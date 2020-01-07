Рождество 2020: красивые поздравления с Рождеством Христовым в стихах и открытках

С Рождеством вас, дорогие
Мои близкие, родные!
Пусть вас счастье окружает,
Вас любовью озаряет.
И волшебные мгновения
Дарят Вам пусть восхищенье
И, конечно, теплоту,
Сказки детской простоту!
Пусть исполнятся желания.
Пусть душевная компания
С вами будет в Рождество,
Будет сказочно, тепло!
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
В чудесный вечер Рождества
Я всем желаю волшебства!
Пусть счастье, радость и любовь
Согреют ваши души вновь!
Пусть в эту сказочную ночь
Уйдут из дома ссоры прочь.
Добро, уют придут в ваш дом,
Одарят всех своим теплом!
Снег тихонько над землей кружится,
Ангелы благую весть несут:
Рождество Христово в дом стучится,
С ним и счастье, и любовь придут!
Поздравляю с праздником волшебным,
Мира и добра желаю вам.
Будет пусть ваш дом уютным, светлым
И открытым радостным вестям!
С праздником вас, с Рождеством!
Счастье пусть придет в ваш дом.
С ним — достаток и уют,
А проблемы пусть уйдут.
Пусть в семье все будет гладко,
А в делах во всех — порядка,
Пусть случится с вами чудо,
И все лучшее пусть будет!
Снежок блестит и стелется,
На улице бело,
Нам принесла метелица
Христово Рождество.
Пусть небушко не хмурится,
Сияет пусть оно,
И будет, как на улице,
В душе у вас бело!
Звездой, в ночи сияющей,
Пускай любовь ведет.
Прощать всех обижающих
Душа не устает.
На всех дорогах жизненных
Пусть вас Христос хранит.
Любовь его пречистая
Пускай вас осенит!
Поздравляю с Рождеством,
Пусть наполнит праздник дом,
Будет пусть в душе тепло,
И спокойно, и светло,
Все забыть обиды надо,
Мир — вот лучшая награда,
В жизнь открыть листочек новый
В праздник — Рождество Христово!
Поздравляю с Рождеством!
Ангел пусть приносит в дом
Счастье, радость и покой,
Будет пусть Господь с тобой.
Веру в чудо не теряй,
Злобу в сердце не впускай.
В этот день Христос родился,
Мир надеждой озарился,
В небесах зажглась звезда,
Что укажет путь всегда.
Я желаю в Рождество
Только лучшего всего,
Пусть Господь оберегает,
Жизнь покоем наполняет.
Поздравляю с Рождеством,
Пусть добро наполнит дом,
Разливается повсюду
Волшебство, тепло и чудо!
Пусть Христос в прекрасный час
От обид спасет всех нас
И рукой своей укроет
От опасности и горя!
В день Рождества Христова
Примите поздравления!
Желаю вам здоровья,
Улыбок и везения.
Желаю мира, счастья,
Любви, добра, тепла,
Чтоб добрых вам сюрпризов
Судьба преподнесла!
Зажигает небо свечи,
Предвещая торжество.
Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!
В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится