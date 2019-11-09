Классные поздравления с днем рождения в стихах на 9 ноября

Мы подготовили красивые пожелания с днем рождения, которые помогут подобрать вам нужные слова.

Скорпионы, родившиеся в этот день, — мечтатели, увлеченные всем странным, таинственным, неизвестным и непознанным. Тончайшая интуиция — краеугольный камень вашего существования. Вы настолько чувствительны к невидимым вибрациям окружающего мира, что легко воспринимаете то, чего другие даже не замечают. Однако ни чувствительность, ни врожденная одухотворенность не остановят вас от решительных действий, если вы сочтете их необходимыми.

Рожденные 9 ноября рано или поздно должны столкнуться с эмоциональной неустойчивостью. Взлеты и падения можно выровнять за счет сбалансированной диеты и активных физических упражнений, несомненную пользу принесут также занятия йогой и медитацией. Что касается еды, то может возникнуть необходимость снизить потребление пищи янь (особенно мясных продуктов) и перейти на преимущественно вегетарианскую диету. Активные виды деятельности, связанные с достижением конкретных целей (гимнастика, альпинизм, серфинг и пр.), придутся рожденным 9 ноября по вкусу. Важен хороший сон, но его не стоит использовать в качестве бега от реальности.

Люди, родившиеся 9 ноября, сталкиваются с сильным искушением посвятить себя сиюминутности, всевозможным земным наслаждениям, заняться неустанным поиском эмпирических высот. Они часто полностью находятся во власти удовольствия, которому предаются в данный момент, и поэтому недостаточно осознают, какие темные силы могут действовать за их спиной. Для тех, кто родился в этот день, самая важная и потенциально благодатная задача — смело посмотреть себе в глаза, а также научиться направлять свои недюжинные таланты и бьющую через край энергию в конструктивное и созидательное русло. Искушение, как таковое, проходит красной нитью через жизнь тех, кто родился 9 ноября, выдвигая перед ними такие трудноразрешимые дилеммы, как соотношение воспитания и зрелого опыта, общественной и личной морали и другие.

Поздравления

Как огромное космическое пространство, пусть счастье твое будет таким же бесконечным, сколько в нем звезд, желаю столько же радостных событий, успешных начинаний, приятных жизненных сюрпризов. Пусть со Дня рождения воплощаются все сокровенные желания, исполнит звездные мечты, подарит энергию космоса и невероятную свободу чувств, стремлений и поступков.

Пусть сложится все у тебя в судьбе, как в детской старой сказке: добро всегда одолевает зло, все старания вознаграждаются половиной царства, а мечты, даже самые фантастические, воплощаются в жизнь. С днем рождения!

Я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пожелать простого человеческого счастья и неземной любви. Пусть на тебя всегда неожиданно нападают деньги, и не вздумай отбиваться. Пусть твои желания плачут от твоих возможностей, и не кидайся их успокаивать. Пусть твои цели сами тебя догоняют, а мечты обалдевают от твоих фантазий. Я желаю тебе испытать невероятные подъемы и такие успехи, от которых дух захватит.

С днем рождения! От всей души поздравляю тебя! Желаю тебе здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. Сколько в тебе положительной энергии и человеческих достоинств!!! Твоя интуиция и обаяние, делает тебя особенной. У тебя очень много других замечательных качеств. Береги все это. Оставайся всегда таким же душевным человеком! Пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы этот список только пополнялся. Желаю тебе ЛЮБВИ, Любви с большой буквы. Любви взаимной, Любви чистой, Любви красивой и , конечно же, СЧАСТЛИВОЙ!!!!

А пусть сегодня подует ветер добрых перемен и ярким светом счастья прольются в твоей жизни лучи солнца. С днём рождения тебя. Желаю не знать, что такое «невозможно» и «больно», желаю сохранять покой души и надежду сердца, желаю не торопиться жить, а наслаждаться каждой подаренной минутой счастья, каждым мигом любви, добра и красоты.

Говорят, что долгая и счастливая жизнь, строится на мудрых поступках. Поэтому пожелаю Тебе, чтобы хороших поступков было больше и мудрость процветала!

Говорят, что скромность украшает, а я желаю, чтоб этой скромности в твоей жизни было поменьше. Пусть нескромным будет твое счастье, и, конечно же, доход, пусть бурной и совсем не скромной будет любовь, и сегодняшние подарки пусть также будут нескромными.

Ты же знаешь, что не только в день рождения, но и в любой другой день я желаю тебе только от чистого сердца и очень искренне всего самого прекрасного и жизнерадостного!!! Любви, ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний и творческих свершений! С Днем Рождения!

Поздравляю с днем рождения! Желаю алмазного здоровья, светлых и солнечных дней, успехов во всех начинаниях и делах, финансовой стабильности и независимости, семейного уюта и тепла, мира в душе и любви в сердце.

Желаю тебе дожить до ста лет, пусть мотор в твоей груди работает без перебоев и без ремонтов, пусть жизнь твоя будет широкой и ровной трассой без ухабов и рытвин. Желаю также, чтоб не заносило тебя на крутых поворотах, чтобы ты всегда крепко держал руль своей жизни в твердых руках. Удачной и счастливой тебе дороги!

Поздравляю тебя с днем рождения и желаю цвести, как роза, как тюльпан, всегда быть такой же нежной, как их лепестки. Чтобы жизнь в тебе била ключом, а лучше вулканом. Будь сильной и могучей, как сосна, чтобы тебе были нипочем ни ураган, ни шторм, ни сильный холод, ни зной. Живи, не зная гроз и бед, хотя бы еще 100 лет!