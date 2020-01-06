Короткие СМС поздравления с Рождеством Христовым

1 С Рождеством вас поздравляем, Счастья, радости желаем. Мира, света, теплоты... Пусть сбываются мечты! Пусть Господь хранит от бед, От невзгод, и от ненастья... Ангел с неба даст совет И наполнит сердце счастьем!

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3 С Рождеством Христовым! Нежности, надежды, Крепкого здоровья, Дел всегда успешных! Радостных событий, Ярких начинаний, Череду открытий, Сбывшихся желаний! Лишь удачных будней, Дней простых и светлых, Жизнь счастливой будет — Пусть поможет небо!

4 Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.

5 Поздравляем с Рождеством! Пусть Вам всегда звезды светят ярко, пусть Ангел помогает и направляет в пути. Пусть в жизни окружает доброта и счастье. И чтобы в жизни чудеса случались, а главные мечты — осуществлялись!

6 Поздравляю со Светлым праздником — Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, близкие ― счастливы и здоровы. Желаю только добра, и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись!

7 Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

8 С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

9 В день Христова Рождества Благодати вам желаю. Пусть небесная звезда Вас в пути оберегает. Среди всех земных дорог Озаряет ту, что нужно. И ведет за руку Бог, Вера — спутницею служит!

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11 Вот и снова Рождество, С ним приходит волшебство. Душу свету ты открой, Ангел будет пусть с тобой. Пусть любовь тебя согреет, Зло войти в дом не сумеет. В сердце радость сохраняй И надежду не теряй!

12 Я в светлый праздник Рождества Желаю счастья и добра! Чтоб в доме мир был и уют, Ломился стол от вкусных блюд. Пусть Бог от бед вас бережет, И счастье в вашу жизнь придет. Пусть Ангелы вас охраняют, И радость сердце наполняет!

13 В христианский добрый праздник, В день святого Рождества, Пусть на небе светит ярко Путеводная звезда! Пускай ангелы Господни Оградят Вас от невзгод, Пусть счастливым и удачным Будет этот светлый год!

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15 В чудесный вечер Рождества Я всем желаю волшебства! Пусть счастье, радость и любовь Согреют ваши души вновь! Пусть в эту сказочную ночь Уйдут из дома ссоры прочь. Добро, уют придут в ваш дом, Одарят всех своим теплом!

16 С праздником вас, с Рождеством! Счастье пусть придет в ваш дом. С ним — достаток и уют, А проблемы пусть уйдут. Пусть в семье все будет гладко, А в делах во всех — порядка, Пусть случится с вами чудо, И все лучшее пусть будет!