы утонченность свидетельствует о вашем хорошем вкусе и о любви к комфорту и роскоши. Когда этот эстетизм соединяется со страстью к познанию, ваша уверенность в собственных силах заметно возрастает. 

При ваших лидерских наклонностях и дипломатичности вы можете работать сообща и быть надежным членом команды. Однако вам следует избегать стрессовых ситуаций, которые неизбежно возникают, когда вы становитесь скрытным, расчетливым и пытаетесь манипулировать людьми.

 

Поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать каждый день находить своё счастье, а оно может быть как в простых мелочах, например, в улыбке любимого человека или в кружке вкусного чая, так и в больших свершениях жизни, например, в грандиозной поездке куда-то или в смене твоего имиджа. И неважно, чем именно ты надумаешь заниматься в этот год своей жизни, главное, чтобы тебя уверенно можно было считать счастливым человеком — от самых пяток до кончиков волос! Успехов, любви, творчества, уверенности, удачи и радости!

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

***

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

Пусть этот день рождения тебе принесет столько радости, сколько звезд на ночном небе. Пусть все твои мечты, даже самые невероятные, сбываются, а каждый день жизни будет наполнен счастливыми секундами, незабываемыми мгновениями и очень яркими впечатлениями.

***

Желаю, чтобы в твоей душе всегда было равновесие, а гармония с окружающим миром делает твою жизнь легкой и счастливой. Пускай переживания будут только любовными, а страдания и разочарования не присутствуют в твоем сердце вовсе. Желаю, стабильности в жизни, чтобы в ней постоянным были и достаток, и благополучие, и счастье. Пускай сбывается и осуществляется все самое заветное и искренне желаемое. С днем рождения!

Оригинальные поздравления с Днем рождения

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

***

Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы все начинания сопровождали вдохновение и успех. Пусть все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в собственных силах и поддержка близких людей станут неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла Вашему дому!

С днем рождения! Сегодня твой день, как, впрочем, и неделя, и месяц, и вся жизнь. Поэтому и желания пусть исполняются, независимо от даты на календаре. Здоровья, счастья, любви, понимания и всеобщего внимания. Успехов, везения, ярких событий. Богатства — как денежного, так и душевного. Гармонии, стойкости и «неубиваемости»!

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