Рождество 2020: красивые поздравления с Рождеством Христовым в стихах и открытках

1 С Рождеством вас, дорогие Мои близкие, родные! Пусть вас счастье окружает, Вас любовью озаряет. И волшебные мгновения Дарят Вам пусть восхищенье И, конечно, теплоту, Сказки детской простоту! Пусть исполнятся желания. Пусть душевная компания С вами будет в Рождество, Будет сказочно, тепло!

2 В христианский добрый праздник, В день святого Рождества, Пусть на небе светит ярко Путеводная звезда! Пускай ангелы Господни Оградят Вас от невзгод, Пусть счастливым и удачным Будет этот светлый год!

3 В чудесный вечер Рождества Я всем желаю волшебства! Пусть счастье, радость и любовь Согреют ваши души вновь! Пусть в эту сказочную ночь Уйдут из дома ссоры прочь. Добро, уют придут в ваш дом, Одарят всех своим теплом!

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5 Снег тихонько над землей кружится, Ангелы благую весть несут: Рождество Христово в дом стучится, С ним и счастье, и любовь придут! Поздравляю с праздником волшебным, Мира и добра желаю вам. Будет пусть ваш дом уютным, светлым И открытым радостным вестям!

6 С праздником вас, с Рождеством! Счастье пусть придет в ваш дом. С ним — достаток и уют, А проблемы пусть уйдут. Пусть в семье все будет гладко, А в делах во всех — порядка, Пусть случится с вами чудо, И все лучшее пусть будет!

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8 Снежок блестит и стелется, На улице бело, Нам принесла метелица Христово Рождество. Пусть небушко не хмурится, Сияет пусть оно, И будет, как на улице, В душе у вас бело! Звездой, в ночи сияющей, Пускай любовь ведет. Прощать всех обижающих Душа не устает. На всех дорогах жизненных Пусть вас Христос хранит. Любовь его пречистая Пускай вас осенит!

9 Поздравляю с Рождеством, Пусть наполнит праздник дом, Будет пусть в душе тепло, И спокойно, и светло, Все забыть обиды надо, Мир — вот лучшая награда, В жизнь открыть листочек новый В праздник — Рождество Христово!

10 Поздравляю с Рождеством! Ангел пусть приносит в дом Счастье, радость и покой, Будет пусть Господь с тобой. Веру в чудо не теряй, Злобу в сердце не впускай.

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12 В этот день Христос родился, Мир надеждой озарился, В небесах зажглась звезда, Что укажет путь всегда. Я желаю в Рождество Только лучшего всего, Пусть Господь оберегает, Жизнь покоем наполняет.

13 Поздравляю с Рождеством, Пусть добро наполнит дом, Разливается повсюду Волшебство, тепло и чудо! Пусть Христос в прекрасный час От обид спасет всех нас И рукой своей укроет От опасности и горя!

14 В день Рождества Христова Примите поздравления! Желаю вам здоровья, Улыбок и везения. Желаю мира, счастья, Любви, добра, тепла, Чтоб добрых вам сюрпризов Судьба преподнесла!