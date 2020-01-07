Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта

7 января православный мир празднует Рождество Христово. Не забудьте поздравить родных, близких, друзей и коллег.

На Рождество, в кругу семейном, почтим Христа и Господа Бога благодарной молитвой. Они слышат все наши мысли и надежды, видят поступки и деяния. Желаю каждому обрести свое собственное счастье и умиротворение души. Пусть осуществятся потаенные мечтания! С великим, всепрощающим вас Христовым Рождеством!

Пусть в Рождество приходит к вам

Удача, счастье и везенье.

Пусть дом наполнится теплом

И будет ярким настроенье.

Успехов, радости, любви

Здоровья крепкого и силы.

Пусть ваши сбудутся мечты

И будет каждый день счастливым.

Пусть беды, горести и зло

Встречаются не часто в жизни.

А в сердце пусть живет добро,

Теплом согрет ваших близких.

С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

За окнами царит волшебство. Настал светлый, чудесный праздник, который вносит в дом радость, благодать и доброту. В этот удивительный день я со всей искренностью хочу пожелать тебе достатка, мира и гармонии, душевного спокойствия, ясности и идиллии. Пусть звезды будут благосклонны к тебе, а волшебство Рождества поможет твоим мечтам обрести реальность. С Рождеством Христовым, не переставай верить в чудеса!

Зажглась звезда Рождения Христова,

Казалось бы, она так далека...

Год пролетел, и вот хочу я снова

Поздравить с Рождеством в стихах тебя!

Желаю я, чтоб никогда на свете,

Не разбивались навсегда мечты.

Пусть пенье птиц встречает на рассвете,

Ну а в душе цветут всегда цветы!

Не бойся ты Рождественской метели,

Нам не нужна на праздник тишина.

Для счастья пусть открыты твои двери,

И рядом будут близкие всегда!

С Рождеством Христовым поздравляю!

Света в душе и любви я желаю.

Пусть доброе сердце в груди твоей бьется

И верный спутник по жизни найдется.

Пусть будет сильным дух, счастливым быт

Удача в дом твой птицей прилетит,

И счастье с радостью придут на огонек

С тобой останутся не на один денек.

В такой светлый праздник, который дарит людям веру в чудеса и избавление от мук, хотелось бы пожелать веры во все самое лучшее и доброе, так как все равно человек с чистой душой получит много радости и жизнь его будет счастливой и долгой. Потому что Рождество Христово приносит дополнительные силы и непобедимый дух.

Поздравляем с Рождеством!

Пусть любовь приходит в дом,

Окружит тепло и смех

И повсюду ждет успех!

Пусть семья вам дарит радость,

Ничего не будет в тягость.

Пусть забываются мечтанья,

Воплощаются желанья

И подарит Рождество

Счастье, мир и волшебство!

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твоё искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!

С Рождеством! От всего сердца и души поздравляем с этим священным праздником. Пусть Бог хранит и оберегает. Пусть яствами будет полон ваш стол. Смех и радость как речка течет, не высыхает, а счастье озаряет ваш жизненный путь. Пусть Бог злых людей с черными помыслами от дома вашего отгоняет, а доброту и удачу в гости зовет. Пусть семья ваша крепче и сильнее станет и теплотой наполниться каждый ваш день.

Рождество Христово — самый светлый, спокойный и умиротворенный праздник. В такой день хочется пожелать благополучия, исполнения всех заветных желаний, обязательно поверить в чудо, быть здоровыми и счастливыми. С праздником!

Огоньки в домах зажглись,

Елка засветилась

И малюсенькое сердце

В этот миг забилось

Он родился наш спаситель —

Крошечный Иисус,

Непосильный примет скоро

Он плечи груз

Будет долго он скитаться,

Истину искать,

Помогать несчастным, бедным

Хвори исцелять!

Все грехи на этом свете

На себя возьмет,

Но зато прямой дорогой

К Богу приведет!

Желаю добра, счастья много верных друзей и здоровья всем и каждому! Пусть любовь, надежда и вера не покидают ваш дом, сегодня и впредь, а все невзгоды растворятся во мраке небытия. И пусть каждый день будет словно светлый праздник, с Рождеством Христовым!