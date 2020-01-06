Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках

Поздравляем с Рождеством!
Счастье пусть заходит в дом,
Пусть живется сладко,
Ровненько да гладко.
Пусть пребудут чудеса,
Радость пусть горит в глазах,
Пусть исполнятся мечты.
Все, что загадаешь ты!
Пусть будут радости простые,
И вдохновляют вновь и вновь
На жизнь и на дела благие
Надежда, Вера и Любовь.
Пусть ангел крыльями прикроет
И защитит ваш славный дом.
Сердца согреет добрый праздник,
Вас поздравляю с Рождеством!
Я поздравляю с Рождеством Христовым.
Пусть принесет Господь уют в ваш светлый дом,
Будьте счастливыми, всегда будьте здоровы,
Пускай заполнится вокруг вас всё добром!
Желаю радости, приятных лишь мгновений,
Чтоб отводил от вас Господь печаль и зло.
Желаю множества различных достижений,
Чтоб на душе было спокойно и тепло!
С Рождеством вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Мира, света, теплоты...
Пусть сбываются мечты!
Пусть Господь хранит от бед,
От невзгод, и от ненастья...
Ангел с неба даст совет
И наполнит сердце счастьем!
В день Христова Рождества
Благодати вам желаю.
Пусть небесная звезда
Вас в пути оберегает.
Среди всех земных дорог
Озаряет ту, что нужно.
И ведет за руку Бог,
Вера — спутницею служит!
С Рождеством Христовым!
Нежности, надежды,
Крепкого здоровья,
Дел всегда успешных!
Радостных событий,
Ярких начинаний,
Череду открытий,
Сбывшихся желаний!
Лишь удачных будней,
Дней простых и светлых,
Жизнь счастливой будет —
Пусть поможет небо!
Вот и снова Рождество,
С ним приходит волшебство.
Душу свету ты открой,
Ангел будет пусть с тобой.
Пусть любовь тебя согреет,
Зло войти в дом не сумеет.
В сердце радость сохраняй
И надежду не теряй!
Я в светлый праздник Рождества
Желаю счастья и добра!
Чтоб в доме мир был и уют,
Ломился стол от вкусных блюд.
Пусть Бог от бед вас бережет,
И счастье в вашу жизнь придет.
Пусть Ангелы вас охраняют,
И радость сердце наполняет!
Через расстоянья и границы
Перед днём Христова Рождества
Хочется взглянуть в родные лица
И сказать хорошие слова!
Верю горячо, что с Новым годом
Новое прекрасное грядёт,
Станет мир добрей, теплей погода,
Множество чудес произойдёт!
Счастье к вам придёт, я точно знаю,
Пусть зима морозна, снег глубок!
В этот светлый праздник всем желаю
Радости, любви! Храни вас Бог!
Ночь Рождества уж за окном.
Мы в эту ночь, конечно, ждем,
Чтоб нас хранили небеса,
А в жизни были чудеса.
Так пусть в душе покой случится,
И счастье в каждый дом стучится,
Не будет войн на белом свете,
И не болеют наши дети!
Пусть люди зла не совершают,
Друг другу чаще доверяют.
Пусть Бог в сердцах наших живет
И пусть по жизни нас ведет!
С Рождеством вас, дорогие
Мои близкие, родные!
Пусть вас счастье окружает,
Вас любовью озаряет.
И волшебные мгновения
Дарят Вам пусть восхищенье
И, конечно, теплоту,
Сказки детской простоту!
Пусть исполнятся желания.
Пусть душевная компания
С вами будет в Рождество,
Будет сказочно, тепло!
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
В чудесный вечер Рождества
Я всем желаю волшебства!
Пусть счастье, радость и любовь
Согреют ваши души вновь!
Пусть в эту сказочную ночь
Уйдут из дома ссоры прочь.
Добро, уют придут в ваш дом,
Одарят всех своим теплом!