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Красивые поздравления с днем рождения 19 октября: проза и открытки

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Красивые поздравления с днем рождения 19 октября: проза и открытки
07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Рожденные 19 октября - независимые, волевые и достаточно известные личности, которые оживляют окружающий мир.

Такие люди слишком высоко ценят себя и чересчур прямолинейно подходят к жизни. Поскольку им присущ дух соревновательности, они не только любят участвовать в различных состязаниях, но и способны искусственно создавать конфликтную ситуацию даже там, где этого не требовалось. Постоянной темой их жизни являются беспрестанные поиски правды, поэтому они испытывают неприязнь к скрытым мотивам, изощренным эмоциональным манипуляциям и молчаливому наказанию. Люди, чей день рождения 19 октября, имеют тенденцию взрываться в порыве гнева, но после того как буря уляжется, они не таят злобы и готовы к примирению. Возможно, движущей силой их раздражительного характера является желание, как уже было сказано выше, проливать истинный свет на вещи или, что еще вернее, проливать свет правды на объект их интереса.

Не слишком развитые личности, рожденные 19 октября нередко опасаются, что их подноготная будет известна всем. В этом смысле они могут занимать оборонительную позицию и даже стать параноиками, пытаясь спрятаться от публичного обозрения. Однако в моменты своего триумфа они способны полностью избавиться от своих страхов и ложного стыда, подобно тому, как торжествует человек, боявшийся высоты и покоривший самую высокую вершину. В этом смысле их победа над собственной стеснительностью или сосредоточенностью на самом себе будет гораздо сильнее, чем у других людей.

В некоторых случаях рожденные 19 октября могут исчезнуть из поля зрения окружающих, улучшить свое мастерство, а затем снова появиться и иметь еще больший успех. Однако во время подобного исчезновения люди, чей день рождения 19 октября, могут оказаться в состоянии застоя или начать вести настолько неадекватный образ жизни, что многие из них никогда не смогут вернуться к прежним занятиям.

Какие люди, чей знак зодиака 19 октября? Они бывают хорошими друзьями и верными членами семьи, но, имея свободную душу, они будут испытывать вполне законное негодование при первых попытках привязать их к дому. На самом деле в них могут проснуться бунтарские чувства, если их до этого довести. Зачастую, рожденные 19 октября весьма критически относятся к своим близким, а иногда их жесткие слова могут ранить гораздо глубже, чем они думают, так как их мнение имеет большой вес.

Рожденным 19 октября не стоит пытаться разрушить свою оборонительную реакцию, в частности, на мотивы и действия. Им также следует избегать слишком большой власти над близкими людьми, например, не считать себя "лучшим другом", а не просто "хорошим другом". Периодическое принятие второстепенного положения и второстепенной роли, даже получение удовольствие от этого – большой прогресс в духовном развитии рожденных в этот день.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения! Желаю ослепительной душевной красоты, неувядающей любви, искренних и понимающих людей, семейного благополучия, большого достатка и каждодневного успеха. Ясного неба, жизни в радости, надежных друзей и огромного счастья!

Самые лучшие поздравления с Днем рождения

Всем сердцем я поздравляю тебя с днём рождения. Желаю невероятной жизненной силы, положительно заряженной энергии, уверенности в себе и несомненного благополучия в жизни. Пусть успех тебя ожидает и в работе, и в творчестве, пусть искренность имеет место и в отношениях, и в чувствах.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы задуманные мечты осуществились, а амбиции с каждым прожитым днем только приумножались. Чтобы солнце светило всегда в твоей душе, а с лица не сходила очаровательная улыбка. Чтобы только слезы радости катились по твоим щекам, а адреналин бурлил в крови только от счастливых событий.

Поздравляю с днем рожденья! Пусть удача неотступно следует за тобой. Пусть счастье накроет тебя, здоровье будет крепким, а достаток всегда живет в твоем доме. Творческого вдохновения и крутого подъема по карьерной лестнице! Желаю в семье любви, терпения, улыбок, верности и доброты, восторга! Пусть сбудутся твои заветные желания, а глаза искрятся огнем побед.

От всей души поздравляю с днем рождения. Желаю богатырского здоровья, исполнения самых сокровенных желаний и безоблачного счастья. Пусть окружающие радуют искренностью, доброжелательностью и признанием, а над головой всегда сияет теплое и ослепительное солнце. Ура!

Спешу поздравить тебя с днем рождения и пожелать всего самого наилучшего! Будь всегда на высоте и стремись к лучшему, пусть близкие всегда будут рядом с тобой, пусть удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а любовь пусть всегда хранится в твоем сердце!

Поздравления с Днем рождения в прозе

Желаю тебе, чтобы каждый новый день начинался со смеха и приятных воспоминаний, чтобы жизненный путь украшала только синяя птица удачи, чтобы круг друзей становился все ближе и шире, а все невероятные планы претворялись в реальность!

С праздником! Желаю, чтобы в мыслях и сердце царило добро, цели легко достигались, денежки текли рекой, здоровье только прибавлялось, жизнь имела яркие краски, словно картины великих художников. Желаю, чтобы копилка приятных воспоминаний пополнялась изо дня в день и никогда не опустошалась!

С днем рождения! Желаю, чтоб грусть была только светлой, удача сопутствовала на протяжении жизненного пути, здоровье никогда не подводило, кошелек никогда не был пуст, любовь всегда воодушевляла на подвиги, а родные и близкие согревали в нелегкий час и не теряли доверия. А также желаю всего того, чего не хватает для ощущения счастья каждый день. Так что наполни грудь свежим воздухом и принимай всё хорошее, что летит в твой огород.

Оригинальные поздравления с Днем рождения

Поздравляю с днём рождения! Пусть будет на душе твоей всегда спокойно, в сердце поселится любовь и счастье, в доме - тёплая, светлая атмосфера и полное благосостояние. Пусть удача ждёт в пути, в работе - прибыль, в каждой цели - успех. Красота пусть окружает, солнце светит в небесах и для тебя всё складывается наилучшим образом.

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