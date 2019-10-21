Красивые поздравления с днем рождения на 21 октября в прозе и открытках

Вы умеете общаться с самыми разными людьми, и эта коммуникабельность — одно из ваших основных достоинств.

Вы обаятельны и на редкость умны. Вам очень нравится разрабатывать планы и проекты: таким образом вы оттачиваете свой интеллект и не даете ему расслабиться.

Вы легко приспосабливаетесь к обстоятельствам. Однако вы — человек крайне эмоциональный и постоянно испытываете напряжение, а значит, вам надо оберегать нервную систему от перегрузок.

Вы красноречивы, тактичны и умеете устанавливать нужные контакты. Вас интересует новейшая информация, вы охотно делитесь полученными сведениями, и эти качества окажутся очень кстати, если вы станете преподавателем. Фактически, все ваши способности могли бы полностью реализоваться именно в сфере образования.

Не удивительно, что вы также любите окружать себя красивыми, стильными и изысканными вещами.

Иногда вы кажетесь беспечным и легкомысленным человеком, но время от времени вами овладевает упрямство. Когда вас волнует та или иная тема, вы с удовольствием участвуете в дискуссиях. Вы умеете решать сложные проблемы, тратя на них силы и придумывая нестандартные ходы.

Но если вы утрачиваете этот интеллектуальный стимул, то начинаете обращать внимание на самые заурядные явления, и ваш творческий потенциал расходуется попусту.

А ведь вы — человек честолюбивый, с явными лидерскими наклонностями, и не должны отклоняться от намеченной цели. Старайтесь также не проявлять особой властности в отношениях с подчиненными.

С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

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Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

Поздравляю с днем рождения! Желаю веселья, вкуса к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успеха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть в этот день настроение будет безмятежным и солнечным, как теплый весенний день! А проблемы и неприятности навсегда уйдут с жизненного пути... А в честь светлого праздника пусть осуществится самое сокровенное желание. Счастья, любви и понимания с близкими.

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Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца.

С днем рождения! Желаю неискоренимого оптимизма, внутренней уверенности, личной независимости, неизменного успеха, карьерного роста, крепкого духа, материального благополучия, бодрого настроения. Пусть по жизни сопутствуют удача, радость и любовь!

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Хочу поздравить с днем рожденья и пожелать добра, любви, здоровья, мира, преуспевать во всех начинаниях, а еще чтобы деньги водились. Желаю яркой жизни, чтобы новый день не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в работе, а в доме — уюта и тепла.

Желаю, чтобы в твоей душе всегда было равновесие, а гармония с окружающим миром делает твою жизнь легкой и счастливой. Пускай переживания будут только любовными, а страдания и разочарования не присутствуют в твоем сердце вовсе. Желаю, стабильности в жизни, чтобы в ней постоянным были и достаток, и благополучие, и счастье. Пускай сбывается и осуществляется все самое заветное и искренне желаемое. С днем рождения!

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Всё, что хочется пожелать в этот день, — это чтобы сбывалось то, о чём мечтается перед сном. Чтобы были здоровы и счастливы самые близкие люди. Чтобы друзья поддерживали в трудную минуту, а радовались вместе — в светлую. Пусть следующий год будет полон улыбок и слез от смеха. Желаю побольше памятных событий!