Самые лучшие поздравления с Днем рождения папе в стихах и открытках

Самые лучшие праздничные поздравления с Днем рождения папе - самому сильному, доброму и любимому.
Поздравляю с днем рожденья
В мире лучшего отца.
Сил, здоровья и терпенья
Я желаю без конца.
Пусть дела идут успешно
На работе и в быту.
Жизнь пускай скорей исполнит
Давнюю твою мечту.
Море перспектив откроет
Пусть судьба перед тобой.
Счастья и тепла желаю,
Дорогой папуля мой.
Мужчина лучший для меня,
Ты — образец, ты — гордость, сила.
Герой сегодняшнего дня,
Прости, что я невыносима.
Возможно, я не ангел дочь,
Но, пап, тебя я обожаю.
Я вся в тебя пошла точь в точь,
Тебя сегодня поздравляю!
Ты — самый лучший, мой родной.
Папуля, будь здоров и счастлив.
Коль что случится — я с тобой,
В этом и есть земное счастье!
Отличных отцов не так много на свете,
Но мне повезло несказанно с тобой —
Ты самый хороший на целой планете!
Пусть будет всегда в твоем сердце покой.
Пусть будут здоровье, удача и бодрость,
Пусть будут беседы всегда по душам.
Друзья пусть тебя никогда не подводят.
Иди без помех к самым ярким мечтам.
Еще впереди ведь так много свершений,
Дорог и тропинок, побед и наград.
Тебя, мой родной, от души с днем рожденья!
Ты — главный в семье, ты бесценный наш клад!
Пусть в день рожденья будет то,
Что поднимает настроение.
Не то, что в рюмочке по сто,
А пожеланья, поздравления!
Желаю, папа, с каждым днем
Чтобы и счастьем, и любовью
Жизнь согревала, как огнем,
И чтоб крепчало лишь здоровье!
Чтоб каждый вечер приносил
То, что душа весь день желала.
И столько свежих, новых сил,
Чтоб их тебе на всё хватало!
Самый лучший, дорогой —
Это ты, папуля мой!
От души я поздравляю,
Счастья я тебе желаю!
В день рождения, сердечно,
Буду слать я бесконечно
Тебе тёплые слова...
Жизнь, чтоб сказкою была!
Пусть тебе всё удаётся,
Пусть душа твоя смеётся,
Слышен будет добрый смех,
Ждёт всегда, во всём успех!
С днем рожденья, папа мой,
Самый лучший и родной,
Самый смелый, самый сильный,
Добрый, умный и красивый!
Папа! Будь всегда здоровым,
В настроении веселом.
«С днем рожденья!» — прокричу.
Папа, я тебя люблю!
Папа, дорогой, любимый,
С днем рождения, родной!
Пусть идут болезни мимо
Самой дальней стороной.
Чтоб всегда ты высыпался
И с улыбкой день встречал,
Чтобы с мамой не ругался,
Не грустил и не ворчал.
Пусть успех с тобой пребудет,
Силы будут пусть всегда,
Пусть хоть маленькое чудо
Происходит иногда!
Папа, поздравляю с днем рождения
И желаю силы и терпения,
Долгих лет, здоровья и удачи,
Оптимистом быть, а не иначе.
Пусть все легко и просто получается,
А люди лишь хорошие встречаются.
С днем рождения поздравляю,
Всего лучшего желаю!
Папа, будь всегда счастливый,
День не будет пусть тоскливый.
Пусть во всём везёт всегда,
Не грусти ты никогда.
Тепла в доме я желаю,
Крепко тебя обнимаю!
Поздравляю с днем рожденья,
Лучший папа на Земле.
И желаю, без сомненья,
Долгой жизни я тебе!
Будь здоровым и любимым,
Будь веселым, заводным,
Каждый день и миг — счастливым,
Сильным, бодрым, молодым!
Папа любимый, милый, родной,
С днем рождения тебя, дорогой!
Тебе я желаю здоровья, любви.
Я очень прошу, ты себя береги!
Также желаю успехов, добра.
Чтоб твоя жизнь интересной была.
Чтоб все печали стороной обходили,
Ну а глаза чтоб от счастья светились.
Мой папа любимый, хочу, чтоб ты знал:
Я так благодарна, что ты воспитал.
Спасибо за то, что меня не корил,
Спасибо за то, что мне жизнь подарил.
Спасибо за то, что делами спасал,
Спасибо за то, что советы давал.
Спасибо за то, что и рядом ты был.
Спасибо за то, что все силы вложил.
Желаю здоровья... Здоровья тебе!
Спасибо за то, что ты есть на земле.
Папа мой — прекрасней всех!
Очень я люблю твой смех,
За советом — лишь к тебе,
Доверяю как себе.
Родненький, здоровым будь,
А про седину забудь,
В день рождения пляши,
Отрывайся от души,
К счастью пусть ведет дорога,
Радостей пусть будет много
У папулечки родного.