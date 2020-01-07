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Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки

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Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки
08:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Не забудь поздравить родных и близких с Рождеством Христовым!

  • 1

    Поздравляем с Рождеством Христовым! Желаем, чтобы у каждого в душе были мир и покой, радость и тепло! Пусть будет много добрых и желанных событий, которые сделают вашу жизнь лучше! Любви, внимания, только хороших новостей и прекрасного праздничного времяпровождения!

  • 2

    От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю добра, счастья, радости и веселья, пусть на Вашем жизненном пути никогда не встречается уныние и какие-либо неприятности. Будьте всегда счастливы и жизнерадостны, творите добро, которое обязательно к Вам вернется в десятикратном размере!

  • 3

    Поздравляю родных и самых близких людей с Рождеством Христовым! Пусть Божья благодать опустится на вас и подарит всё самое светлое и чистое. Пусть этот волшебный и чудный праздник наполнит ваши сердца безграничной радостью и любовью. Счастья вам, родные, и исполнения заветных желаний!

  • 4

    В светлый и радостный праздник Рождества желаю искренней любви и счастья, большой удачи и всех благ, доброй надежды и мира. Пусть небеса вселяют крепкую веру в сердце и дарят настоящий праздник для души. Желаю достатка в доме, внутренней и окружающей красоты, отменного здоровья и милосердия.

  • 5

  • 6

    С первой звездой, с самым светлым праздником, с радостной вестью и неиссякаемой надеждой. С верой и счастьем, с добротой и чудом, с Рождеством Христовым! Желаю мира в душе, гармонии в отношениях, здоровья в теле и тихого счастья в душе. В этот радостный день пусть с вами будут самые близкие люди, а смех и душевные разговоры не иссякают.

  • 7

    Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!

  • 8

    Рождество Христово — самый светлый, спокойный и умиротворенный праздник. В такой день хочется пожелать благополучия, исполнения всех заветных желаний, обязательно поверить в чудо, быть здоровыми и счастливыми. С праздником!

  • 9

    Хочу сердечно поздравить вас и вашу семью с Рождеством Христовым! Пусть дом ваш, как чаша, полнится любовью, заботой и верой. Ангелы хранители пусть вас берегут и отгоняют ненастья. И конечно же желаю достатка в вашем доме.

  • 10

    Тепло поздравляем Вас со светлым праздником Рождества Христова, желаем, чтобы ангел-хранитель неотступно пребывал в Вашей жизни, оберегая Вас и Ваше семейство от бед, печалей и разочарований. Пусть укрепляется вера в душе, а каждый день прожитой жизни приносит ощущение радости.

  • 11

    С Рождеством Христовым. И счастье есть, и чудеса случаются, и я желаю в этом тебе лично убедиться. Пусть яркий свет надежды укажет добрый путь к мечте. Желаю любви и здоровья, искренних улыбок и душевного тепла.

  • 12

    Желаю добра, счастья много верных друзей и здоровья всем и каждому! Пусть любовь, надежда и вера не покидают ваш дом, сегодня и впредь, а все невзгоды растворятся во мраке небытия. И пусть каждый день будет словно светлый праздник, с Рождеством Христовым!

  • 13

    Пускай Рождество Христово придет в твой светлый дом со счастьем, миром и всяческими благами! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от всех бед! Пусть все самые добрые мечты поможет осуществить тебе Всевышний! Пускай в твоем сердце господствуют вера, надежда и любовь!

    Рождественского счастья в наши дома! Чтобы уют и спокойствие никогда не покидали наши семьи. Пусть Христос заботится и помогает каждому из нас, вселяя в наши души свою любовь. Чтобы небесная благодать поселилась в человеческом сердце и звездные лучи света никогда не гасли в наших глазах.

  • 14

    Пусть в доме Вашем не будет никогда споров, а только мир, гармония, добро, любовь и понимание друг друга. Желаю, чтобы в Вашем доме всего было достаточно, чтобы Вы ни в чем не нуждались. Пусть хранитель-ангел Вас никогда не покидает, а удача, везенье, творческое вдохновение всегда были за плечами. Желаю, чтобы труд воздавался в двое больше, нежели Вы ожидаете.

  • 15

    В этот святой вечер хочется пожелать всем родным и близким побольше душевного тепла искренности, доброты и конечно же чудес и волшебства. Пусть все обиды и неприятности останутся в прошлом, а ваш дом наполниться весельем и радостью.

Теплые поздравления с Рождеством Христовым 2020 в стихах и прозе

Поздравления со светлым и теплым праздником Рождества 2020 в стихах

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