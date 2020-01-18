Крещенский сочельник 2020: поздравления в стихах, открытки

1 Я в сочельник вам Крещенский Пожелать хочу добра, Чтобы смыла все невзгоды Завтра чистая вода. Пусть семья живет счастливо, Веры крепкой вам в сердцах, Пусть дает Господь вам силы И подарит блеск в глазах.

2

3 Святое Крещенье стоит на пороге. Сочельник сегодня, помолимся Богу, Сердца чтоб и души для веры открылись, Крещенской водою тела чтоб умылись. Святою сегодня ведь станет вода, Здоровья и сил нам прибавит она! С Крещенским сочельником вас поздравляю. Здоровья вам крепкого, счастья желаю. Желаю вам долгих и радостных лет, Без горя, печалей и всяческих бед!

4

5 Накануне праздника Крещения Пожелать хочу благословения, Радости, здоровья и спокойствия, Духа твердости и жизнестойкости. В дом пускай придет благополучие, Жизнь пускай дает самое лучшее. Позитива, счастья и везения, И всегда с улыбкой настроения!

6

7 Крещенский сочельник — особое время, Мы все очищения ждем. Святая вода всех грехов смоет бремя, И Бог пусть поможет во всем. Давайте сегодня мы душу очистим, Забудем обиды и зло, Простим всех родных и людей самых близких, Чтоб было на сердце светло.

8

9 В Крещенский сочельник желаю вам счастья. Пускай не случатся любые ненастья. Святою водою свой дом окропите И в жизнь свою силу и радость впустите!

10

11 В Крещенский сочельник Желаю добра. Чтоб жизнь полна верой, Любовью была. Очистятся мысли Пусть ваши теперь. Пусть к лучшей лишь жизни Откроется дверь. Вода пусть святая Поможет во всем, От бед сберегая, Освятит ваш дом.

12

13 Крещенский сочельник пускай принесет Здоровье, достаток и денег в придачу, Всего, чего сердце давно уже ждет, Бодрого духа, успехи, удачу! Желаю любви взаимной и чистой, Преданных, верных, веселых друзей, Веры в душе, словно солнце, лучистой И только лишь добрых и светлых вестей!

14

15 В Крещенский сочельник желаю добра, Света в душе, милосердия, тепла. Скоро святою станет вода, Силы и бодрости даст нам она! Пусть все печали пройдут стороной В сердце останутся мир и покой. Жизни желаю всем долгой счастливой, Благостной, радостной и справедливой.

16

17 В Крещенский сочельник тебя поздравляю, Ведь скоро наступит уже торжество. Улыбок прекрасных и ярких желаю, Чтоб сердце любовью чудесной цвело. Пусть Ангелы будут повсюду с тобою, Пускай защитят от беды небеса, Пусть дни все и ночи блистают покоем И к счастью ведет пусть Крещенья пора.

18

19 С Крещенским вас сочельником, Открыта дверь для чуда, Пускай исчезнут хлопоты, И радость в сердце будет. Болезни все и немощи Оставьте за порогом, И пусть вода святая Дана вам будет Богом. И пусть душа умоется В водице чудной этой, Оставьте все плохое вы, Любви, добра и света!

20