Красивые поздравления с днем рождения в прозе на 15 декабря

Люди, родившиеся 15 декабря знак зодиака Стрелец, имеют очень богатое воображение, не ограниченное никакими рамками. Любая, на первый взгляд нелепая мысль, по их мнению, имеет право на существование. И благодаря своему упорству и хорошей ориентировке в ситуации, иногда им удается достичь невозможного, что еще больше подстегивает их неуемную фантазию. Достигнуть высокой должности для них не составляет труда, больше усилий они затрачивают, пытаясь удержаться на ней. Их равнодушие к проблемам окружающих, и забота лишь о собственном благосостоянии служат им препятствие на пути достижения цели. Иногда нужно остановиться и выждать, подчиняясь обстоятельствам, и удовольствоваться достигнутым, проявив себя с лучшей стороны в настоящих делах.
Люди, рожденные 15 декабря знак зодиака Стрелец, очень коммуникабельны и активно участвуют в общественной жизни и в жизни своей семьи, друзей и коллег. Причем их участие не всегда носит позитивный характер. Им нужно вкладывать в свои действия больше доброты и понимания, иначе они не смогут добиться большего в этой жизни.
Оптимизм, излучаемый людьми, рожденными 15 декабря знак зодиака Стрелец, притягивает к ним друзей и знакомых, поскольку заряд положительной энергии передается их собеседникам, вселяя в них уверенность и хорошее настроение. Они легки и открыты в общении, и окружающие чувствуют себя свободно в их присутствии. Они очень ценят высокие душевные качества в посторонних, хотя сами не соответствуют этим критериям. Но и в других людях они могут разглядеть то, чего в действительности нет. Им не стоит так слепо полагаться на первое впечатление, возможно оно не соответствует действительности. Особенно им нужно опасаться мошенничества в финансовой сфере, где их может ожидать разрушительный финал.
Однако, обычно те, кто родился 15 декабря знак зодиака Стрелец, верят в успех собственных начинаний и часто это является единственным источником их благополучного завершения. Поскольку их уверенность в верности выбранного пути помогает им продвинуться вперед. В этом не было бы ничего плохого, если бы не возможность утратить чувство реальности и способность к объективной оценке ситуации. Но это не очень-то их заботит. В глубине души они законченные фаталисты.
И предпочитают не бороться против подвохов судьбы, не принимая во внимание то, что если удача отвернулась от них, это может означать, что судьба подталкивает их к каким-то действиям. Им легче начать все заново, чем переделывать старое, пытаясь привести его в пригодное состояние. Для некоторых ситуаций такая позиция представляет собой верное решение, но иногда бывает нужно проявить некоторую инициативу. Прежде чем браться за новый проект, нужно все-таки доделать предыдущее.
Поздравления
Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
Прими мои поздравления с днем рождения! В твой лучший день хочу пожелать самого лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь!
С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
С Днём Рождения! Пусть в твоей жизни всегда светит Солнце! Пусть оно прогонит все тучи и грозы! Никогда не забывай о своих друзьях и родных! Пусть всё плохое забудется, а хорошее умножится! Живи, люби, мечтай, сегодня твой день! Пусть исполнятся все твои мечты!
Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!
Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!
От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!
Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.
С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!
С особым чувством в день рождения хочу пожелать тебе счастливых лет, радости, здоровья, побед и продвижения по службе! Желаю тебе, чтобы все сбывалось, чтобы тебя нашли крылья славы, а твое имя оказалось в ряду великих деятелей всей Земли!
Поздравляю тебя с этим чудесным праздником — с днем рождения! Желаю каждый день улыбаться, просыпаться с хорошим настроением, наслаждаться жизнью и с полной уверенностью в себе бежать навстречу заветным мечтам.
С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!
Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днём рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя всё будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.