Крещенский сочельник 2020: поздравления в стихах, открытки

Я в сочельник вам Крещенский
Пожелать хочу добра,
Чтобы смыла все невзгоды
Завтра чистая вода.
Пусть семья живет счастливо,
Веры крепкой вам в сердцах,
Пусть дает Господь вам силы
И подарит блеск в глазах.
Святое Крещенье стоит на пороге.
Сочельник сегодня, помолимся Богу,
Сердца чтоб и души для веры открылись,
Крещенской водою тела чтоб умылись.
Святою сегодня ведь станет вода,
Здоровья и сил нам прибавит она!
С Крещенским сочельником вас поздравляю.
Здоровья вам крепкого, счастья желаю.
Желаю вам долгих и радостных лет,
Без горя, печалей и всяческих бед!
Накануне праздника Крещения
Пожелать хочу благословения,
Радости, здоровья и спокойствия,
Духа твердости и жизнестойкости.
В дом пускай придет благополучие,
Жизнь пускай дает самое лучшее.
Позитива, счастья и везения,
И всегда с улыбкой настроения!
Крещенский сочельник — особое время,
Мы все очищения ждем.
Святая вода всех грехов смоет бремя,
И Бог пусть поможет во всем.
Давайте сегодня мы душу очистим,
Забудем обиды и зло,
Простим всех родных и людей самых близких,
Чтоб было на сердце светло.
В Крещенский сочельник желаю вам счастья.
Пускай не случатся любые ненастья.
Святою водою свой дом окропите
И в жизнь свою силу и радость впустите!
В Крещенский сочельник
Желаю добра.
Чтоб жизнь полна верой,
Любовью была.
Очистятся мысли
Пусть ваши теперь.
Пусть к лучшей лишь жизни
Откроется дверь.
Вода пусть святая
Поможет во всем,
От бед сберегая,
Освятит ваш дом.
Крещенский сочельник пускай принесет
Здоровье, достаток и денег в придачу,
Всего, чего сердце давно уже ждет,
Бодрого духа, успехи, удачу!
Желаю любви взаимной и чистой,
Преданных, верных, веселых друзей,
Веры в душе, словно солнце, лучистой
И только лишь добрых и светлых вестей!
В Крещенский сочельник желаю добра,
Света в душе, милосердия, тепла.
Скоро святою станет вода,
Силы и бодрости даст нам она!
Пусть все печали пройдут стороной
В сердце останутся мир и покой.
Жизни желаю всем долгой счастливой,
Благостной, радостной и справедливой.
В Крещенский сочельник тебя поздравляю,
Ведь скоро наступит уже торжество.
Улыбок прекрасных и ярких желаю,
Чтоб сердце любовью чудесной цвело.
Пусть Ангелы будут повсюду с тобою,
Пускай защитят от беды небеса,
Пусть дни все и ночи блистают покоем
И к счастью ведет пусть Крещенья пора.
С Крещенским вас сочельником,
Открыта дверь для чуда,
Пускай исчезнут хлопоты,
И радость в сердце будет.
Болезни все и немощи
Оставьте за порогом,
И пусть вода святая
Дана вам будет Богом.
И пусть душа умоется
В водице чудной этой,
Оставьте все плохое вы,
Любви, добра и света!
Пусть в Крещенский Сочельник
Святая вода вам дарует здоровье и радость!
Чтоб любые поступки, любые слова
Были только на пользу, во благость!
Торопитесь святое Крещенье встречать
И живою водой жизнь свою очищать!