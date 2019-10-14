День украинского казачества 2019: поздравления на украинском языке, открытки

1 У День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці від щирого серця хочу побажати вам міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Хай береже вас від усіляких бід Свята Богородиця.

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3 Нехай щастя, любов, достаток і взаєморозуміння назавжди оселяться у вашому домі. Нехай вам завжди буде куди повернутися, а День українського козацтва запам'ятається як радісний і такий, що викликає гордість!

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5 Дорогі наші козаки! У це радісне й урочисте свято бажаю вам бути у відмінній формі, завжди прагнути нових вершин, заробляти багато грошей і любити всією душею. Нехай ваша любов і ніжність повернуться до вас сторицею! Нехай сила, мужність, відвага, чесність і цілеспрямованість будуть вашими головними якостями у житті!

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7 Дорогі чоловіки! Вітаю із Днем українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати небувалі вершини, впевнено йти до своєї мрії, залишатися вірними своїм цілям при будь-якому розкладі життя, сподіватися тільки на краще і вірити в свою удачу.

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9 Любі наші чоловіки, вітаємо вас із Днем українського козацтва! Завжди будьте нашими захисниками, підтримкою й опорою! Нехай робота буде в радість, відпочинок – зі смаком, а в будь-якій важливій справі на вас чекатиме перемога!

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11 Зі святом козачим тебе я вітаю! Відваги, любові щиро бажаю! Хай буде все добре, здійсняться всі мрії! У серці хай тепляться світлі надії! І ще побажаю я щастя й добра. Усім нам безхмарного тільки життя! Будь мужнім і гідним держави своєї, Відважний нащадок країни всієї!

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13 Із Днем козачества я привітаю! Добра та щастя тобі побажаю! Мужнім і сильним будь, Батьківщину свою не забудь! Від біди Україну оберігай, Це наш мальовничий чудовий край! Щоб любувалися ми ним завжди, Щоб не стрічали війни та біди! Веселим, відважним, поважним будь! Миру Вкраїні ти роздобудь!

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15 Дозвольте привітати вас зі святом! Чоловікам у День українського козацтва хочеться побажати плідної праці на благо нашої Батьківщини, воїнам - сили, мужності та героїзму! Нехай фортуна посміхається, душі українців наповнюють добром, милосердям та щирістю! Натхнення вам і досягнень на благо Вітчизни!

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17 Нехай Пресвята Богородиця протегує українським чоловікам! Давайте звернемося до неї за допомогою про захист! Нехай із вами буде віра й натхнення! Незважаючи на те, що славні дні Запорізької Січі залишилися у далекому минулому, козацтво існує й сьогодні. Прагніть до свободи та незалежного життя!

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19 Козацтво - це українська демократія, втілення прагнення нашого народу на самовираження і національний суверенітет. Напевно, у глибині душі кожен чоловік - козак. Він - воїн, борець за мир та свободу. Швидкої перемоги й міцного козацького здоров'я! Нехай ваша воля буде непохитною! Ідіть до перемоги! Нехай ваш патріотичний український дух допоможе подолати усі негаразди та перешкоди!

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21 У День козака я побажаю козацької богатирської сили! Шкарпетки тобі не подарую, а булаву вручу. Щоб ти був сильним і крутим, веселим, геніальним! Нехай твоя половинка буде доброю, чуйною, начальство - прихильним, діти - слухняними, а сусіди - добрими й ненудними. Відмінного настрою справжньому козакові! Оптимізму й мирного життя на усіх фронтах!

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23 Бажаю перемагати й жити щасливо! Нехай жінки стріляють у бік справжнього козака гарними очима та важкою артилерією! Будь не тільки козаком, але й чуйним лицарем! Даруй свою харизму і тепло оточуючим! Удачі, креативу і грошей! Завжди лідируй по життю!

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25 Нехай у твоєму гаманці, козаче, завжди хрустять купюри! Бажаю, щоб дружина кохала, плекала, дбала, пестила, даремно не пиляла. Нехай зайвий раз смски не шле. І телефонує тільки з приводу. Удачі - без краю! Любові - без меж! Життя - без похмілля й перепою!

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27 Дорогий козаче! Бери лопату: бажаю, щоб тобі підвищили зарплату. Нехай життя стане для тебе чудовим раєм! Живи, не сумуй, щастя у свою оселю якомога швидше забирай!

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29 Шановні козаки! Сьогодні хочеться від душі побажати вам заступництва Божої Матінки! У наші дні козаки - це воїни-чоловіки не у шароварах, а зі зброєю у руках, які змушені воювати за мир та свободу наших громадян. Інші чоловіки також уособлюють козаків, тому що є нащадками славного козацького роду. І беруть на себе відповідальність за плідну працю на благо країни. Усі ми так чи інакше прагнемо до свободи й незалежності. Так нехай же так і станеться: ми знайдемо мир і спокій. Зі святом вас, дорогі козаки! Слава Україні!

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31 Вітаю із Днем козацтва та захисника Вітчизни! Цей день і сьогодні демонструє славні козацькі традиції. Мужності вам і героїзму! Нехай наших захисників оберігає від усього поганого Божа Матінка. І наші землі будуть вільними. У нашій багатовіковій українській історії вистачало воїн, гіркота, сліз... На жаль, із цим доводиться стикатися і сьогодні. Багато матерів втратили синів, дружини не дочекалися чоловіків, діти залишилися без батька. Нехай духовні цінності стануть оберегом нашої нації! Здоров'я, радості, тепла, сонця й світла у кожній родині! Нехай робота на благо українського народу буде плідною! Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра й натхнення! А небесне заступництво Пресвятої Богородиці хай посилає невгасиме світло віри, об'єднує нас і допомагає в успішних починання на користь Батьківщини.

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33 14 жовтня - знаменна дата, яка символізує зв'язок поколінь. День українського козацтва нерозривно пов'язаний із Покровою. Пресвята Богородиця - покровителька славного козацького війська. Мати Божа - заступниця всього українського народу. Давайте помолимося до неї й попросимо про допомогу. Щоб прийшов мир, перемогло добро та милосердя. Попросимо її про гідне щасливе майбутнє для наших дітей. Нехай на українців зійде благодать, а душі наповняться всепрощенням, щирістю та радістю!