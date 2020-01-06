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Понедельник, 06.01.2020
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Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках

Смотрите фото (14)
Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
09:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этой подборке поздравлений вы сможете выбрать удобный формат поздравлений для своих родных.

  • 1

    Поздравляем с Рождеством!

    Счастье пусть заходит в дом,

    Пусть живется сладко,

    Ровненько да гладко.

     

    Пусть пребудут чудеса,

    Радость пусть горит в глазах,

    Пусть исполнятся мечты.

    Все, что загадаешь ты!

  • 2

  • 3

    Пусть будут радости простые,

    И вдохновляют вновь и вновь

    На жизнь и на дела благие

    Надежда, Вера и Любовь.

     

    Пусть ангел крыльями прикроет

    И защитит ваш славный дом.

    Сердца согреет добрый праздник,

    Вас поздравляю с Рождеством!

  • 4

  • 5

    Я поздравляю с Рождеством Христовым.

    Пусть принесет Господь уют в ваш светлый дом,

    Будьте счастливыми, всегда будьте здоровы,

    Пускай заполнится вокруг вас всё добром!

     

    Желаю радости, приятных лишь мгновений,

    Чтоб отводил от вас Господь печаль и зло.

    Желаю множества различных достижений,

    Чтоб на душе было спокойно и тепло!

  • 6

    С Рождеством вас поздравляем,

    Счастья, радости желаем.

    Мира, света, теплоты...

    Пусть сбываются мечты!

     

    Пусть Господь хранит от бед,

    От невзгод, и от ненастья...

    Ангел с неба даст совет

    И наполнит сердце счастьем!

  • 7

  • 8

    В день Христова Рождества

    Благодати вам желаю.

    Пусть небесная звезда

    Вас в пути оберегает.

     

    Среди всех земных дорог

    Озаряет ту, что нужно.

    И ведет за руку Бог,

    Вера — спутницею служит!

  • 9

    С Рождеством Христовым!

    Нежности, надежды,

    Крепкого здоровья,

    Дел всегда успешных!

     

    Радостных событий,

    Ярких начинаний,

    Череду открытий,

    Сбывшихся желаний!

     

    Лишь удачных будней,

    Дней простых и светлых,

    Жизнь счастливой будет —

    Пусть поможет небо!

  • 10

    Вот и снова Рождество,

    С ним приходит волшебство.

    Душу свету ты открой,

    Ангел будет пусть с тобой.

     

    Пусть любовь тебя согреет,

    Зло войти в дом не сумеет.

    В сердце радость сохраняй

    И надежду не теряй!

  • 11

  • 12

    Я в светлый праздник Рождества

    Желаю счастья и добра!

    Чтоб в доме мир был и уют,

    Ломился стол от вкусных блюд.

     

    Пусть Бог от бед вас бережет,

    И счастье в вашу жизнь придет.

    Пусть Ангелы вас охраняют,

    И радость сердце наполняет!

  • 13

  • 14

    Через расстоянья и границы

    Перед днём Христова Рождества

    Хочется взглянуть в родные лица

    И сказать хорошие слова!

     

    Верю горячо, что с Новым годом

    Новое прекрасное грядёт,

    Станет мир добрей, теплей погода,

    Множество чудес произойдёт!

     

    Счастье к вам придёт, я точно знаю,

    Пусть зима морозна, снег глубок!

    В этот светлый праздник всем желаю

    Радости, любви! Храни вас Бог!

  • 15

    Ночь Рождества уж за окном.

    Мы в эту ночь, конечно, ждем,

    Чтоб нас хранили небеса,

    А в жизни были чудеса.

     

    Так пусть в душе покой случится,

    И счастье в каждый дом стучится,

    Не будет войн на белом свете,

    И не болеют наши дети!

     

    Пусть люди зла не совершают,

    Друг другу чаще доверяют.

    Пусть Бог в сердцах наших живет

    И пусть по жизни нас ведет!

  • 16

    С Рождеством вас, дорогие

    Мои близкие, родные!

    Пусть вас счастье окружает,

    Вас любовью озаряет.

     

    И волшебные мгновения

    Дарят Вам пусть восхищенье

    И, конечно, теплоту,

    Сказки детской простоту!

     

    Пусть исполнятся желания.

    Пусть душевная компания

    С вами будет в Рождество,

    Будет сказочно, тепло!

  • 17

    В христианский добрый праздник,

    В день святого Рождества,

    Пусть на небе светит ярко

    Путеводная звезда!

     

    Пускай ангелы Господни

    Оградят Вас от невзгод,

    Пусть счастливым и удачным

    Будет этот светлый год!

    В чудесный вечер Рождества

    Я всем желаю волшебства!

    Пусть счастье, радость и любовь

    Согреют ваши души вновь!

     

    Пусть в эту сказочную ночь

    Уйдут из дома ссоры прочь.

    Добро, уют придут в ваш дом,

    Одарят всех своим теплом!

Красивые поздравления с Рождеством 2020: в прозе, стихах, смс и открытках

Поздравления со светлым и теплым праздником Рождества 2020 в стихах

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