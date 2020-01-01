Красивые детские поздравления с Новым 2020 годом

1 Подарите своему маленькому чаду красивое новогоднее поздравление. Не знаете какие слова выбрать? Не беда, ведь этот пост с детскими поздравлениями с Новым годом — это то, что вам нужно! Новый год, Новый год, Дружно встанем в хоровод, Будем петь и веселиться, До утра нам всем не спиться, Празднует вовсю народ, Потому, что Новый год!

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3 По дороге тройка мчится — Очень скоро всё случится: Праздник, шутки, фейерверк И задорный детский смех! С нетерпеньем дети ждут, Час, когда часы пробьют, Час, когда он к ним придёт — Славный, добрый Новый год!

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5 В Новый Год совсем не просто Притворяться слишком взрослым, Если хочется конфет Независимо от роста. Если хочется сюрпризов, Исполнения капризов, И загадок новогодних, И подарков, лучших в жизни. Всё приносит Новый Год, Приглашения не ждёт, Так давайте веселиться, Встанем дружно в хоровод.

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7 Бенгальские огни горят, Грустить сегодня не велят, Ведь, как ты встретишь Новый год, Так он потом: весь-весь пройдет! Сегодня: смейся, улыбайся, К друзьям скорее собирайся, Шути, играй, танцуй и пой, А Дед Мороз — рядом с тобой!

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9 С Новым годом! Елочка кружится, А на ней мигают огоньки, У детишек радостные лица — Повторяют песни и стихи, Дедушку Мороза ждут ребятки, Веселятся, водят хоровод, Ждут подарков, угощений сладких, Чуда, что вот-вот произойдет.

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11 Лапкой моет котик нос — Значит, ждёт гостей он! Милый дедушка Мороз, Приходи скорее! Ждёт тебя усатый кот, Ждут тебя ребятки, Наступает Новый год

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13 Новогодние чудеса: В центре — елочка-краса, Вокруг елки — хоровод, Радуется весь народ! Все поют, и все играют, С Новым годом — поздравляют, Дарят яркие подарки, От улыбок, смеха — жарко!

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15 Под снегом елочке тепло, Ее метелью замело... Пришел в тот лес Наш Дед Мороз, Увидел он среди берез, Красавицу колючую, Зеленую пахучую, Решил, что именно она, Украсит Новый год, сполна! На сани елку положил, На праздник детский поспешил!

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17 Если будешь ты мечтать — Сбудется желанье, Если Новый год встречать, То уж вместе с нами! Будем мы касаться звёзд, Будем веселиться, Будем хохотать до слёз, Танцевать, резвиться!

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19 Загадочное время, Волшебный яркий день, Нам, в Новый год, поверьте, Всех поздравлять — не лень! Мы весело танцуем, Мы весело поем, И всем желаем счастья, И всех мы в гости ждем!

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