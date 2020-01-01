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Красивые детские поздравления с Новым 2020 годом

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Красивые детские поздравления с Новым 2020 годом
08:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Налетаем и выбираем детские поздравления с Новым годом 2020!

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    Подарите своему маленькому чаду красивое новогоднее поздравление. Не знаете какие слова выбрать? Не беда, ведь этот пост с детскими поздравлениями с Новым годом — это то, что вам нужно! 

     

    Новый год, Новый год,

    Дружно встанем в хоровод,

    Будем петь и веселиться,

    До утра нам всем не спиться,

    Празднует вовсю народ,

    Потому, что Новый год!

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  • 3

    По дороге тройка мчится —

    Очень скоро всё случится:

    Праздник, шутки, фейерверк

    И задорный детский смех!

     

    С нетерпеньем дети ждут,

    Час, когда часы пробьют,

    Час, когда он к ним придёт —

    Славный, добрый Новый год!

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    В Новый Год совсем не просто

    Притворяться слишком взрослым,

    Если хочется конфет

    Независимо от роста.

     

    Если хочется сюрпризов,

    Исполнения капризов,

    И загадок новогодних,

    И подарков, лучших в жизни.

     

    Всё приносит Новый Год,

    Приглашения не ждёт,

    Так давайте веселиться,

    Встанем дружно в хоровод.

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    Бенгальские огни горят,

    Грустить сегодня не велят,

    Ведь, как ты встретишь Новый год,

    Так он потом: весь-весь пройдет!

     

    Сегодня: смейся, улыбайся,

    К друзьям скорее собирайся,

    Шути, играй, танцуй и пой,

    А Дед Мороз — рядом с тобой!

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  • 9

    С Новым годом! Елочка кружится,

    А на ней мигают огоньки,

    У детишек радостные лица —

    Повторяют песни и стихи,

    Дедушку Мороза ждут ребятки,

    Веселятся, водят хоровод,

    Ждут подарков, угощений сладких,

    Чуда, что вот-вот произойдет.

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    Лапкой моет котик нос —

    Значит, ждёт гостей он!

    Милый дедушка Мороз,

    Приходи скорее!

     

    Ждёт тебя усатый кот,

    Ждут тебя ребятки,

    Наступает Новый год

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    Новогодние чудеса:

    В центре — елочка-краса,

    Вокруг елки — хоровод,

    Радуется весь народ!

     

    Все поют, и все играют,

    С Новым годом — поздравляют,

    Дарят яркие подарки,

    От улыбок, смеха — жарко!

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  • 15

    Под снегом елочке тепло,

    Ее метелью замело...

    Пришел в тот лес

    Наш Дед Мороз,

    Увидел он среди берез,

    Красавицу колючую,

    Зеленую пахучую,

    Решил, что именно она,

    Украсит Новый год, сполна!

    На сани елку положил,

    На праздник детский поспешил!

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  • 17

    Если будешь ты мечтать —

    Сбудется желанье,

    Если Новый год встречать,

    То уж вместе с нами!

     

    Будем мы касаться звёзд,

    Будем веселиться,

    Будем хохотать до слёз,

    Танцевать, резвиться!

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  • 19

    Загадочное время,

    Волшебный яркий день,

    Нам, в Новый год, поверьте,

    Всех поздравлять — не лень!

     

    Мы весело танцуем,

    Мы весело поем,

    И всем желаем счастья,

    И всех мы в гости ждем!

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    Я ловлю снежинку взглядом —

    Загадать желанье надо,

    Чтоб на Новый год ко мне

    Волшебство пришло во сне,

    Чтобы феи в платьях нежных

    Танцевали в вихрях снежных,

    Чтоб их палочка в руке

    Подарило счастье мне!

Поздравления с Новым годом Белой Металлической Крысы 2020: проза и открытки

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