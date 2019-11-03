Самые лучшие поздравления с Днем рождения папе в стихах и открытках

Пусть судьба перед тобой.

На работе и в быту.

Я желаю без конца.

Самые лучшие праздничные поздравления с Днем рождения папе - самому сильному, доброму и любимому.

В этом и есть земное счастье!

Коль что случится — я с тобой,

Папуля, будь здоров и счастлив.

Ты — самый лучший, мой родной.

Тебя сегодня поздравляю!

Я вся в тебя пошла точь в точь,

Но, пап, тебя я обожаю.

Возможно, я не ангел дочь,

Прости, что я невыносима.

Ты — образец, ты — гордость, сила.

Мужчина лучший для меня,

Ты — главный в семье, ты бесценный наш клад!

Тебя, мой родной, от души с днем рожденья!

Дорог и тропинок, побед и наград.

Еще впереди ведь так много свершений,

Иди без помех к самым ярким мечтам.

Друзья пусть тебя никогда не подводят.

Пусть будут беседы всегда по душам.

Пусть будут здоровье, удача и бодрость,

Пусть будет всегда в твоем сердце покой.

Ты самый хороший на целой планете!

Но мне повезло несказанно с тобой —

Отличных отцов не так много на свете,

Чтоб их тебе на всё хватало!

То, что душа весь день желала.

Чтоб каждый вечер приносил

И чтоб крепчало лишь здоровье!

Жизнь согревала, как огнем,

Чтобы и счастьем, и любовью

Не то, что в рюмочке по сто,

Пусть в день рожденья будет то,

Ждёт всегда, во всём успех!

Пусть тебе всё удаётся,

Жизнь, чтоб сказкою была!

Буду слать я бесконечно

В день рождения, сердечно,

Счастья я тебе желаю!

От души я поздравляю,

Это ты, папуля мой!

Папа, я тебя люблю!

Папа! Будь всегда здоровым,

С днем рожденья, папа мой,

Силы будут пусть всегда,

Пусть успех с тобой пребудет,

Не грустил и не ворчал.

Чтобы с мамой не ругался,

И с улыбкой день встречал,

Чтоб всегда ты высыпался

А люди лишь хорошие встречаются.

Пусть все легко и просто получается,

Оптимистом быть, а не иначе.

Долгих лет, здоровья и удачи,

И желаю силы и терпения,

Тепла в доме я желаю,

Не грусти ты никогда.

Пусть во всём везёт всегда,

День не будет пусть тоскливый.

Папа, будь всегда счастливый,

Каждый день и миг — счастливым,

Будь здоровым и любимым,

Долгой жизни я тебе!

И желаю, без сомненья,

Ну а глаза чтоб от счастья светились.

Чтоб все печали стороной обходили,

Чтоб твоя жизнь интересной была.

Я очень прошу, ты себя береги!

Тебе я желаю здоровья, любви.

С днем рождения тебя, дорогой!

23

Мой папа любимый, хочу, чтоб ты знал:

Я так благодарна, что ты воспитал.

Спасибо за то, что меня не корил,

Спасибо за то, что мне жизнь подарил.

Спасибо за то, что делами спасал,

Спасибо за то, что советы давал.

Спасибо за то, что и рядом ты был.

Спасибо за то, что все силы вложил.

Желаю здоровья... Здоровья тебе!

Спасибо за то, что ты есть на земле.