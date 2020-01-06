Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках

1 Поздравляем с Рождеством! Счастье пусть заходит в дом, Пусть живется сладко, Ровненько да гладко. Пусть пребудут чудеса, Радость пусть горит в глазах, Пусть исполнятся мечты. Все, что загадаешь ты!

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3 Пусть будут радости простые, И вдохновляют вновь и вновь На жизнь и на дела благие Надежда, Вера и Любовь. Пусть ангел крыльями прикроет И защитит ваш славный дом. Сердца согреет добрый праздник, Вас поздравляю с Рождеством!

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5 Я поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть принесет Господь уют в ваш светлый дом, Будьте счастливыми, всегда будьте здоровы, Пускай заполнится вокруг вас всё добром! Желаю радости, приятных лишь мгновений, Чтоб отводил от вас Господь печаль и зло. Желаю множества различных достижений, Чтоб на душе было спокойно и тепло!

6 С Рождеством вас поздравляем, Счастья, радости желаем. Мира, света, теплоты... Пусть сбываются мечты! Пусть Господь хранит от бед, От невзгод, и от ненастья... Ангел с неба даст совет И наполнит сердце счастьем!

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8 В день Христова Рождества Благодати вам желаю. Пусть небесная звезда Вас в пути оберегает. Среди всех земных дорог Озаряет ту, что нужно. И ведет за руку Бог, Вера — спутницею служит!

9 С Рождеством Христовым! Нежности, надежды, Крепкого здоровья, Дел всегда успешных! Радостных событий, Ярких начинаний, Череду открытий, Сбывшихся желаний! Лишь удачных будней, Дней простых и светлых, Жизнь счастливой будет — Пусть поможет небо!

10 Вот и снова Рождество, С ним приходит волшебство. Душу свету ты открой, Ангел будет пусть с тобой. Пусть любовь тебя согреет, Зло войти в дом не сумеет. В сердце радость сохраняй И надежду не теряй!

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12 Я в светлый праздник Рождества Желаю счастья и добра! Чтоб в доме мир был и уют, Ломился стол от вкусных блюд. Пусть Бог от бед вас бережет, И счастье в вашу жизнь придет. Пусть Ангелы вас охраняют, И радость сердце наполняет!

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14 Через расстоянья и границы Перед днём Христова Рождества Хочется взглянуть в родные лица И сказать хорошие слова! Верю горячо, что с Новым годом Новое прекрасное грядёт, Станет мир добрей, теплей погода, Множество чудес произойдёт! Счастье к вам придёт, я точно знаю, Пусть зима морозна, снег глубок! В этот светлый праздник всем желаю Радости, любви! Храни вас Бог!

15 Ночь Рождества уж за окном. Мы в эту ночь, конечно, ждем, Чтоб нас хранили небеса, А в жизни были чудеса. Так пусть в душе покой случится, И счастье в каждый дом стучится, Не будет войн на белом свете, И не болеют наши дети! Пусть люди зла не совершают, Друг другу чаще доверяют. Пусть Бог в сердцах наших живет И пусть по жизни нас ведет!

16 С Рождеством вас, дорогие Мои близкие, родные! Пусть вас счастье окружает, Вас любовью озаряет. И волшебные мгновения Дарят Вам пусть восхищенье И, конечно, теплоту, Сказки детской простоту! Пусть исполнятся желания. Пусть душевная компания С вами будет в Рождество, Будет сказочно, тепло!