Скачать
Вторник, 07.01.2020
Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке
Итоги дня 6 января: годовщина получения Томоса, Австралия в огне и ситуация на Ближнем востоке
Венесуэльский кризис: США готовятся к расширению санкций
Венесуэльский кризис: США готовятся к расширению санкций
Ястремская не сумела пробиться во второй круг Брисбена
Ястремская не сумела пробиться во второй круг Брисбена
7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
7 января - приметы и обряды на Рождество Христово

Рождество 2020: красивые поздравления с Рождеством Христовым в стихах и открытках

Смотрите фото (13)
Рождество 2020: красивые поздравления с Рождеством Христовым в стихах и открытках
09:53 Сегодня Телеграф

Рождество – светлый праздник для всех Христиан!

  • 1

    С Рождеством вас, дорогие

    Мои близкие, родные!

    Пусть вас счастье окружает,

    Вас любовью озаряет.

     

    И волшебные мгновения

    Дарят Вам пусть восхищенье

    И, конечно, теплоту,

    Сказки детской простоту!

     

    Пусть исполнятся желания.

    Пусть душевная компания

    С вами будет в Рождество,

    Будет сказочно, тепло!

  • 2

    В христианский добрый праздник,

    В день святого Рождества,

    Пусть на небе светит ярко

    Путеводная звезда!

     

    Пускай ангелы Господни

    Оградят Вас от невзгод,

    Пусть счастливым и удачным

    Будет этот светлый год!

  • 3

    В чудесный вечер Рождества

    Я всем желаю волшебства!

    Пусть счастье, радость и любовь

    Согреют ваши души вновь!

     

    Пусть в эту сказочную ночь

    Уйдут из дома ссоры прочь.

    Добро, уют придут в ваш дом,

    Одарят всех своим теплом!

  • 4

  • 5

    Снег тихонько над землей кружится,

    Ангелы благую весть несут:

    Рождество Христово в дом стучится,

    С ним и счастье, и любовь придут!

     

    Поздравляю с праздником волшебным,

    Мира и добра желаю вам.

    Будет пусть ваш дом уютным, светлым

    И открытым радостным вестям!

  • 6

    С праздником вас, с Рождеством!

    Счастье пусть придет в ваш дом.

    С ним — достаток и уют,

    А проблемы пусть уйдут.

     

    Пусть в семье все будет гладко,

    А в делах во всех — порядка,

    Пусть случится с вами чудо,

    И все лучшее пусть будет!

  • 7

  • 8

    Снежок блестит и стелется,

    На улице бело,

    Нам принесла метелица

    Христово Рождество.

     

    Пусть небушко не хмурится,

    Сияет пусть оно,

    И будет, как на улице,

    В душе у вас бело!

     

    Звездой, в ночи сияющей,

    Пускай любовь ведет.

    Прощать всех обижающих

    Душа не устает.

     

    На всех дорогах жизненных

    Пусть вас Христос хранит.

    Любовь его пречистая

    Пускай вас осенит!

  • 9

    Поздравляю с Рождеством,

    Пусть наполнит праздник дом,

    Будет пусть в душе тепло,

    И спокойно, и светло,

    Все забыть обиды надо,

    Мир — вот лучшая награда,

    В жизнь открыть листочек новый

    В праздник — Рождество Христово!

  • 10

    Поздравляю с Рождеством!

    Ангел пусть приносит в дом

    Счастье, радость и покой,

    Будет пусть Господь с тобой.

    Веру в чудо не теряй,

    Злобу в сердце не впускай.

  • 11

  • 12

    В этот день Христос родился,

    Мир надеждой озарился,

    В небесах зажглась звезда,

    Что укажет путь всегда.

     

    Я желаю в Рождество

    Только лучшего всего,

    Пусть Господь оберегает,

    Жизнь покоем наполняет.

  • 13

    Поздравляю с Рождеством,

    Пусть добро наполнит дом,

    Разливается повсюду

    Волшебство, тепло и чудо!

     

    Пусть Христос в прекрасный час

    От обид спасет всех нас

    И рукой своей укроет

    От опасности и горя!

  • 14

    В день Рождества Христова

    Примите поздравления!

    Желаю вам здоровья,

    Улыбок и везения.

     

    Желаю мира, счастья,

    Любви, добра, тепла,

    Чтоб добрых вам сюрпризов

    Судьба преподнесла!

  • 15

    Зажигает небо свечи,

    Предвещая торжество.

    Будет радость бесконечной.

    Поздравляю с Рождеством!

     

    В вихре праздничных событий

    Пусть сбываются мечты,

    Вера в чудо пробудится

     

Рождество Христово 2020: душевные поздравления для самых близких, открытки

Теплые поздравления с Рождеством Христовым 2020 в стихах и прозе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Праздник, Рождество, Поздравления, Рождество Христово, 2020, Поздравления с Рождеством, Поздравления с Рождеством Христовым, Рождество 2020, Поздравления с Рождеством 2020, Поздравления с Рождеством Христовым 2020, Рождество Христово 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
02 Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания счастья и семейного тепла
03 Визит Меркель к Путину: чего ожидает Украина
04 Правда ли что антиперспирант способен спровоцировать развитие рака?
05 Теперь Адель не узнать: фото похудевший певицы, которые вы точно не видели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Решения нет, точка&quot;: США не планируют уходить из Ирака
США не планируют уходить из Ирака
&quot;В мире неспокойно&quot;: президент Бразилии может отказаться от участия в форме в Давосе
Болсонару может отказаться от участия в форме в Давосе
&quot;Украденное Рождество&quot;: прогноз погоды на 7 января
"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
Лунное затмение 10-11 января 2020 года: что категорически нельзя делать в эти дни
Лунное затмение 10-11 января 2020 года: что категорически нельзя делать в эти дни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь