Короткие СМС поздравления с Рождеством Христовым

С Рождеством вас поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Мира, света, теплоты...
Пусть сбываются мечты!
Пусть Господь хранит от бед,
От невзгод, и от ненастья...
Ангел с неба даст совет
И наполнит сердце счастьем!
С Рождеством Христовым!
Нежности, надежды,
Крепкого здоровья,
Дел всегда успешных!
Радостных событий,
Ярких начинаний,
Череду открытий,
Сбывшихся желаний!
Лишь удачных будней,
Дней простых и светлых,
Жизнь счастливой будет —
Пусть поможет небо!
Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.
Поздравляем с Рождеством! Пусть Вам всегда звезды светят ярко, пусть Ангел помогает и направляет в пути. Пусть в жизни окружает доброта и счастье. И чтобы в жизни чудеса случались, а главные мечты — осуществлялись!
Поздравляю со Светлым праздником — Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, близкие ― счастливы и здоровы. Желаю только добра, и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись!
Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!
С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!
В день Христова Рождества
Благодати вам желаю.
Пусть небесная звезда
Вас в пути оберегает.
Среди всех земных дорог
Озаряет ту, что нужно.
И ведет за руку Бог,
Вера — спутницею служит!
Вот и снова Рождество,
С ним приходит волшебство.
Душу свету ты открой,
Ангел будет пусть с тобой.
Пусть любовь тебя согреет,
Зло войти в дом не сумеет.
В сердце радость сохраняй
И надежду не теряй!
Я в светлый праздник Рождества
Желаю счастья и добра!
Чтоб в доме мир был и уют,
Ломился стол от вкусных блюд.
Пусть Бог от бед вас бережет,
И счастье в вашу жизнь придет.
Пусть Ангелы вас охраняют,
И радость сердце наполняет!
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
В чудесный вечер Рождества
Я всем желаю волшебства!
Пусть счастье, радость и любовь
Согреют ваши души вновь!
Пусть в эту сказочную ночь
Уйдут из дома ссоры прочь.
Добро, уют придут в ваш дом,
Одарят всех своим теплом!
С праздником вас, с Рождеством!
Счастье пусть придет в ваш дом.
С ним — достаток и уют,
А проблемы пусть уйдут.
Пусть в семье все будет гладко,
А в делах во всех — порядка,
Пусть случится с вами чудо,
И все лучшее пусть будет!
Поздравляю с Рождеством,
Пусть наполнит праздник дом,
Будет пусть в душе тепло,
И спокойно, и светло,
Все забыть обиды надо,
Мир — вот лучшая награда,
В жизнь открыть листочек новый
В праздник — Рождество Христово!