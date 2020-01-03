Рождество 2020: душевные поздравления своими словами, открытки

1 Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.

2 Поздравляю со Светлым праздником — Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, близкие ― счастливы и здоровы. Желаю только добра, и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись!

3 С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

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5 Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

6 Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!

7 Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

8 Поздравляем с Рождеством! Пусть Вам всегда звезды светят ярко, пусть Ангел помогает и направляет в пути. Пусть в жизни окружает доброта и счастье. И чтобы в жизни чудеса случались, а главные мечты — осуществлялись!

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10 Сегодня светлый, добрый праздник! Всем пожелать я хочу в этот день, чтобы в сердцах ваших всегда жило добро, чтобы души ваши были согреты любовью. Пусть Ангелы укрывают вас своими крыльями, защищая от всех бед, невзгод и печалей, хранят вас и ваших близких от болезней и зла. Света и мира вам! С рождеством Христовым!

11 Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

12 От всей души поздравляю с этим светлым праздником! Пусть в доме царит мир, любовь и понимание, а любые ненастья обходят стороной! Желаю добра и процветания!

13 За окнами царит волшебство. Настал светлый, чудесный праздник, который вносит в дом радость, благодать и доброту. В этот удивительный день я со всей искренностью хочу пожелать тебе достатка, мира и гармонии, душевного спокойствия, ясности и идиллии. Пусть звезды будут благосклонны к тебе, а волшебство Рождества поможет твоим мечтам обрести реальность. С Рождеством Христовым, не переставай верить в чудеса!

14 Желаю, чтобы восхождение Вифлеемской звезды и рождение Христа принесло в Вашу жизнь всё только самое доброе, светлое и теплое. Чтобы Ангел-Хранитель всегда подсказывал верный путь и уберегал от грусти, печалей, невзгод. А дом Ваш пусть всегда будет полной чашей, наполненной уютом, добром и спокойствием. С Рождеством Христовым!