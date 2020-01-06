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Короткие СМС поздравления с Рождеством Христовым

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Короткие СМС поздравления с Рождеством Христовым
11:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

7 января православные отмечают Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

  • 1

    С Рождеством вас поздравляем,

    Счастья, радости желаем.

    Мира, света, теплоты...

    Пусть сбываются мечты!

     

    Пусть Господь хранит от бед,

    От невзгод, и от ненастья...

    Ангел с неба даст совет

    И наполнит сердце счастьем!

  • 2

  • 3

    С Рождеством Христовым!

    Нежности, надежды,

    Крепкого здоровья,

    Дел всегда успешных!

     

    Радостных событий,

    Ярких начинаний,

    Череду открытий,

    Сбывшихся желаний!

     

    Лишь удачных будней,

    Дней простых и светлых,

    Жизнь счастливой будет —

    Пусть поможет небо!

  • 4

    Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю счастья, света, тепла и благополучия в вашем доме. Пусть все родные и близкие будут здоровы и успешны. Хочется пожелать успехов, лучистого настроения и бесконечного везения.

  • 5

    Поздравляем с Рождеством! Пусть Вам всегда звезды светят ярко, пусть Ангел помогает и направляет в пути. Пусть в жизни окружает доброта и счастье. И чтобы в жизни чудеса случались, а главные мечты — осуществлялись!

  • 6

    Поздравляю со Светлым праздником — Рождеством Христовым! Пусть в доме будет уют и умиротворение, близкие ― счастливы и здоровы. Желаю только добра, и чтобы все загаданные в волшебную ночь желания обязательно сбылись!

  • 7

    Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

  • 8

    С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

  • 9

    В день Христова Рождества

    Благодати вам желаю.

    Пусть небесная звезда

    Вас в пути оберегает.

     

    Среди всех земных дорог

    Озаряет ту, что нужно.

    И ведет за руку Бог,

    Вера — спутницею служит!

  • 10

  • 11

    Вот и снова Рождество,

    С ним приходит волшебство.

    Душу свету ты открой,

    Ангел будет пусть с тобой.

     

    Пусть любовь тебя согреет,

    Зло войти в дом не сумеет.

    В сердце радость сохраняй

    И надежду не теряй!

  • 12

    Я в светлый праздник Рождества

    Желаю счастья и добра!

    Чтоб в доме мир был и уют,

    Ломился стол от вкусных блюд.

     

    Пусть Бог от бед вас бережет,

    И счастье в вашу жизнь придет.

    Пусть Ангелы вас охраняют,

    И радость сердце наполняет!

  • 13

    В христианский добрый праздник,

    В день святого Рождества,

    Пусть на небе светит ярко

    Путеводная звезда!

     

    Пускай ангелы Господни

    Оградят Вас от невзгод,

    Пусть счастливым и удачным

    Будет этот светлый год!

  • 14

  • 15

    В чудесный вечер Рождества

    Я всем желаю волшебства!

    Пусть счастье, радость и любовь

    Согреют ваши души вновь!

     

    Пусть в эту сказочную ночь

    Уйдут из дома ссоры прочь.

    Добро, уют придут в ваш дом,

    Одарят всех своим теплом!

  • 16

    С праздником вас, с Рождеством!

    Счастье пусть придет в ваш дом.

    С ним — достаток и уют,

    А проблемы пусть уйдут.

     

    Пусть в семье все будет гладко,

    А в делах во всех — порядка,

    Пусть случится с вами чудо,

    И все лучшее пусть будет!

  • 17

    Поздравляю с Рождеством,

    Пусть наполнит праздник дом,

    Будет пусть в душе тепло,

    И спокойно, и светло,

    Все забыть обиды надо,

    Мир — вот лучшая награда,

    В жизнь открыть листочек новый

    В праздник — Рождество Христово!

     

Поздравления со светлым и теплым праздником Рождества 2020 в стихах

Рождество Христово 2020: душевные поздравления для самых близких, открытки

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