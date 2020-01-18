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Крещенский сочельник 2020: поздравления в стихах, открытки

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Крещенский сочельник 2020: поздравления в стихах, открытки
08:17 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Крещенский сочельник - это преддверие большого церковного праздника Крещения Господнего.

  • 1

    Я в сочельник вам Крещенский

    Пожелать хочу добра,

    Чтобы смыла все невзгоды

    Завтра чистая вода.

     

    Пусть семья живет счастливо,

    Веры крепкой вам в сердцах,

    Пусть дает Господь вам силы

    И подарит блеск в глазах.

  • 2

  • 3

    Святое Крещенье стоит на пороге.

    Сочельник сегодня, помолимся Богу,

    Сердца чтоб и души для веры открылись,

    Крещенской водою тела чтоб умылись.

    Святою сегодня ведь станет вода,

    Здоровья и сил нам прибавит она!

    С Крещенским сочельником вас поздравляю.

    Здоровья вам крепкого, счастья желаю.

    Желаю вам долгих и радостных лет,

    Без горя, печалей и всяческих бед!

  • 4

  • 5

    Накануне праздника Крещения

    Пожелать хочу благословения,

    Радости, здоровья и спокойствия,

    Духа твердости и жизнестойкости.

     

    В дом пускай придет благополучие,

    Жизнь пускай дает самое лучшее.

    Позитива, счастья и везения,

    И всегда с улыбкой настроения!

  • 6

  • 7

    Крещенский сочельник — особое время,

    Мы все очищения ждем.

    Святая вода всех грехов смоет бремя,

    И Бог пусть поможет во всем.

     

    Давайте сегодня мы душу очистим,

    Забудем обиды и зло,

    Простим всех родных и людей самых близких,

    Чтоб было на сердце светло.

  • 8

  • 9

    В Крещенский сочельник желаю вам счастья.

    Пускай не случатся любые ненастья.

    Святою водою свой дом окропите

    И в жизнь свою силу и радость впустите!

  • 10

  • 11

    В Крещенский сочельник

    Желаю добра.

    Чтоб жизнь полна верой,

    Любовью была.

     

    Очистятся мысли

    Пусть ваши теперь.

    Пусть к лучшей лишь жизни

    Откроется дверь.

     

    Вода пусть святая

    Поможет во всем,

    От бед сберегая,

    Освятит ваш дом.

  • 12

  • 13

    Крещенский сочельник пускай принесет

    Здоровье, достаток и денег в придачу,

    Всего, чего сердце давно уже ждет,

    Бодрого духа, успехи, удачу!

     

    Желаю любви взаимной и чистой,

    Преданных, верных, веселых друзей,

    Веры в душе, словно солнце, лучистой

    И только лишь добрых и светлых вестей!

  • 14

  • 15

    В Крещенский сочельник желаю добра,

    Света в душе, милосердия, тепла.

    Скоро святою станет вода,

    Силы и бодрости даст нам она!

     

    Пусть все печали пройдут стороной

    В сердце останутся мир и покой.

    Жизни желаю всем долгой счастливой,

    Благостной, радостной и справедливой.

  • 16

  • 17

    В Крещенский сочельник тебя поздравляю,

    Ведь скоро наступит уже торжество.

    Улыбок прекрасных и ярких желаю,

    Чтоб сердце любовью чудесной цвело.

     

    Пусть Ангелы будут повсюду с тобою,

    Пускай защитят от беды небеса,

    Пусть дни все и ночи блистают покоем

    И к счастью ведет пусть Крещенья пора.

  • 18

  • 19

    С Крещенским вас сочельником,

    Открыта дверь для чуда,

    Пускай исчезнут хлопоты,

    И радость в сердце будет.

     

    Болезни все и немощи

    Оставьте за порогом,

    И пусть вода святая

    Дана вам будет Богом.

     

    И пусть душа умоется

    В водице чудной этой,

    Оставьте все плохое вы,

    Любви, добра и света!

  • 20

  • 21

    Пусть в Крещенский Сочельник

    Святая вода вам дарует здоровье и радость!

    Чтоб любые поступки, любые слова

    Были только на пользу, во благость!

    Торопитесь святое Крещенье встречать

    И живою водой жизнь свою очищать!

18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня

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